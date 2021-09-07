«Существование республики — это и есть провал»

Europa Libera, 7 septembrie 2021 01:30

  Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Свободная Европа и программа Приднестровские диалоги. В студии Александр Фрумусаки.Сегодня в выпуске:31 год с момента самопровозглашения Приднестровья и отделения от Республики Молдова в Тирасполе отметили военным парадом. Независимость региона не признает ни одна страна в мире, даже Россия. Провалы и достижения этих трех с лишним десятков лет — оценка жителей левобережья. Самые острые темы начала осени — запрет на въезд в Украину машин с приднестровскими номерами и новый учебный год. Сначала, как обычно, обзор главных событий минувшей недели:Председатель парламента Игорь Гросу сказал в интервью Свободной Европе, что Молдова просила Украину отложить введение запрета на пересечение границы машин с приднестровскими номерами, но Гросу отрицает, что эта просьба была согласована с Москвой. «Решение это наше, а не Дмитрия Козака», — сказал Игорь Гросу. По его словам, это обращение к Киеву было обусловлено заботой о рядовых жителях левобережья.  «Все наши данные показывали, что если запрет вступит в силу 1 сентября, то пострадают, прежде всего, граждане. Ни администрация, ни местные лидеры, у которых уже есть нейтральные или молдавские номера. Наши граждане на левом берегу Днестра — наша главная забота. Альтернативой мог бы стать общественный транспорт, но его сейчас нет. Поэтому мы посчитали правильным отложить вступление в силу новых правил. То есть мы отталкивались от интересов граждан», —  объяснил Гросу в интервью Свободной Европе. В пятницу приднестровская администрация вновь обрушилась с критикой в отношении этого решения Киева, в Тирасполе называют все это блокадой, введенной Украиной.Политические представители Кишинева и Тирасполя обсудили в пятницу, 3 сентября, в Бендерах вопрос о приднестровских автомобилях. Стороны рассмотрели механизмы оптимизации деятельности пунктов регистрации в Тирасполе и Рыбнице, и увеличения числа получателей услуг, предоставляемых молдавскими властями.1 сентября перед университетом Тараса Шевченко в Тирасполе торжественно открыли «памятник Гарри Поттеру». В мероприятии, посвященном началу учебного года, принял участие лидер Приднестровья Вадим Красносельский. Отмечается, что это «статуя студента», ее разместили на университетской площади. Юноша изображен в мантии, с совой на левой руке и книгой в правой руке. Появление статуи Гарри Поттера в Тирасполе вызвало недоумение и ироничные комментарии в приднестровских группах в социальных сетях.Роскомнадзор ограничил работу на территории России шести VPN-сервисов. В ведомстве заявили, что эти сервисы нарушали российское законодательство.VPN позволяет анонимизировать свою работу в интернете — и обходить блокировки сайтов. Российские власти ужесточили контроль над интернетом, заблокировав доступ к десяткам веб-сайтов в преддверии парламентских выборов. Власти также усилили репрессии в отношении оппозиционных активистов и журналистов. Выборы в законодательные органы власти пройдут в России 17-19 сентября. Практически все известные оппоненты Кремля к выборам не допущены.На встрече в Белом доме президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что США поддержат Киев перед лицом «российской агрессии».Байден не обещал никаких перспектив присоединения Украины к НАТО. После визита Зеленского в США, вице-премьер Украины заявила, что США подключатся к урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, и этот вопрос будет обсуждаться не только в «нормандском формате», но и с участием США. В «нормандский формат» входят Украина, Россия, Германия и Франция.Во вторник, 7 сентября, российская армия проведет учения в аннексированном Крыму. В них примут участие более 500 солдат и военная техника, в том числе корабли Черноморского флота, сообщило в субботу минобороны России.Евросоюз будет взаимодействовать с радикальным движением «Талибан» ради поддержки мирного населения в Афганистане. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. По словам дипломата, диалог с талибами не означает признание их власти. «Это оперативное взаимодействие», — отметил Боррель на неформальной встрече глав МИД Евросоюза. Боррель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать контакты с талибами в соответствии с обязательствами нового афганского правительства, чтобы Афганистан не служил для экспорта терроризма в другие страны, чтобы соблюдали права женщин и свободу СМИ. Помимо прочего талибы должны гарантировать возможность отъезда всем желающим. Брюссель готов вернуть свою миссию в Кабул, если новое правительство создаст для этого безопасные условия, — отметил дипломат.Папа Римский Франциск призвал страны мира принять беженцев из Афганистана. «Я молюсь о том, чтобы многие страны приняли и защитили тех, кто ищет новую жизнь», — сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра. «Пусть молодые афганцы получат образование — важнейшее благо для развития человека. И пусть все афганцы, будь то у себя дома, в пути или в других странах, живут в мире и братстве со своими соседями».***Свободная Европа: Тирасполь вновь отметил военным парадом годовщину самопровозглашения независимости — уже 31-ую. В этом году на торжества прибыли делегаты из других сепаратистских регионов — Абхазии и Южной Осетии, и еще — из Беларуси. В военном параде приняли участие 1300 солдат и военная техника. Принимал парад лидер региона Вадим Красносельский. В интерпретации Красносельского «провозглашение независимости Приднестровской Молдавской Республики стало гарантией соблюдения прав человека, гарантией беспрепятственного использования родного языка, культуры, традиций». Красносельский также поблагодарил Россию за то, что она «является главным стратегическим партнером и защитником Приднестровья».Отколовшийся анклав на левом берегу Днестра объявил о своей независимости 2 сентября 1990 года и до сих пор не признан ни одной страной, даже Россией, но российская армия размещена на левом берегу Днестра, там хранится около 20 000 тонн просроченных боеприпасов и устаревшего оружия, Москва вкладывает в стратегических секторы экономики и лояльных людей во власти. Массовый отток трудоспособных людей привел к старению населения региона и к обнищанию оставшихся жителей. При ежегодном дефиците бюджета в более чем 50 процентов регион выживает за счет неоплаты потребленного российского газа, а долг, размер которого приближается к 8-ми миллиардам долларов, числится за Республикой Молдова.Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах приднестровских городов — что они считают главными успехами и наибольшими провалами в 31-летней жизни региона?- Существование республики — это и есть провал. Но любую ошибку можно исправить. Люди поэтому и уезжают, потому что не в силах исправить ошибку. А исправлять ошибку должны на вот этих переговорных форматах, где они постоянно встречаются.- Самую большую ошибку, наверное, допустил наш первый президент — монополистическую республику. Нас нет.- Полный провал — это то, что ничего не могут сделать с коронавирусом пока что. Он уже долго у нас, год — как минимум, а о том, что лучшее — даже не знаю, что сказать. Вроде бы, ничего нет, пока не вижу такого.- Провал — это то, что безработица большая и уезжает молодежь. А успех — это то, что начали заниматься дорогами, обустраивать города, да, тут стало получше. Но то, что государство не рассматривает молодых специалистов и нет заработка ни-ка-ко-го! И социального развития никакого нет, жить невозможно, потому что зарплаты маленькие, а цены высокие. Монополия у нас.- Самый большой успех — это то, что мы существуем, мы — самостоятельное государство. А провал – у каждого есть свои провалы, есть свои «плюсы» и «минусы». И если не будет «минусов» — как мы будем расти?- Успехов особых пока не вижу. Хотелось бы, конечно, чтоб подняли зарплаты, а пенсионерам — пенсии, потому что мы все от этого зависим. Хочется лучшего для наших детей, чтобы они могли, получая образование здесь, работать и в других странах. А так как наши дипломы не признают, либо признают не везде, хотелось бы лучшего будущего, конечно!- Большой успех — это облагораживание Тирасполя. Провал — рост цен, наверное, на продукты питания. Пенсии у пенсионеров не сильно большие. Вон, маршрутку стою жду, нет маршрутки.- Мы тут редкие гости. Мы приехали на две недели домой. Нас тут годами нет. Вы знаете, с возрастом меня тянет домой. Но работы здесь нет. Все люди уезжают из-за того, что негде работать. Была бы работа, наоборот, люди бы здесь оставались. Особенно молодежь. А на такую пенсию можно выжить, как вы думаете? Первоначальная пенсия — 1100 рублей, если квартиру оплатить, платежки столько стоят — как можно? Тут закрываем квартиры, приезжаем — платежки оплачиваем, за все, что у нас тут есть, закрываем и опять уезжаем. Слава Богу, там работа есть. Тяжелая, конечно, но работать надо.***Главной темой минувшей недели стал запрет на въезд в Украину автомобилей с приднестровскими номерами. Вступление в силу Соглашения, заключенного в 2018 году Киевом и Кишиневом, несколько раз откладывалось. Тирасполь, при поддержке Москвы, выступал против и до последнего момента полагался на то, что и в этот раз Украина отложит запрет. В последний раз такое произошло в начале этого года, тогда исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой и правительство, подконтрольное ПСРМ и Игорю Додону подверглись резкой критике за то, что эксперты назвали «капитуляцией» в пользу тираспольского режима.И в этот раз официальный Кишинева попросил Киев перенести запрет, но Украина не стала этого делать. При этом приднестровский лидер Вадим Красносельский уверял, что российский эмиссар Дмитрий Козак настаивал в Кишиневе, чтобы новые власти Молдовы в отношениях с Киевом предприняли шаги в пользу администрации Приднестровья.Молдавские власти объяснили свою просьбу к Украине об отсрочке запрета — заботой о жителях левобережья Днестра, учитывая, что за три года, прошедшие после заключения соглашения и открытия регистрационных пунктов, только 5 процентов приднестровских водителей переоформили документы и получили нейтральные номера.Администрация региона продолжает требовать отмены этого решения, заявляя, что Киев и Кишинев вводят в регионе так называемую экономическую блокаду.Решение о запрете на въезд в Украину приднестровских автомобилей также раскритиковала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова — она подчеркнула, что это негативно повлияет на приднестровское урегулирование.Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы уверяет, что «приложит усилия по активизации работы пунктов регистрации автомобилей в Тирасполе и Рыбнице и обеспечит их деятельность в полном объеме».Эта тема также обсуждалась в пятницу в ходе первого визита вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского на левый берег Днестра. Он встретился с главой приднестровской группы переговорщиков Виталием Игнатьевым в офисе миссии ОБСЕ в Бендерах.Свободная Европа: Наш корреспондент в приднестровском регионе Сергей Урсул обсудил с двумя тираспольскими экспертами как повлияет запрет на въезд в Украину машин с приднестровскими номерами на жизнь рядовых граждан. Послушаем мнение главы Школы политических исследований в Тирасполе Анатолия Дируна.Анатолий Дирун: Конечно, вызывает большое сожаление это решение Киева. Несмотря на декларацию о принятии этого решения с точки зрения защиты национальной безопасности Украины, эта страна, как никакая другая, глубоко погружена в тематику, специфику и детали приднестровского урегулирования. Украина прекрасно понимает, что это решение бьет по приднестровцам, не по крупным предприятиям, которые в силу своей деятельности перешли на те же украинские номера, либо молдавские, оно бьет по рядовым приднестровцам. В том числе по гражданам Украины, проживающим в Приднестровье. Что этим хотели показать? Вопрос достаточно открытый, но возникает одна из версий: это решение произошло в контексте визита президента Зеленского в Вашингтон, и как одну из версий еще можно рассмотреть желание надавить на Приднестровье, создать критическую ситуацию. Цель этого решения — обратить на себя внимание. Я уверен, что все участники переговорного процесса, куда входят и США на правах наблюдателя, они обратили внимание на эту ситуацию.А вот что хотел взамен получить Киев, обращая внимание на себя таким образом, что хотел получить в практическом выражении — это вопрос открытый. Собственно говоря, в этом, наверное, и заключалась суть предпринятой комбинации.