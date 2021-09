Ce afacere are Anda Adam! ”Am avut oportunitatea să o încep înainte să intrăm în pandemie”

13:20

Alexandru Arșinel, în vârstă de 82 de ani, s-a confruntat din nou probleme de sănătate. Marele actor a dezvăluit în cadrul unui interviu, faptul că a ajuns din nou pe mâinile medicilor starea lui fizică […] The post Alexandru Arșinel, declaraţii despre problemele de sănătate: „Nici medicii parcă nu îi dau de cap” appeared first on Cancan.