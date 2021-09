Ioana Ignat a fost dependentă de alcool? ”Mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerea”

14:00

Mai este foarte puțin timp până când Dani Oțil și Gabriela Prisacariu vor deveni părinți. Viitoarea mămică va naște luna aceasta, însă până atunci pare că mai există încă un hop. Deși au pus majoritatea […] The post Dani Oțil și Gabriela Prisacariu, probleme mari înainte de venirea pe lume a primului lor copil. Ce dificultăți întâmpină cei doi appeared first on Cancan.