Analizăm împreună România - Liechtenstein, la GSP Live, de la 21:15, alături de Costin Ștucan și Costin Negraru

Simona Halep (29 de ani) va reveni în top 10 după US Open 2021!Simona Halep va juca în „optimile” de la US Open cu Elina Svitolina. Partida va avea loc duminică seara, la o oră care va fi anunțată mai târziu de organizatori.Oficial locul 13 WTA, Simona a învins-o în „16”-imi pe kazaha Elena Rybakina (22 de ani, 20 WTA), scor 7-6(11), 4-6, 6-3 și s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la US Open. ...