Но с другой стороны, эта ситуация показывает, что Тирасполю нужно менять подходы к решению этого вопроса, выводить процесс решения этой проблемы на новый уровень, потому что те два года, которые идут переговоры, в частности, по согласованию всех деталей, которые возникли в процессе получения нейтральных номеров для приднестровских автовладельцев, они показали, что со стороны Приднестровья в том числе, на мой взгляд, были допущены серьезные управленческие и дипломатические недочеты, которые, собственно говоря, и привели в том числе к такой негативной и кризисной ситуации. Свободная Европа: Может ли эта ситуация с запретом въезда подтолкнуть стороны, участников формата «5+2» поскорее сесть за стол переговоров и найти приемлемое решение, возможно, и не только по этой проблеме?Анатолий Дирун: Судя по действиям руководства Приднестровья, а точнее — отсутствия энергичных действий, прямых действий — все реагирование проходит пока в рамках дипломатических маневров. Ну, если Тирасполь так реагирует и называет эту ситуацию «не катастрофичной», как ее обозначил Вадим Красносельский на своей пресс-конференции, то, собственно говоря, почему другие участники переговорного процесса должны считать эту ситуацию катастрофичной? Никто специально не будет собираться, если само Приднестровье считает, что ничего страшного не произошло.Свободная Европа: Переговорщик от Тирасполя в период 2008-2012 годов Владимир Ястребчак считает, что новые ограничения повлияют не только на жителей Приднестровья, но коснутся и граждан Украины.Владимир Ястребчак: Первое и, наверное, тоже очень важное: остается надеяться, что, действительно, Республика Молдова в лице своих профильных органов государственных структур была искренна в тех пожеланиях, которые она высказывала украинским властям. Очень хотелось бы надеяться на то, что украинские власти понимали искренность запросов молдавской стороны. Что касается того кто более всего пострадает? Более всего пострадают люди, как это банально не прозвучит. Как всегда страдают люди, потому что люди торгуют, люди возят товары с условного «7-го километра», люди ездят на рынок в Кучурган. Грузоперевозчики не ездят в Кучурган, грузоперевозчики не поддерживают приграничную торговлю с Украиной, грузоперевозчики не занимаются какими-то трансграничными поставками с сопредельными районами Украины.Поэтому решение Киева бьет, как это неудивительно, и при этом нанося удар по собственной сопредельной территории, по Приднестровью более весомый, но при этом не менее значительный удар по тем, кто торгует с Приднестровьем с украинской стороны. А уж говорить о том, каков удар по приднестровцам, на мой взгляд, даже не приходится. Это очень значительный удар по людям, потому как, если верить официальным данным, а не верить им оснований нет никаких, только около 5% автомобилей, зарегистрированных в Приднестровье, сейчас имеют нейтральные номера. Чего хотели добиться в Киеве этими требованиями, этими мерами, мне пока очень сложно судить.Мне кажется, ключевой мотивацией украинских властей в данном случае, являются, к сожалению, фобии. Некие такие навязанные или изнутри, или извне попытки связать Приднестровье с ситуацией в Донбассе. Это очень плохая практика, с которой мы пытались бороться достаточно давно. И я в силу своих скромных усилий, и, насколько знаю, другие приднестровские эксперты будем пытаться в публичном дискурсе Украины, и на других экспертных площадках, объяснить, что Донбасс и Приднестровье — это, все-таки, разные кейсы. Не стоит их сопоставлять. Но тем не менее, Киев оказался заложником очень неверно сформулированного представления о том, что есть некие аналогии между Донбассом и Приднестровьем. Киев превратился в заложника фобий, и этот статус заложника — он, к сожалению, предопределяет вот такие шаги Украины.***Свободная Европа: Молдавские власти не очень оперативно и открыто делятся информацией о проблеме, возникшей вокруг автомобилей с приднестровскими номерами. Лишь к концу недели стали известны некоторые подробности. Разбиралась наша коллега Валентина Басюл.Запрет на въезд в Украину автомобилям с приднестровскими номерами вызвал возмущение в Тирасполе. Администрация региона обратилась ко всем участникам переговорного формата 5 + 2, и в частности, просит Киев пересмотреть свое решение. Украинскую границу могут пересекать только обладатели молдавских водительских удостоверений и нейтральных номеров на автомобилях, сообщила Украинская пограничная полиция.Кишинев накануне просил Киев отложить введение запрета до января следующего года, потому что только 5% автомобилей в приднестровском регионе прошли процедуру перерегистрации.По словам приднестровского лидера Вадима Красносельского, просьба молдавской стороны была обусловлена переговорами с представителем Кремля Дмитрием Козаком, который в августе побывал с кратким визитом в Кишиневе.На пресс-конференции Красносельский сказал: «Произошли странные для меня вещи. Я был уверен, что, если молдавская сторона обращается, Украина пойдет навстречу. Это все-таки внутреннее дело. Но Украина категорически отказалась переносить дату с 1 сентября. Складывается впечатление, что Украина боится того, что Кишинев и Тирасполь начнут договариваться. Надо разобраться, почему Киев так поступил».Красносельский требует не только отсрочки запрета до января, но и моратория до тех пор, пока стороны не уточнят способ регистрации экономических агентов, прежде всего перевозчиков. Кроме того, он настаивает на том, что водительские права, выданные на левом берегу Днестра, не нужно обменивать на молдавские.Бюро по реинтеграции отказалось предоставить подробную информацию об обращении Кишинева к украинским властям, направленном после вероятных договоренностей с Козаком. Представитель пресс-службы Бюро по реинтеграции Мариана Сары отметила лишь, что с Киевом вели переговоры не представители Бюро, а дипломаты из МИДа. Во внешнеполитическом ведомстве избегают комментировать эту тему.Бывший вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя уверяет, что жители левобережья Днестра не против перерегистрации автомобилей, вопреки аргументам администрации региона. Александру Фленкя: Заинтересованы или нет водители на левому берегу Днестра переоформлять свои автомобили? У тех, кого это интересует, кто хочет, такая возможность была и есть. Давайте не будем поддаваться манипуляциям тираспольской пропаганды, когда там восклицают, что из 100 тысяч машин перерегистрированы только 5 тысяч! Во-первых, мы не знаем, сколько машин в Приднестровье, 100 тысяч — это нам говорят Игнатьев и Красносельский. Созданы все условия для обмена документов, номеров, они запросто могут получить легальные водительские права.Политолог Ион Тэбырцэ недоволен тем, что новое правительство похоже скрывает подробности по этой проблеме, да и по приднестровскому процессу в целом, и тем самым только порождает подозрения, связанные с визитом Дмитрия Козака в Кишинев. Также Тэбырцэ добавляет, что президент Майя Санду критиковала «политику малых шагов», которую продвигали предшественники, но новая власть не торопиться представить свое видение или стратегию, которой будет следовать по приднестровскому урегулированию.Ион Тэбырцэ: Конечно, позиция Кишинева отложить вступление в силу запрета аргументируется заботой о гражданах, но здесь не всё ясно, вызывает сомнения и некоторая степень секретности. Этому способствует и неожиданный визит Дмитрия Козака в Республику Молдова, и, кажется, нам что-то не договаривают. Не все было сказано о визите Козака и, вероятно, это интерпретируется так, что в приднестровском процессе могут произойти какие-то изменения.В отсутствие пояснений эксперты задаются вопросом, было ли решение Киева негласно согласовано с властями Молдовы и в какой степени этот эпизод является частью нового молдавско-украинского стратегического партнерства, которое обязалось воплотить проевропейское большинство в парламенте Республики Молдова.Главный редактор Radio Chisinau Корнелиу Руснак отмечает что, если проблему нейтральных номеров в итоге решил Киев, а не Кишинев, опасавшийся испортить отношения с Москвой и Тирасполем, то это вызывает сожаление. К тому же, машины с приднестровскими номерами есть у многих жителей правого берега Днестра, которые получили их стремясь избежать уплаты таможенных пошлин и налоговых сборов.Аналитик института Viitorul Вячеслав Бербека считает, что запинки нового правительства по этой теме наверняка связаны с визитом Дмитрия Козака в Кишинев. По его словам, решение Киева запретить 1 сентября въезд автомобилей с приднестровскими номерами, возможно нарушило все договоренности нового правительства с Козаком. Вячеслав Бербека: Для молдавских властей, я думаю, был неожиданностью отказ украинской стороны пойти на уступки. Для части молдавского общества такое отношение новых властей по меньшей мере выглядит странно, оно не укладывается в ожидаемую логику — то есть более жесткого отношения ко всему, что означает приднестровский регион, потому что в регионе, всем известно, действуют всевозможные контрабандные схемы. Такой подход не свойственен партии «Действие и солидарность», их изначально воспринимали иначе. Но мы замечаем, что во многих случаях PAS словно продолжает ту политику, что и прежние партии власти.Вице-премьер Владислав Кульминский встретился в Бендерах с представителем Тирасполя Виталием Игнатьевым 3 сентября. Стороны обсудили механизмы оптимизации работы пунктов регистрации машин в Тирасполе и Рыбнице, и договорились возобновить работу отраслевых рабочих групп, в частности экспертов по автомобильному транспорту, которые займутся поиском решения возникающих проблем.Свободная Европа: 1 сентября ученики вернулись в классы. Руководители школ с румынским языком обучения на левом берегу Днестра просят посредников в приднестровском регулировании, продолжать следить за ситуацией в учебных заведениях, чтобы у учеников был свободный доступ к образованию. Валентина Урсу поговорила о начале учебного года на левом берегу Днестра с директором бендерского лицея имени Александру чел Бун Марией Ройбу.Мария Ройбу: Пока существует эта ситуация с политическим захватом школ, пока приднестровская администрация пытается чего-то добиться, добиться уступок от Кишинева, они будут давить на школы. И пока они так действуют, ситуация будет непредсказуемой. Да, мы стойкие, но так не может продолжаться вечно, и когда люди видят, что ничего не меняется, они разочаровываются. Я очень боюсь, что люди совершенно устанут от этой неопределенности и опустят руки. Я лично и все те, кто прошел через «огонь», мы сопротивляемся, другие же смотрят на это все иначе.Свободная Европа: Были годы, когда вам приходилось начинать учебу без исполнения гимна Республики Молдова, когда вы находились под надзором приднестровской милиции, с 2004 года говорили, что школы с румынским языком обучения в приднестровском регионе вскоре исчезнут, разные ситуации бывали у вас за годы независимости Республики Молдова.Мария Ройбу: Буквально на днях к нам приезжала делегация Евросоюза, и я им рассказала о случаях, когда 31 августа в 20:00 в мой кабинет врывались вооруженные милиционеры и предупреждали, что мы не имеем права петь гимн и поднимать флаг Республики Молдова.Свободная Европа: Больше всего огорчает то, что с годами количество детей, пришедших учиться в эти школы с румынским языком обучения, становится меньше. Как вы думаете, может наступить время, когда никто больше не захочет учиться в этих лицеях, и тогда проблема исчезнет сама собой?Мария Ройбу: Вы знаете, это не характерно для города Бендеры.У нас последние 6-7 лет постоянное количество учеников. Например, в конце прошлого года было 429 учеников, в начале этого учебного года — 438. В прошлом году в первый класс пришли 46 учеников, в этом году — 50 учеников. Больше всего меня заботят учителя, которые хотели бы здесь работать.Свободная Европа: Стареет коллектив?Мария Ройбу: Скоро постареет. Когда я говорю о будущем, я не имею в виду следующий год или через год, я смотрю немного дальше. И таковы мои опасения. Потому что нам нужны молодые специалисты по математике, химии, французскому языку, а новых людей нет. Но я думаю, что эта проблема существует во всей республике, а не только в нашем городе.Свободная Европа: Поскольку власть в Республике Молдова сменилась, внушает ли это вам надежду на то, что все еще может вернуться в свое естественное русло, и наступит время, когда у этих школ больше не будет проблем?Мария Ройбу: Это не зависит от них, потому что я знаю многих людей, которые сейчас во власти, — при всем уважении и доверии. Но я реалист и знаю, что мир вокруг нас не меняется, там те же люди, что были и раньше. Сейчас очень многое зависит от тех, кто рядом, потому что в одиночку не получится ничего, нужно всем вместе, все мы должны внести свой вклад в то, чего мы действительно хотим добиться. 

