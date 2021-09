Simona Halep și Toni Iuruc, petrecere într-un local de lux, la Constanța! “Va fi cea mai tare cununie civilă. Va veni toată lumea bună”

14:50

Andreea Marin are trei căsnicii eșuate la activ, iar în prezent trăiește o poveste de dragoste alături de Adrian Ionuț Brâncoveanu. Nu a ezitat, însă, să-și amintească de cele mai dureroase situații pe care le-a […] The post Andreea Marin a recunoscut tot: “Da, am fost înșelată! Pe o scară de la 1 la 10, durerea infidelității ajunge la 11” appeared first on Cancan.