Agenţia Europeană pentru Medicamente analizează datele privind administrarea unei a treia doze de vaccin anti-COVID-19 produs de Pfizer

21:30

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, care este şi preşedinte al USR PLUS Timiş, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, după anunţarea demisiilor miniştrilor partidului, el afirmând că acum PNL are de ales între PSD şi USR PLUS şi că liberalii aveau o şansă istorică să modernizeze România.