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«Существование республики — это и есть провал» Europa Libera
  Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Свободная Европа и программа Приднестровские диалоги. В студии Александр Фрумусаки.Сегодня в выпуске:31 год с момента самопровозглашения Приднестровья и отделения от Республики Молдова в Тирасполе отметили военным парадом. Независимость региона не признает ни одна страна в мире, даже Россия. Провалы и достижения этих трех с лишним десятков лет — оценка жителей левобережья. Самые острые темы начала осени — запрет на въезд в Украину машин с приднестровскими номерами и новый учебный год. Сначала, как обычно, обзор главных событий минувшей недели:Председатель парламента Игорь Гросу сказал в интервью Свободной Европе, что Молдова просила Украину отложить введение запрета на пересечение границы машин с приднестровскими номерами, но Гросу отрицает, что эта просьба была согласована с Москвой. «Решение это наше, а не Дмитрия Козака», — сказал Игорь Гросу. По его словам, это обращение к Киеву было обусловлено заботой о рядовых жителях левобережья.  «Все наши данные показывали, что если запрет вступит в силу 1 сентября, то пострадают, прежде всего, граждане. Ни администрация, ни местные лидеры, у которых уже есть нейтральные или молдавские номера. Наши граждане на левом берегу Днестра — наша главная забота. Альтернативой мог бы стать общественный транспорт, но его сейчас нет. Поэтому мы посчитали правильным отложить вступление в силу новых правил. То есть мы отталкивались от интересов граждан», —  объяснил Гросу в интервью Свободной Европе. В пятницу приднестровская администрация вновь обрушилась с критикой в отношении этого решения Киева, в Тирасполе называют все это блокадой, введенной Украиной.Политические представители Кишинева и Тирасполя обсудили в пятницу, 3 сентября, в Бендерах вопрос о приднестровских автомобилях. Стороны рассмотрели механизмы оптимизации деятельности пунктов регистрации в Тирасполе и Рыбнице, и увеличения числа получателей услуг, предоставляемых молдавскими властями.1 сентября перед университетом Тараса Шевченко в Тирасполе торжественно открыли «памятник Гарри Поттеру». В мероприятии, посвященном началу учебного года, принял участие лидер Приднестровья Вадим Красносельский. Отмечается, что это «статуя студента», ее разместили на университетской площади. Юноша изображен в мантии, с совой на левой руке и книгой в правой руке. Появление статуи Гарри Поттера в Тирасполе вызвало недоумение и ироничные комментарии в приднестровских группах в социальных сетях.Роскомнадзор ограничил работу на территории России шести VPN-сервисов. В ведомстве заявили, что эти сервисы нарушали российское законодательство.VPN позволяет анонимизировать свою работу в интернете — и обходить блокировки сайтов. Российские власти ужесточили контроль над интернетом, заблокировав доступ к десяткам веб-сайтов в преддверии парламентских выборов. Власти также усилили репрессии в отношении оппозиционных активистов и журналистов. Выборы в законодательные органы власти пройдут в России 17-19 сентября. Практически все известные оппоненты Кремля к выборам не допущены.На встрече в Белом доме президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что США поддержат Киев перед лицом «российской агрессии».Байден не обещал никаких перспектив присоединения Украины к НАТО. После визита Зеленского в США, вице-премьер Украины заявила, что США подключатся к урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, и этот вопрос будет обсуждаться не только в «нормандском формате», но и с участием США. В «нормандский формат» входят Украина, Россия, Германия и Франция.Во вторник, 7 сентября, российская армия проведет учения в аннексированном Крыму. В них примут участие более 500 солдат и военная техника, в том числе корабли Черноморского флота, сообщило в субботу минобороны России.Евросоюз будет взаимодействовать с радикальным движением «Талибан» ради поддержки мирного населения в Афганистане. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. По словам дипломата, диалог с талибами не означает признание их власти. «Это оперативное взаимодействие», — отметил Боррель на неформальной встрече глав МИД Евросоюза. Боррель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать контакты с талибами в соответствии с обязательствами нового афганского правительства, чтобы Афганистан не служил для экспорта терроризма в другие страны, чтобы соблюдали права женщин и свободу СМИ. Помимо прочего талибы должны гарантировать возможность отъезда всем желающим. Брюссель готов вернуть свою миссию в Кабул, если новое правительство создаст для этого безопасные условия, — отметил дипломат.Папа Римский Франциск призвал страны мира принять беженцев из Афганистана. «Я молюсь о том, чтобы многие страны приняли и защитили тех, кто ищет новую жизнь», — сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра. «Пусть молодые афганцы получат образование — важнейшее благо для развития человека. И пусть все афганцы, будь то у себя дома, в пути или в других странах, живут в мире и братстве со своими соседями».***Свободная Европа: Тирасполь вновь отметил военным парадом годовщину самопровозглашения независимости — уже 31-ую. В этом году на торжества прибыли делегаты из других сепаратистских регионов — Абхазии и Южной Осетии, и еще — из Беларуси. В военном параде приняли участие 1300 солдат и военная техника. Принимал парад лидер региона Вадим Красносельский. В интерпретации Красносельского «провозглашение независимости Приднестровской Молдавской Республики стало гарантией соблюдения прав человека, гарантией беспрепятственного использования родного языка, культуры, традиций». Красносельский также поблагодарил Россию за то, что она «является главным стратегическим партнером и защитником Приднестровья».Отколовшийся анклав на левом берегу Днестра объявил о своей независимости 2 сентября 1990 года и до сих пор не признан ни одной страной, даже Россией, но российская армия размещена на левом берегу Днестра, там хранится около 20 000 тонн просроченных боеприпасов и устаревшего оружия, Москва вкладывает в стратегических секторы экономики и лояльных людей во власти. Массовый отток трудоспособных людей привел к старению населения региона и к обнищанию оставшихся жителей. При ежегодном дефиците бюджета в более чем 50 процентов регион выживает за счет неоплаты потребленного российского газа, а долг, размер которого приближается к 8-ми миллиардам долларов, числится за Республикой Молдова.Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах приднестровских городов — что они считают главными успехами и наибольшими провалами в 31-летней жизни региона?- Существование республики — это и есть провал. Но любую ошибку можно исправить. Люди поэтому и уезжают, потому что не в силах исправить ошибку. А исправлять ошибку должны на вот этих переговорных форматах, где они постоянно встречаются.- Самую большую ошибку, наверное, допустил наш первый президент — монополистическую республику. Нас нет.- Полный провал — это то, что ничего не могут сделать с коронавирусом пока что. Он уже долго у нас, год — как минимум, а о том, что лучшее — даже не знаю, что сказать. Вроде бы, ничего нет, пока не вижу такого.- Провал — это то, что безработица большая и уезжает молодежь. А успех — это то, что начали заниматься дорогами, обустраивать города, да, тут стало получше. Но то, что государство не рассматривает молодых специалистов и нет заработка ни-ка-ко-го! И социального развития никакого нет, жить невозможно, потому что зарплаты маленькие, а цены высокие. Монополия у нас.- Самый большой успех — это то, что мы существуем, мы — самостоятельное государство. А провал – у каждого есть свои провалы, есть свои «плюсы» и «минусы». И если не будет «минусов» — как мы будем расти?- Успехов особых пока не вижу. Хотелось бы, конечно, чтоб подняли зарплаты, а пенсионерам — пенсии, потому что мы все от этого зависим. Хочется лучшего для наших детей, чтобы они могли, получая образование здесь, работать и в других странах. А так как наши дипломы не признают, либо признают не везде, хотелось бы лучшего будущего, конечно!- Большой успех — это облагораживание Тирасполя. Провал — рост цен, наверное, на продукты питания. Пенсии у пенсионеров не сильно большие. Вон, маршрутку стою жду, нет маршрутки.- Мы тут редкие гости. Мы приехали на две недели домой. Нас тут годами нет. Вы знаете, с возрастом меня тянет домой. Но работы здесь нет. Все люди уезжают из-за того, что негде работать. Была бы работа, наоборот, люди бы здесь оставались. Особенно молодежь. А на такую пенсию можно выжить, как вы думаете? Первоначальная пенсия — 1100 рублей, если квартиру оплатить, платежки столько стоят — как можно? Тут закрываем квартиры, приезжаем — платежки оплачиваем, за все, что у нас тут есть, закрываем и опять уезжаем. Слава Богу, там работа есть. Тяжелая, конечно, но работать надо.***Главной темой минувшей недели стал запрет на въезд в Украину автомобилей с приднестровскими номерами. Вступление в силу Соглашения, заключенного в 2018 году Киевом и Кишиневом, несколько раз откладывалось. Тирасполь, при поддержке Москвы, выступал против и до последнего момента полагался на то, что и в этот раз Украина отложит запрет. В последний раз такое произошло в начале этого года, тогда исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой и правительство, подконтрольное ПСРМ и Игорю Додону подверглись резкой критике за то, что эксперты назвали «капитуляцией» в пользу тираспольского режима.И в этот раз официальный Кишинева попросил Киев перенести запрет, но Украина не стала этого делать. При этом приднестровский лидер Вадим Красносельский уверял, что российский эмиссар Дмитрий Козак настаивал в Кишиневе, чтобы новые власти Молдовы в отношениях с Киевом предприняли шаги в пользу администрации Приднестровья.Молдавские власти объяснили свою просьбу к Украине об отсрочке запрета — заботой о жителях левобережья Днестра, учитывая, что за три года, прошедшие после заключения соглашения и открытия регистрационных пунктов, только 5 процентов приднестровских водителей переоформили документы и получили нейтральные номера.Администрация региона продолжает требовать отмены этого решения, заявляя, что Киев и Кишинев вводят в регионе так называемую экономическую блокаду.Решение о запрете на въезд в Украину приднестровских автомобилей также раскритиковала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова — она подчеркнула, что это негативно повлияет на приднестровское урегулирование.Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы уверяет, что «приложит усилия по активизации работы пунктов регистрации автомобилей в Тирасполе и Рыбнице и обеспечит их деятельность в полном объеме».Эта тема также обсуждалась в пятницу в ходе первого визита вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского на левый берег Днестра. Он встретился с главой приднестровской группы переговорщиков Виталием Игнатьевым в офисе миссии ОБСЕ в Бендерах.Свободная Европа: Наш корреспондент в приднестровском регионе Сергей Урсул обсудил с двумя тираспольскими экспертами как повлияет запрет на въезд в Украину машин с приднестровскими номерами на жизнь рядовых граждан. Послушаем мнение главы Школы политических исследований в Тирасполе Анатолия Дируна.Анатолий Дирун: Конечно, вызывает большое сожаление это решение Киева. Несмотря на декларацию о принятии этого решения с точки зрения защиты национальной безопасности Украины, эта страна, как никакая другая, глубоко погружена в тематику, специфику и детали приднестровского урегулирования. Украина прекрасно понимает, что это решение бьет по приднестровцам, не по крупным предприятиям, которые в силу своей деятельности перешли на те же украинские номера, либо молдавские, оно бьет по рядовым приднестровцам. В том числе по гражданам Украины, проживающим в Приднестровье. Что этим хотели показать? Вопрос достаточно открытый, но возникает одна из версий: это решение произошло в контексте визита президента Зеленского в Вашингтон, и как одну из версий еще можно рассмотреть желание надавить на Приднестровье, создать критическую ситуацию. Цель этого решения — обратить на себя внимание. Я уверен, что все участники переговорного процесса, куда входят и США на правах наблюдателя, они обратили внимание на эту ситуацию.А вот что хотел взамен получить Киев, обращая внимание на себя таким образом, что хотел получить в практическом выражении — это вопрос открытый. Собственно говоря, в этом, наверное, и заключалась суть предпринятой комбинации.Но с другой стороны, эта ситуация показывает, что Тирасполю нужно менять подходы к решению этого вопроса, выводить процесс решения этой проблемы на новый уровень, потому что те два года, которые идут переговоры, в частности, по согласованию всех деталей, которые возникли в процессе получения нейтральных номеров для приднестровских автовладельцев, они показали, что со стороны Приднестровья в том числе, на мой взгляд, были допущены серьезные управленческие и дипломатические недочеты, которые, собственно говоря, и привели в том числе к такой негативной и кризисной ситуации. Свободная Европа: Может ли эта ситуация с запретом въезда подтолкнуть стороны, участников формата «5+2» поскорее сесть за стол переговоров и найти приемлемое решение, возможно, и не только по этой проблеме?Анатолий Дирун: Судя по действиям руководства Приднестровья, а точнее — отсутствия энергичных действий, прямых действий — все реагирование проходит пока в рамках дипломатических маневров. Ну, если Тирасполь так реагирует и называет эту ситуацию «не катастрофичной», как ее обозначил Вадим Красносельский на своей пресс-конференции, то, собственно говоря, почему другие участники переговорного процесса должны считать эту ситуацию катастрофичной? Никто специально не будет собираться, если само Приднестровье считает, что ничего страшного не произошло.Свободная Европа: Переговорщик от Тирасполя в период 2008-2012 годов Владимир Ястребчак считает, что новые ограничения повлияют не только на жителей Приднестровья, но коснутся и граждан Украины.Владимир Ястребчак: Первое и, наверное, тоже очень важное: остается надеяться, что, действительно, Республика Молдова в лице своих профильных органов государственных структур была искренна в тех пожеланиях, которые она высказывала украинским властям. Очень хотелось бы надеяться на то, что украинские власти понимали искренность запросов молдавской стороны. Что касается того кто более всего пострадает? Более всего пострадают люди, как это банально не прозвучит. Как всегда страдают люди, потому что люди торгуют, люди возят товары с условного «7-го километра», люди ездят на рынок в Кучурган. Грузоперевозчики не ездят в Кучурган, грузоперевозчики не поддерживают приграничную торговлю с Украиной, грузоперевозчики не занимаются какими-то трансграничными поставками с сопредельными районами Украины.Поэтому решение Киева бьет, как это неудивительно, и при этом нанося удар по собственной сопредельной территории, по Приднестровью более весомый, но при этом не менее значительный удар по тем, кто торгует с Приднестровьем с украинской стороны. А уж говорить о том, каков удар по приднестровцам, на мой взгляд, даже не приходится. Это очень значительный удар по людям, потому как, если верить официальным данным, а не верить им оснований нет никаких, только около 5% автомобилей, зарегистрированных в Приднестровье, сейчас имеют нейтральные номера. Чего хотели добиться в Киеве этими требованиями, этими мерами, мне пока очень сложно судить.Мне кажется, ключевой мотивацией украинских властей в данном случае, являются, к сожалению, фобии. Некие такие навязанные или изнутри, или извне попытки связать Приднестровье с ситуацией в Донбассе. Это очень плохая практика, с которой мы пытались бороться достаточно давно. И я в силу своих скромных усилий, и, насколько знаю, другие приднестровские эксперты будем пытаться в публичном дискурсе Украины, и на других экспертных площадках, объяснить, что Донбасс и Приднестровье — это, все-таки, разные кейсы. Не стоит их сопоставлять. Но тем не менее, Киев оказался заложником очень неверно сформулированного представления о том, что есть некие аналогии между Донбассом и Приднестровьем. Киев превратился в заложника фобий, и этот статус заложника — он, к сожалению, предопределяет вот такие шаги Украины.***Свободная Европа: Молдавские власти не очень оперативно и открыто делятся информацией о проблеме, возникшей вокруг автомобилей с приднестровскими номерами. Лишь к концу недели стали известны некоторые подробности. Разбиралась наша коллега Валентина Басюл.Запрет на въезд в Украину автомобилям с приднестровскими номерами вызвал возмущение в Тирасполе. Администрация региона обратилась ко всем участникам переговорного формата 5 + 2, и в частности, просит Киев пересмотреть свое решение. Украинскую границу могут пересекать только обладатели молдавских водительских удостоверений и нейтральных номеров на автомобилях, сообщила Украинская пограничная полиция.Кишинев накануне просил Киев отложить введение запрета до января следующего года, потому что только 5% автомобилей в приднестровском регионе прошли процедуру перерегистрации.По словам приднестровского лидера Вадима Красносельского, просьба молдавской стороны была обусловлена переговорами с представителем Кремля Дмитрием Козаком, который в августе побывал с кратким визитом в Кишиневе.На пресс-конференции Красносельский сказал: «Произошли странные для меня вещи. Я был уверен, что, если молдавская сторона обращается, Украина пойдет навстречу. Это все-таки внутреннее дело. Но Украина категорически отказалась переносить дату с 1 сентября. Складывается впечатление, что Украина боится того, что Кишинев и Тирасполь начнут договариваться. Надо разобраться, почему Киев так поступил».Красносельский требует не только отсрочки запрета до января, но и моратория до тех пор, пока стороны не уточнят способ регистрации экономических агентов, прежде всего перевозчиков. Кроме того, он настаивает на том, что водительские права, выданные на левом берегу Днестра, не нужно обменивать на молдавские.Бюро по реинтеграции отказалось предоставить подробную информацию об обращении Кишинева к украинским властям, направленном после вероятных договоренностей с Козаком. Представитель пресс-службы Бюро по реинтеграции Мариана Сары отметила лишь, что с Киевом вели переговоры не представители Бюро, а дипломаты из МИДа. Во внешнеполитическом ведомстве избегают комментировать эту тему.Бывший вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя уверяет, что жители левобережья Днестра не против перерегистрации автомобилей, вопреки аргументам администрации региона. Александру Фленкя: Заинтересованы или нет водители на левому берегу Днестра переоформлять свои автомобили? У тех, кого это интересует, кто хочет, такая возможность была и есть. Давайте не будем поддаваться манипуляциям тираспольской пропаганды, когда там восклицают, что из 100 тысяч машин перерегистрированы только 5 тысяч! Во-первых, мы не знаем, сколько машин в Приднестровье, 100 тысяч — это нам говорят Игнатьев и Красносельский. Созданы все условия для обмена документов, номеров, они запросто могут получить легальные водительские права.Политолог Ион Тэбырцэ недоволен тем, что новое правительство похоже скрывает подробности по этой проблеме, да и по приднестровскому процессу в целом, и тем самым только порождает подозрения, связанные с визитом Дмитрия Козака в Кишинев. Также Тэбырцэ добавляет, что президент Майя Санду критиковала «политику малых шагов», которую продвигали предшественники, но новая власть не торопиться представить свое видение или стратегию, которой будет следовать по приднестровскому урегулированию.Ион Тэбырцэ: Конечно, позиция Кишинева отложить вступление в силу запрета аргументируется заботой о гражданах, но здесь не всё ясно, вызывает сомнения и некоторая степень секретности. Этому способствует и неожиданный визит Дмитрия Козака в Республику Молдова, и, кажется, нам что-то не договаривают. Не все было сказано о визите Козака и, вероятно, это интерпретируется так, что в приднестровском процессе могут произойти какие-то изменения.В отсутствие пояснений эксперты задаются вопросом, было ли решение Киева негласно согласовано с властями Молдовы и в какой степени этот эпизод является частью нового молдавско-украинского стратегического партнерства, которое обязалось воплотить проевропейское большинство в парламенте Республики Молдова.Главный редактор Radio Chisinau Корнелиу Руснак отмечает что, если проблему нейтральных номеров в итоге решил Киев, а не Кишинев, опасавшийся испортить отношения с Москвой и Тирасполем, то это вызывает сожаление. К тому же, машины с приднестровскими номерами есть у многих жителей правого берега Днестра, которые получили их стремясь избежать уплаты таможенных пошлин и налоговых сборов.