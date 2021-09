Transferurile lui Dinamo îi dau fiori lui Edi Iordănescu înainte de derby: „Va fi o provocare”

18:40

Edi Iordănescu, antrenorul FCSB, susține că mai are nevoie de două întăriri în zona atacului. De asemenea, tehnicianul roș-albaștrilor anunță că Adrian Șut (22 de ani, mijlocaș defensiv), unul dintre favoriții lui Becali, are din nou probleme fizice.„Sorescu și Ongenda nu cred că mai sunt de actualitate, am făcut eforturi pentru ei, dar nu s-au materializat. Trebuie să găsim alte soluții. Suntem puțini și numeric. ...