Cum a reacţionat Fulgy, când a citit despre „divorţul” Oanei Zăvoranu de a Alex Ashraf? În urmă cu două luni spunea că vrea să fie cu ea

14:10

Recent, Bogdan Ionescu a scos la lumină detalii neștiute legate de despărțirea de Hannelore. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a susținut că fosta lui soție l-ar fi „tradus” de mai multe ori și chiar […] The post Hannelore reacționează după declarațiile dure ale fostului soț. Cum se apără în urma acuzațiilor de infidelitate aruncate de Bogdan Ionescu. „Eram o femeie singură!” appeared first on Cancan.