Аналитик института Viitorul Вячеслав Бербека считает, что запинки нового правительства по этой теме наверняка связаны с визитом Дмитрия Козака в Кишинев. По его словам, решение Киева запретить 1 сентября въезд автомобилей с приднестровскими номерами, возможно нарушило все договоренности нового правительства с Козаком. Вячеслав Бербека: Для молдавских властей, я думаю, был неожиданностью отказ украинской стороны пойти на уступки. Для части молдавского общества такое отношение новых властей по меньшей мере выглядит странно, оно не укладывается в ожидаемую логику — то есть более жесткого отношения ко всему, что означает приднестровский регион, потому что в регионе, всем известно, действуют всевозможные контрабандные схемы. Такой подход не свойственен партии «Действие и солидарность», их изначально воспринимали иначе. Но мы замечаем, что во многих случаях PAS словно продолжает ту политику, что и прежние партии власти.Вице-премьер Владислав Кульминский встретился в Бендерах с представителем Тирасполя Виталием Игнатьевым 3 сентября. Стороны обсудили механизмы оптимизации работы пунктов регистрации машин в Тирасполе и Рыбнице, и договорились возобновить работу отраслевых рабочих групп, в частности экспертов по автомобильному транспорту, которые займутся поиском решения возникающих проблем.Свободная Европа: 1 сентября ученики вернулись в классы. Руководители школ с румынским языком обучения на левом берегу Днестра просят посредников в приднестровском регулировании, продолжать следить за ситуацией в учебных заведениях, чтобы у учеников был свободный доступ к образованию. Валентина Урсу поговорила о начале учебного года на левом берегу Днестра с директором бендерского лицея имени Александру чел Бун Марией Ройбу.Мария Ройбу: Пока существует эта ситуация с политическим захватом школ, пока приднестровская администрация пытается чего-то добиться, добиться уступок от Кишинева, они будут давить на школы. И пока они так действуют, ситуация будет непредсказуемой. Да, мы стойкие, но так не может продолжаться вечно, и когда люди видят, что ничего не меняется, они разочаровываются. Я очень боюсь, что люди совершенно устанут от этой неопределенности и опустят руки. Я лично и все те, кто прошел через «огонь», мы сопротивляемся, другие же смотрят на это все иначе.Свободная Европа: Были годы, когда вам приходилось начинать учебу без исполнения гимна Республики Молдова, когда вы находились под надзором приднестровской милиции, с 2004 года говорили, что школы с румынским языком обучения в приднестровском регионе вскоре исчезнут, разные ситуации бывали у вас за годы независимости Республики Молдова.Мария Ройбу: Буквально на днях к нам приезжала делегация Евросоюза, и я им рассказала о случаях, когда 31 августа в 20:00 в мой кабинет врывались вооруженные милиционеры и предупреждали, что мы не имеем права петь гимн и поднимать флаг Республики Молдова.Свободная Европа: Больше всего огорчает то, что с годами количество детей, пришедших учиться в эти школы с румынским языком обучения, становится меньше. Как вы думаете, может наступить время, когда никто больше не захочет учиться в этих лицеях, и тогда проблема исчезнет сама собой?Мария Ройбу: Вы знаете, это не характерно для города Бендеры.У нас последние 6-7 лет постоянное количество учеников. Например, в конце прошлого года было 429 учеников, в начале этого учебного года — 438. В прошлом году в первый класс пришли 46 учеников, в этом году — 50 учеников. Больше всего меня заботят учителя, которые хотели бы здесь работать.Свободная Европа: Стареет коллектив?Мария Ройбу: Скоро постареет. Когда я говорю о будущем, я не имею в виду следующий год или через год, я смотрю немного дальше. И таковы мои опасения. Потому что нам нужны молодые специалисты по математике, химии, французскому языку, а новых людей нет. Но я думаю, что эта проблема существует во всей республике, а не только в нашем городе.Свободная Европа: Поскольку власть в Республике Молдова сменилась, внушает ли это вам надежду на то, что все еще может вернуться в свое естественное русло, и наступит время, когда у этих школ больше не будет проблем?Мария Ройбу: Это не зависит от них, потому что я знаю многих людей, которые сейчас во власти, — при всем уважении и доверии. Но я реалист и знаю, что мир вокруг нас не меняется, там те же люди, что были и раньше. Сейчас очень многое зависит от тех, кто рядом, потому что в одиночку не получится ничего, нужно всем вместе, все мы должны внести свой вклад в то, чего мы действительно хотим добиться. 
Acum 4 ore
22:40
Operațiunea evacuării americane din Afganistan: cine a plecat în primul rând, cine urmează Europa Libera
Circa 2.500 de angajați ai ambasadei americane în Afganistan s-au aflat între cei 120.000 pe care Statele Unite i-au evacuat din acea țară, înaintea retragerii. Dar – în conformitate cu declarațiile purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat – numeroși aliați ai Americii au fost lăsați în țară. Între aceștia și circa 2.000 de persoane care lucrau pe contract cu ambasada și familiile acestora, mulți dintre aceștia lucrând cu reprezentanța diplomatică de peste zece ani. Vorbind despre această situație, adjuncta secretarului de stat Victoria Nuland a ținut să-i asigure pe cei lăsați în Afganistan că siguranța lor este o preocupare majoră a administrației.Președintele Biden a spus că operațiunea de evacuare, pe ansamblu, a fost un mare succes, recunoscând însă că afgani considerați vulnerabili și care se calificau pentru evacuare nu au putut fi ajutați. Între aceștia se numără studenți și absolvenți ai Universității Americane din Afganistan, precum și forțe speciale afgane, care au luptat alături de militari americani.Între cei care au reușit să scape se numără 5.500 de americani, mii de cetățeni și diplomați ai unor țări aliate, și mii de afgani care au lucrat ca translatori și în alte poziții. Planurile de evacuare au fost făcute cu mult înainte de căderea Kabulului, dar s-au dovedit ineficace în condițiile în care talibanii au preluat puterea mai repede decât de anticipa. Oficialități americane nu s-au așteptat ca președintele Ashraf Ghani să părăsească țara atât de repede.Secretarul de stat Tony Blinken a spus că evacuarea aeriană e acum încheiată, dar că se depun eforturi pentru a-i ajuta pe cei care încă trebuiesc evacuați. Cei cu legături cu Universitatea Americană din Afganistan sânt considerați cu risc ridicat, din cauza aversiunii talibanilor față de această instituție pe care au și atacat-o la un moment dat, dar personalul și studenții nu s-au aflat pe lista prioritară a Statelor Unite pentru evacuare.Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a refuzat să se refere la cazuri specifice, spunând doar că pentru evacuare au fost vizate persoanele considerate cu riscul cel mai ridicat, între care femei și fete, ziariști și membrii ai unor minorități etnice.  
Acum 6 ore
21:50
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
Acum 8 ore
19:50
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare luni, puteţi asculta rubricile „Dreptul tău” şi „Carte la pachet”, semnată de Emilian Galaicu-Păun.
19:30
Doi lideri importanți ai opoziției din Belarus, condamnați la mari pedepse cu închisoarea Europa Libera
Doi lideri importanți ai opoziției bieloruse, Maria Kalesnikava și Maksim Znak, au fost condamnați la pedepse mari cu închisoare pe baza acuzațiilor de conspirație.Statele Unite au definit acuzațiile drept „fabricate”. Regimul Lukașenka își continuă represiunea dură împotriva activiștilor și grupurilor pro-democrație care îi contestă autoritatea și legitimitatea în urma alegerilor de anul trecut, considerate fraudate masiv de opoziție și de organismele internaționale.Kalesnikava a fost condamnat la 11 ani de închisoare iar Maxim Znak la 10 ani de închisoare. Amândoi sunt considerați de justiția lui Lukașenka vinovați de organizarea unei conspirație pentru preluarea puterii, că au solicitat acțiuni pentru a dăuna securității naționale și au cerut organizarea de acțiuni care au dăunat securității naționale încercând să creeze ceea ce justiția de la Minsk consideră „un grup extremist”.Cei doi, membri ai Consiliului de coordonare al opoziției, au respins acuzațiile considerăndu-le motivate politic.„Cerem eliberarea imediată a lui Maria și Maksim, care nu sunt vinovați de nimic. Este teroare împotriva belarușilor care îndrăznesc să se ridice în fața regimului", a scris lidera opoziției Sviatlana Țikanouskaia într-un tweet imediat după verdict.Represiunea împotriva opozitiei și a simptizanților ei a început după alegerile prezidențiale din august 2020 al căror rezultat – contestat de Occident și de opozitie - i-au acordat lui Lukașenka un al șaselea mandat, provocând un val de proteste fără precedent la care au participat sute de mii de oameni în întreaga țară.Protestele în masă împotriva lui Lukașenka au fost urmate de pedepse dure cu închisoarea pentru participanți și organizatori și cu violențe de stradă masive. O mare parte din conducerea opoziției a fost închisă sau forțată în exil.Mai mulți protestatari au fost uciși și mii arestați în timpul demonstrațiilor în masă care cereau demisia lui Lukașenka. Grupurile pentru drepturile omului consideră că există relatari credibile de tortură împotriva manifestanților.Kalesnikava a fost arestată pe 7 septembrie în centrul orașului Minsk de persoane mascate și a fost dusă la granița ucraineană a doua zi, împreună cu doi asociați ai săi. I s-a cerut să treacă granița, Kalesnikava a refuzat, rupându-și pașaportul în fața celor care au arestat-o, spunând ca nu vrea să părăsească țara și că va rămâne în Belarus „până la sfârșit”. A fost dusă înapoi la Minsk și închisă.Kalesnikava spunea atunci că cei care au încercat să o expulzeze din țară i-au spus că o vor face oricum și că ea va părăsi Belarusul „vie sau în bucăți”. De asemenea, a fost amenințată cu 25 de ani de închisoare, iar aceste amenințări „au fost reale”, a mai spus ea. Iată, astazi, Justitia lui Lukașenka a condamnat-o la 11 ani de detenție.Kalesnikava a fost o colaboratoare apropiată a fostului candidat la președinție de anul trecut Viktar Babarîka, care a fost și el condamnat la 14 ani de închisoare sub acuzații de corupție.Împreună cu Svetlana Țihanovskaia și Veranika Țapkala, scenografa Maria Kalesnikava a format „trioul femeilor belaruse curajoase” care au încercat să îl îndepărteze de la putere pe Aleksandr Lukașenka după 26 de ani. Cele trei femei, „femeile curoajoase din Belarus” au obținut, împreună cu opoziția democrată din Belarus premiul Saharov al Parlamentului European pentru anul 2020.Kalesnikava a fost recent selectat pentru Premiul Vaclav Havel pentru Drepturile Omului, care este acordat în fiecare an de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) pentru a onora activitatea „remarcabilă” a societății civile în apărarea drepturilor omului. 
