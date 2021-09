Masca de protecție ar putea fi din nou obligatorie pe stradă. Ce spun autoritățile

10:30

Gabriel Torje a declarat într-o conferinţă de presă, că este încrezător că echipa sa are şanse să-şi îndeplinească obiectivul, evitarea retrogradării, şi chiar să reuşească un sezon foarte bun. „Am venit să ajutăm Dinamo cât […]