Un oficial britanic susține că veterani ai războiului din Afganistan s-au sinucis, după retragerea britanică

Alexandru Arșinel, 82 de ani, a deplâns pierderea lui Ion Caramitru, într-o intervenție la Realitatea Plus. Marele actor a spus că „Tino a fost un adevărat stâlp al teatrului românesc, ca s-a zbătut pentru pensii speciale pentru artiștii români”. „Cui ne lasă? În el am avut întotdeauna un sprijin… Știa să pună degetul acolo unde trebuie. Știam că dacă cineva are nevoie de sprijin, dacă intervine Tino va fi bine. S-a zbătut de ani de zile. Știam că avem un Dumnezeu acolo sus care se numește Tino Caramitru. […]