18:40
Talibanii se laudă cu victoria totală, dar situația în Valea Panjshir e incertă Europa Libera
Talibanii susțin că au preluat controlul complet asupra provinciei Panjshir - ultima zonă din Afganistan fiind deținută de forțele de rezistență, care au respins acuzația.Nu a fost posibil imediat obținerea unei confirmări independente pe 6 septembrie a evenimentelor din Panjshir, unde gruparea militantă islamistă a întrerupt liniile de telefonie, internet și electricitate.Talibanii au preluat controlul asupra majorității Afganistanului în urmă cu trei săptămâni, preluând puterea la Kabul pe 15 august, după prăbușirea guvernului susținut de Vest.Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat că au avut loc lupte grele în Valea Panjshir, situată la aproximativ 100 de kilometri nord-est de capitală, Frontul Național de Rezistență din Afganistan (NRFA) rezistând conducerii talibanilor.Cu toate acestea, el a spus că nu au existat victime civile și militanții merg înainte cu planurile de a anunța un guvern „în curând”.„Cu această victorie, țara noastră este complet scoasă din mlaștina războiului",a spus Mujahid.Purtătorul de cuvânt al NRFA, Maisam Nazari, a respins acuzația, spunând RFE / RL că luptele continuă în Panjshir, o vale de munte accidentată, cu până la 200.000 de oameni.Un tweet din contul Twitter al grupului a mai spus că forțele NRF erau „prezente în toate pozițiile strategice din vale pentru a continua lupta”.„Asigurăm [poporul] din Afganistan că lupta împotriva talibanilor și a partenerilor lor va continua până când justiția și libertatea vor prevala”.Imagini de pe rețelele de socializare au arătat membrii talibani care stau în fața complexului guvernatorului provincial Panjshir din Bazarak.La 5 septembrie, șeful NRFA, Ahmad Masud, a spus că sprijină un plan prezentat de erudiții religioși pentru o soluționare negociată pentru a pune capăt luptelor din Valea Panjshir și a solicitat talibanilor să pună capăt operațiunilor sale militare acolo.Talibanii nu au avut nicio reacție.Pe 5 septembrie, NRFA a confirmat, de asemenea, că doi dintre liderii săi proeminenți au fost uciși în luptele împotriva talibanilor.Potrivit acestuia, purtătorul de cuvânt Fahim Dashti, un jurnalist proeminent care fusese una dintre principalele surse de actualizări din zonă, și un comandant, generalul Abdul Wudod Zara, au fost uciși.NRFA include grupuri de opoziție, miliții locale și rămășițe ale forțelor de securitate afgane.Panjshir a rezistat împotriva ocupației sovietice, precum și a perioadei de guvernare a talibanilor, între 1996 și 2001.Vecinul Iran, la 6 septembrie, a declarat că a condamnat „cu tărie” ofensiva militară a talibanilor împotriva luptătorilor din Valea Panjshir.„Știrile care vin de la Panjshir sunt cu adevărat îngrijorătoare. Asaltul este condamnat cu tărie", a declarat reporterilor, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh.Multe dintre națiunile de top din lume așteaptă să vadă cine va fi în guvern și dacă acțiunile următoarei administrații vor fi în concordanță cu promisiunile grupului de a fi mai moderate decât în timpul guvernării sale brutale de acum 20 de ani, când a pus în aplicare o formă radicală de Legea islamică.Mujahid a spus că noul guvern ar putea fi doar o administrație interimară cu posibile schimbări în viitor.Grupul militant a declarat o amnistie pentru toți afganii care au lucrat cu forțe străine în timpul războiului care l-a demis de la putere și a declarat că este în discuții cu „toate fracțiunile” pentru a ajunge la un acord cu privire la un viitor guvern.Dar multe rapoarte au afirmat că execuțiile sumare și căutările din casă în casă pentru cei care au lucrat cu grupuri internaționale sau cu guvernul anterior au loc în toată țara.Femeile, ale căror libertăți au fost reduse brusc în conformitate cu regula talibanilor din 1996-2001, este puțin probabil să fie numite în funcții guvernamentale de vârf, dar li se va permite să participe la universitate atâta timp cât clasele sunt segregate în funcție de sex sau cel puțin împărțite de o cortină, Autoritatea educațională a talibanilor a declarat într-un document emis pe 5 septembrie.Studențele trebuie să poarte, de asemenea, un niqab - un voal islamic care acoperă fața - și abaya - un halat larg și acoperitor - spre deosebire de burca și mai conservatoare care acoperă întregul corp, care era obligatorie în conformitate cu regimul taliban anterior.Legitimitatea noii administrații în ochii donatorilor și investitorilor internaționali va fi crucială pentru economie, care este în dezordine, pe măsură ce țara luptă împotriva secetei și a ravagiilor unui conflict care a luat viața a aproximativ 240.000 de afgani.Șeful umanitar al ONU, Martin Griffiths, vizitează Kabul pentru discuții cu liderii talibani.Griffiths, subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare, „a reiterat angajamentul comunității umanitare de a oferi asistență umanitară imparțială și independentă și protecție pentru milioane de oameni care au nevoie”,potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric.El a „subliniat, de asemenea, rolul critic al femeilor în acordarea ajutorului și a invitat toate părțile să le asigure drepturile, siguranța și bunăstarea.” 
Acum 12 ore
17:20
„Sperăm să ne vegheze de acolo dintre stele” Europa Libera
Un omagiu adus actorului Ion Caramitru de Larisa Turea, critic de teatru și film, președinta secției moldovenești a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru.
15:30
Hervé LE TELLIER. Anomalia Europa Libera
Produs – iar din 2019, şi preşedinte – OuLiPo, francezul Hervé Le Tellier (n. 1957) dă lovitura cu Anomalia, Pandora M, 2021, Prix Goncourt 2020, „o carte pe care nu o mai laşi din mână, un inevitabil bestseller, dar şi o lucrare experimentală, ultra-literară, un exerciţiu de stil comparabil cu Viaţa – mod de întrebuinţare de Georges Perec” (Frédéric Beigbeder).Fascinantă scriere, în egală pour les connaiseurs (deloc întâmplător, se face trimitere pe final la romanul lui Italo Calvino, Dacă într-o noapte de iarnă un călător) şi format grand public (cu elemente de SF, dar şi thriller), a cărei intrigă poate fi rezumată astfel: „un avion care apare de nicăieri şi este o copie perfectă a altuia, cu tot cu pasageri şi chiar şi cu cea mai mică pată de ketchup de pe mochetă”, altfel spus, „oamenii din hangar sunt aceiaşi care au aterizat deja cu o sută şase zile mai devreme, în acelaşi avion”. Asta, în linii generale, căci îndeaproape Le Tellier urmăreşte destinele unor personaje cât se poate de diferite (un killer profesionist; un scriitor & traducător care abia urmează să scrie Anomalia; un tânăr cântăreţ african, Slimboy, ce va ajunge mare vedetă etc., etc.), pe care apoi le pune faţă-n faţă cu… ei înşişi, aşadar pasagerii din Boeng-787 care a aterizat pe 10 martie vs pasagerii din Boeng-787 forţat să aterizeze pe 24 iunie, chit că „în cele 106 zile care separă cele două aterizări, dintre cei 230 de pasageri şi treisprezece membri ai echipajului, o femeie a născut şi doi bărbaţi au murit”. Dintre „întâlnirile de gradul doi”, poate cea mai emoţionantă are loc în capitolul „Lumea Sophiilor”, unde confruntarea celor două fetiţe, Sophia March & Sophia June, duce la dezvăluirea unui teribil secret:„– Taci! Taci! Tati a zis să nu spun nimănui. E secret.Cealaltă renunţă înspăimântată, coboară ochii. Jocul s-a terminat.”Deloc retorică, întrebarea: „…Şi da, chiar aşa, dacă am fi fiinţe simulate de alte fiinţe nu mai puţin simulate şi ele într-o simulare şi mai mare, dacă toate universurile simulate intră unele în altele, ca nişte matrioşce?” Nu este o temă literară nouă – cine nu-şi aminteşte de parabola lui Zhuang Zi care „visă că era un fluture”, iar la trezire „nu ştia dacă Zhou visase că este fluture sau fluturele visa că este Zhou”, ca să nu mai vorbesc de „Je est Autre” al lui Arthur Rimbaud sau de „dublul” lui J.L. Borges –, doar că e realizată cu mijloacele Matrix, pe de-o parte, şi în spiritul & litera Exerciţiilor de stil, pe de-alta.Închei cu această frază din Anomalia lui Victor Miesel – unul din cei doi pasageri morţi între martie şi iunie, primul fiind chiar pilotul avionului David Markle –, care funcţionează şi ea ca o bandă a lui Möbius: „Nici un autor nu scrie cartea de a cărei lectură are parte cititorul, nici un cititor nu are parte de lectura cărţii pe care a scris-o autorul”. Q.E.D.6 septembrie ’21     
Acum 24 ore
07:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul in care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate. În fiecare luni, „Dicţionar de sunete”, semnat de Lucian Ştefănescu.
07:30
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
Ştiri, informaţii, interviuri, corespondenţe. De luni până vineri de la ora 6.30 la 6.45.
