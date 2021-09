Ignorată de specialiști, Bianca Andreescu „mătură” tabloul de la US Open 2021! Ce superduel urmează în optimi

19:30

Simona Halep și Elina Svitolina se vor înfrunta duminică în optimile US Open 2021, un meci cap de afiș pe tabloul feminin al competiției. „Când mă gândesc la Simona Halep, primul lucru care-mi vine în minte e că am jucat multe meciuri, pe diferite suprafețe. Am avut câteva înfrângeri dureroase împotriva ei, dar și câteva victorii bune. Va fi o mare bătălie și un meci grozav. ...