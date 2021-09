Caz halucinant în Anglia: Un fotbalist de la Middlesbrough, acuzat pentru un mesaj cu orientare sexuală postat în urmă cu 9 ani

10:10

Calificată în optimi de finală la US Open, Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) e din nou inclusă în calculele pentru câștigarea unui turneu major.Simona Halep va juca în turul următor de la US Open cu Elina Svitolina; Partida va avea loc duminică seara, la o oră ce va fi anunțată ulterior de organizatori.Chiar dacă US Open a rămas fără Naomi Osaka, partea de tablou în care se regăsește Halep rămâne una înțesată cu nume importante. ...