05:50
Astăzi, în Moldova și în lume Europa Libera
Din agenda internă a zilei, prezentată de IPN:Agenția IPN organizează dezbaterea publică online: „Alegeri federale parlamentare în Germania: posibile efecte pentru nemți, europeni și moldoveni”, ediția a 203-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”.Are loc ședința operativă de la Primăria Chișinău.Biroul politici de reintegrare ține consultarea publică a proiectului: „Planului de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2021-2022. Capitolul XXI. REINTEGRAREA ȚĂRII”.Ministerul Mediului organizează consultări publice în vederea îmbunătățirii cadrului normativ în domeniul protecției mediului, în contextul elaborării proiectului Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022.Din agenda internațională (AFP):Începe sărbătoarea evreiască Rosh Hashanah;Țările baltice sărbătoresc 30 de ani de independență reînnoită;La Ljubljana se întâlnesc miniștrii de finanțe din UE;Este așteptat la Minsk un verdict în procesul lideri de opoziție Maria Kolesnikova;Secretarul general NATO Jens Stoltenberg deschide la Bruxelles o conferință pe tema dezarmării și neproliferării nucleare.
05:20
Mai respiră moldovenii corupţi? Europa Libera
Au mai fost şi alţi politicieni-conducători care ne-au bombardat cu promisiuni de a distruge corupţia, îmi amintesc bunăoară de generalul Alexei, dar mi se pare că actualii conducători pro-europeni au făcut cele mai răsunătoare declaraţii în această privinţă. Încă înainte să ajungă la putere, cei din PAS ne-au făcut capul calendar cu mesaje anti-corupţie.Deunăzi, premierul Gavriliţa, cu prilejul numirii lui Eugeniu Cozonac în funcţia de director al Agenţiei Proprietăţii Publice, ne-a amintit că anume corupţia a devenit principalul impediment în creşterea bunăstării oamenilor. Iar preşedintele Parlamentului Igor Grosu a declarat zilele astea că actualii conducători vor să combată corupţia după modelul românesc, cu o agenţie de soiul DNA. Şi preşedinta Maia Sandu ne vorbeşte pe mică de ceas despre necesitatea distrugerii corupţiei. Dacă e să te iei după declaraţiile noilor conducători, corupţii ar trebui să tremure de frică, să dispară din peisaj. Mai respiră oare aceştia?Ei bine, corupţii mai există, n-au dispărut, iar numai cu declaraţii mare lucru n-o să facem. E nevoie de fapte, iar fapte, să fim sinceri, avem puţine deocamdată. Se vorbeşte acum despre pedepsirea unui judecător care şi-a făcut averi prin metode frauduloase, dar cu un singur escroc pedepsit primăvară nu se face. Ca să distrugi un sistem care s-a bazat mereu pe mişmaş îţi trebuie reorganizări serioase şi un control aproape total. Presa a scris deunăzi despre certificate de vaccinare anti-Covid pe care le au moldoveni care nu s-au vaccinat. Cineva face bani cu aceste certificate şi cum îl pedepsim?Sau, iată, un prieten mi-a povestit că s-a dus să plătească pentru revizia tehnică auto şi în instituţia cu pricina se întâmpla ceva foarte bizar. Un funcţionar nici nu i-a verificat maşina şi i-a dat repejor documentele. Doar că, ieşind afară, prietenul a constatat că cinovnicul uitase să-i dea rest 150 de lei. S-a întors înapoi şi şi-a exprimat nedumerirea. Cinovnicul a fost foarte mirat şi i-a dat de înţeles că nu a verificat starea maşinii tocmai pentru a-şi lua aceşti bani. Păi, verificaţi şi daţi-mi banii mei, a spus amicul şi cinovnicul, foarte supărat, s-a conformat în cele din urmă. Problema e însă că alţi moldoveni acceptă cu mare drag această metodă şi-i lasă banii lor cinovnicului. N-am fost acolo, dar înclin să am încredere în amic. Cîţi asemenea indivzi avem aici? Şi cum îi pedepsim dacă o sumedenie de moldoveni acceptă cu însufleţire să dea mită şi să tacă mâlc?
Ieri
02:10
Punct şi de la capăt Europa Libera
O discuţie la masa rotundă, găzduită de Vasile Botnaru.
5 septembrie 2021
20:00
Punct şi de la capăt Europa Libera
O emisiune în reluare cu un buletin de ştiri actualizat, emisiunea se poate asculta şi pe unde scurte
19:10
Cantemir și continuitatea vinului moldovenesc Europa Libera
În Descrierea Moldovei, Dimitrie Cantemir se arată, printre alte mari calități de lingvist, istoric și chiar antropolog avant la lettre, un fin cunoscător al vinurilor.Surpriza plăcută pentru contemporanii noștri este însă aceea de a vedea că într-un capitol mai puțin analizat de obicei (capitolul al VI-lea: Despre câmpiile și pădurile Moldovei, De campis sylvisque Moldaviae), el aduce dovada importanței pe care au avut-o dintotdeauna vinurile în Moldova, precum și a continuității unora dintre soiuri, în special vinurile de Cotnari. El spune: „Aceste vii nu sunt de folos numai locuitorilor țării, pentru nevoile lor, căci prețul scăzut al vinului trage aici neguțători ruși, leși, cazaci, ardeleni și chiar unguri, care duc la ei în țară, an de an, mult vin, chiar dacă acesta nu-l întrece pe al lor."Asemenea informație economică o completează pe cea - la fel de prețioasă - despre care am mai vorbit, și anume că, în mod cu totul surprinzător pentru noi astăzi, în acea vreme Moldova și Valahia începuseră să importe foarte multă cafea, pe care apoi o revindeau în Ardeal, iar Moldova vindea și în Bucovina, trăgând un mare venit din vămile de la Galați, Moghilev și Soroca.În schimb, ca un efect secundar al disponibilității și calității vinului, tot Cantemir constată – deja atunci, pe la 1700 – cât de răspândit era alcoolismul în Moldova lui. Căci scrie Cantemir: „Desfătarea cea mai mare a moldovenilor este să petreacă în ospețe, uneori de la al șaselea ceas al serii până la al treilea ceas după miezul nopții, alteori și până ce se crapă de ziuă, și să bea până ce varsă“. (Descrierea Moldovei, cap. XVI)Ba chiar, tot el scrie cum moldovenii erau mai bețivi decât valahii: „Odată s-a iscat sfadă dacă moldovenii sau valahii sunt cei mai mari beţivi. Campionii, duși pe podul de la Focșani, care e hotarul între Moldova si Valahia (in pontem Fokczaniensem qui limes est) s-au luptat atâta golind cu rândul paharele, până ce valahul a murit înecat cu băutură (donec Valachus nimia vini copia suffocatus afflaret spiritum). Drept plată pentru izbânda lui moldoveanul a fost dăruit de domnul său cu titlul de boier (nobilitate donatus fuit).“ (Cantemir, Descriptio Moldaviae, cap. XVII, De Moldavorum moribus/Despre năravurile moldovenilor; în treacăt fie spus, acesta este un episod care poate lămuri și originea unora din familiile boierești, dăruiți cu boieria în urma unor astfel de campionate)Dar nu numai bărbații beau, căci acolo unde vorbește despre femei și descrie natura moldovencelor iubărețe, Cantemir spune: „Jupânesele boierilor au, ce-i drept, o înfățișare plăcută, dar cu frumusețea stau mult în urma nevestelor oamenilor de rând. Caci acestea au chipul mai frumos, însă sunt în cea mai mare parte desfrânate. Unele beau pe acasă mult vin…” (Descrierea Moldovei, cap. XVI)Minunate se arată vorbele acestui domnitor iubitor de țară, mai ales că el nu putea bănui că multe secole mai târziu avea să ne furnizeze prețioasa dovadă a continuității unor trăsături esențiale ale neamului. Iată in extenso fragmentul ce conține clasificarea sa a vinurilor moldovenești:„Toate celelalte bogății ale pământului le întrec viile alese, înșiruite pe o lungă fâșie între Cotnari și Dunăre; sunt așa de rodnice încât un singur pogon, care e o suprafață pătrată de 24 de stânjeni, dă adesea patru până la cinci sute de măsuri de vin, socotită de patruzeci de litri. Vinul cel mai ales este cel de Cotnari, un târgușor în părțile Hârlăului. Dincolo de hotarele țării nu este cunoscut, fiindcă își pierde tăria când este dus într-un loc dintr-altul în butoaie — pe apă sau pe pământ — fără osebite îngrijiri. Cutez să susțin că este mai ales și mai bun decât alte vinuri evropenești și chiar decât vinul de Tokay.  Când este păstrat în pivnițe adânci și boltite, cum se obișnuiește la noi în țară, și este ținut trei ani, în cel de-al patrulea capătă o asemenea tărie, încât arde ca vinul fierbinte. Cel mai vârtos băutor abia este în stare să bea trei pahare fără să se îmbete; cu toate acestea la urmă nici măcar nu-l doare capul. Vinul de Cotnar are o culoare cu totul deosebită, pe care n-o găsești la alte vinuri și anume este verzui și, cu cât îmbătrânește, cu atât culoarea lui se face mai verde. De la aceste locuri, mai încolo, spre miazănoapte, nu se mai găsesc vii în stare să dea vin bun, și chiar în partea dinspre miazănoapte a dealului de la Cotnari, nici măcar un strugure n-a ajuns să se coacă bine, cu toate că s-a încercat adeseori. Parcă firea, care nu îngăduie celorlalte ținuturi așezate spre miazănoapte rodirea viței de vie, a vrut să-și arate toate puterile în acest singur loc. Îndată după acesta, vinul de la Huși, în părțile Fălciului, e socotit cel mai bun; în al treilea rând vine vinul de Odobești, din ținutul Putnei, pe râul Milcov; în al patrulea rând, Nicoreștii, în ținutul Tecuciului, pe Siret; în al cincilea rând Grecești, în ținutul Tutovei, pe râul Berheci; în al șaselea rând, cel pe care îl dau viile Costeștilor din același ținut. Multe alte locuri mai sărace le trec sub tăcere. Aceste vii nu sunt de folos numai locuitorilor țării, pentru nevoile lor, căci prețul scăzut al vinului trage aici neguțători ruși, leși, cazaci, ardeleni și chiar unguri, care duc la ei în țară, an de an, mult vin, chiar dacă acesta nu-l întrece pe al lor. Și Basarabia, înainte vreme când era a Moldovei, avea vii destul de bune, dar acestea s-au părăginit de când turcii, care se scârbesc de vin, au început să se așeze în țară. Totuși, creștinii care locuiesc în părțile Chiliei și Ismailului au mai păstrat câteva vii și scot numai atâta vin cât le trebuie ca să-și astâmpere setea.”(Cantemir, Descrierea Moldovei, cap. VI: Despre câmpiile și pădurile Moldovei, De campis sylvisque Moldaviae)
18:40
