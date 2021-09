Femeile din viaţa lui Jean-Paul Belmondo. Şi-a părăsit prima soţie pentru actriţa Ursula Andress

19:45

Premierul Florin Cîţu a explicat că Fondul de rezervă creşte datorită faptului că va exista o sumă importantă pentru comunităţi în urma inundaţiilor din acest an. El a mai precizat şi că Executivul va merge mai departe cu adoptarea rectificării bugetare în contextul în care miniştrii USR PLUS îşi dau demisia. Declaraţia premierului vine în contextul în care USR PLUS spune că premierul alocă „mai mulţi bani pentru primari şi baroni”.