Mihai Stratulat: „Oare copiii să fie cei mai periculoși în transmiterea COVID-ului?” Europa Libera
Prieteni, vă salut la Radio Europa liberă. Este emisiunea „Punct și de la capăt”. Sunt eu, Natalia Morari. Întâi septembrie ne-a adus o discuție aprinsă despre ce e de făcut cu copiii, ce va fi cu acei care vor fi nevoiți să treacă iarăși la educația online, în legătură cu faptul că școlile nu vor putea sigura un metru de distanță socială între elevi? Ce e de făcut cu profesorii care nu sunt vaccinați, dar care nu își permit sau nu doresc să se testeze obligatoriu o dată la două săptămâni? Toate acestea am decis să le discut cu un medic, un specialist în domeniu, medicul pediatru Mihai Stratulat.Mihai Stratulat: „Bună ziua. Vă mulțumesc pentru invitație.”Europa Liberă: S-au adunat multe subiecte de abordat legate de pandemie și de începutul anului școlar, subiecte care au stârnit o avalanșă de polemici în societate. În primul rând, ne referim la decizia Comisiei Naționale cu privire la aceea ca toți profesorii nevaccinați să fie obligați să facă un test din bani proprii o dată la două săptămâni. Asta a provocat multă critică. Vreau să vă întreb în calitate de medic, de pediatru, de persoană care de ani buni vă ocupați de copii, mai întâi, cât este de corect să obligi pe oameni să facă un test, pe acei care nu s-au vaccinat? Căci am văzut declarația în care explicați: „De fapt, trebuie testați toți”. Ce credeți despre această decizie? Cât de corectă vi se pare?Mihai Stratulat: „Mi se pare absolut neargumentată chiar și din perspectivă epidemiologică. O știm deja, există cercetări, e demonstrat științific faptul că acei care sunt vaccinați se pot îmbolnăvi și pot transmite acest virus. Dacă guvernarea noastră vine cu argumentul «Vrem să ne protejăm copiii», atunci și asta nu este corect din punct de vedere epidemiologic, așa cum, dacă noi punem astfel accentul de a ne proteja copiii anume, atunci trebuie să îi testăm pe toți – și cei vaccinați, și cei nevaccinați. Consider că dacă guvernarea are grijă de cetățeni, are grijă de copii, atunci trebuie să găsească aceste teste pentru toți, și să nu impună să plătească oamenii aceste teste. Ele sunt scumpe. Să găsească acești bani în buget, să cumpere aceste teste, mai ales că am înțeles că România vrea să doneze aceste teste. De găsit și de făcut la fiecare două săptămâni teste pentru toți profesorii, cred că doar profesorii, nu este nevoie și personalul auxiliar al școlilor, așa cum...”Europa Liberă: De ce, doamna care face curățenie e mai puțin contagioasă?Mihai Stratulat: „Deoarece e posibil de făcut așa în școală încât femeia de serviciu să facă ordine atunci când copiii nu sunt la lecții. Astfel, ele vor contacta mai puțin cu acești copii. Cel mai mare și mai apropiat contact al elevului va fi cu profesorul, iată de ce avem nevoie, dacă ne referim la finanțe, trebuie să testăm doar pe profesori, pe acei care vor contacta mai mult cu elevii”. Europa Liberă: Dar nu este o încălcare decizia de a obliga profesorii care nu s-au vaccinat să se testeze din propriile mijloace la fiecare două săptămâni, nu e un fel de „obligare” de fapt de a se vaccina?Mihai Stratulat: „Să-i oblige la vaccinare...”Europa Liberă: Poate ar fi mai onest să oblige din start pedagogii, pe toți profesorii să se vaccineze și gata?Mihai Stratulat: „Va fi, în primul rând, o discriminare: de ce doar profesorii, de ce, să zicem, nu și medicii sau reprezentanții altor profesii? Dacă urmăm un scenariu al obligativității, atunci facem o lege precum că vaccinarea împotriva COVID-19 este obligatorie și gata. Astfel, rezolvăm totul.”Europa Liberă: Dar vaccinul trebuie să fie obligatoriu sau nu? Cum credeți Dvs.? Mihai Stratulat: „Nu! Explic de ce. Vorbim acum despre un vaccin care este la o a treia etapă de testare. Încă nu este un vaccin care a fost verificat, care a trecut toate etapele și știm multe despre el. Da, s-a demonstrat, e bun. Toate aceste reacții adverse sunt într-atât de mici încât dacă e să le comparăm cu ce face COVID-19, atunci aceasta este nesemnificativ. Dar atâta timp cât suntem la această etapă, nu putem face vaccinul obligatoriu. Iată de ce nimeni în toată lumea nu o poate face, căci există niște legi internaționale care nu ne permit să o facem.”Europa Liberă: Da, încep a limita în drepturi, în libertățile persoanei, dar, pe de altă parte, e și dreptul cetățenilor de a-și proteja propria sănătate și, în acest sens, poate, are sens de introdus vaccinarea obligatorie în cadrul unor anumite categorii profesionale, acolo unde există mai multe contacte cu oamenii. Practic...Mihai Stratulat: „În toate profesiile există contacte cu oamenii, unu la mână. În al doilea rând, hai, eu ca medic să vă întreb: dar dacă am anticorpi? Căci scopul vaccinării este să am anticorpi. Am fost bolnav, am trecut în mod natural prin boală, am anticorpi, de ce mă obligați să mă vaccinez? Iată când nu voi mai avea acești anticorpi, poate voi merge și îmi voi pune vaccinul. Și încă ceva, noi știm din acele cercetări că acum avem acest vaccin, la moment...”Europa Liberă: Vă referiți la toate vaccinurile?Mihai Stratulat: „Da, toate vaccinurile împotriva COVID-19...”Europa Liberă: Care sunt recunoscute în prezent, adică nu scoatem în evidență niciun vaccin.Mihai Stratulat: „Și noi știm că există, că organismul nostru face anticorpi pentru o anumită perioadă, pentru șase luni ș.a.m.d. Precum și boala tot șase. O să vă spun că eu și acum am anticorpi, iar eu am fost bolnav un an și trei luni în urmă. O să vă mai spun că am anticorpi IgM, după câte știți, avem două tipuri: IgG. E prima lună după boală, apoi dispar și apar anticorpii...”Europa Liberă: De durată...Mihai Stratulat: „Da, de durată sunt. M-au obligat să mă vaccinez, iată de ce...”Europa Liberă: Adică nu sunteți vaccinat.Mihai Stratulat: „Nu sunt vaccinat și periodic fac analize la...”Europa Liberă: Dar periodic, cât de des, ca să înțeleg? Sunteți medic, cât de des ați decis pentru Dvs. să faceți testul: ca să înțeleg în care moment să mă vaccinez? Mihai Stratulat: „O dată pe lună, o dată la două luni, depinde de perioadă. Vara – o dată la două luni, în rest o dată pe lună fac acel test la anticorpi. Iau în considerație și cum stau cu imunitatea. Unu la mână. Doi, tinerii până acum nu au făcut forme complicate ca vârstnicii. Iată de ce se zice și eu zic că cei care au trecut prin boală au alt tip de imunitate, diferit de cel făcut de vaccin. Știm de proteina Spike, medicina spre asta se îndreaptă, iată de ce acei, o zic tuturor, acei care au trecut prin boală și vor să se mai și vaccineze, să o facă, căci garantat 100 % că vor avea imunitatea mai bună.”Europa Liberă: Eu sunt dintre acei, am fost bolnavă și m-am vaccinat.Mihai Stratulat: „Bucurați-vă.”Europa Liberă: Adică eu pot trăi liniștit și să nu mă tem că iarăși mă voi îmbolnăvi? Sau mă pot îmbolnăvi?Mihai Stratulat: „Da, absolut, dar într-o formă ușoară, căci nu trebui să uităm că...”Europa Liberă: Adică, e important să repetăm, revenind la decizia comisiei de a obliga pe cei nevaccinați, pe profesorii care nu s-au vaccinat să își facă testul, chiar dacă te-ai vaccinat, tu, oricum te poți îmbolnăvi și poți transmite boala...Mihai Stratulat: „Desigur, în mod absolut. Există deja cercetări. Să vedem exemplul Israelului, ce se întâmplă acolo...” Europa Liberă: Înțeleg corect oare faptul că orice profesor care nu e vaccinat, dar care are anticorpi, ca Dvs., dar pe care îl obligă, conform deciziei Comisiei să își facă testul la două săptămâni din cont propriu, iar el are un salariu mizerabil, după câte știm, ca toți profesorii, el poate să dea în judecată Comisia sau guvernul pentru discriminare în comparație cu profesorul care s-a vaccinat, căci din punctul de vedere al medicinii el oricum poate fi purtător?Mihai Stratulat: „Da și noi știm că toate testele trebuie să le facă angajatorul. El trebui să plătească toate astea. În cazul nostru e statul, el refuză să facă asta. Ei zic că există vaccinul e gratuit, vaccinați-vă!”Europa Liberă: Revin la începutul anului școlar. Pe întâi septembrie au ieșit părinți la proteste în legătură cu condițiile în care a început acest an școlar. Anul trecut, când a venit pandemia, toți au fost nevoiți să învețe la distanță, toți sperau că atunci când se va începe următorul an școlar, în 2021, va fi timp suficient pentru a se pregăti, pentru a reveni la condiții normale, în clasă, ca elevii să învețe ca de obicei. Conform ultimei decizii a Comisiei, există regula păstrării distanței de un metru între elevi și este clar că nu toate școlile pot asigura aceste condiții. În primul rând, e vorba despre școlile de stat. Acum câteva zile în urmă, doamna prim-ministru a numit cifra de 100 de școli care nu pot asigura aceste condiții. Respectiv, iarăși va trebui de transferat copiii să învețe la distanță. Unul dintre argumentele Asociației „Părinții solidari”, de ce părinții au ieșit la protest, constă în aceea că ne facem griji pentru sănătatea copiilor, lăsându-i acasă să învețe la distanță, de fapt, creăm mult mai multe riscuri pentru sănătate, pe care noi acum nu le simțim, dar peste ani, luni, aceasta va da semne. Ce înseamnă pentru copil învățare la distanță timp de un an? Mihai Stratulat: „Voi ajunge la asta, vreau să mă refer la argumentele guvernării de ce copii trebuie să treacă la... Sunt sigur că în cazul unor eventuale dezbateri Ministerul Sănătății va zice că riscul ca să se îmbolnăvească copiii cu forme mai complicate de COVID prevalează față de complicații ce apar după o îndelungată învățare la distanță. Vedeți că la începutul acestei pandemii copiii erau considerați în grupul «de risc», apoi s-a adeverit din cercetări, copiii, în general, făceau forme ușoare de COVID, așa maximum 1-2 zile, 37°, au fost și câteva cazuri mai complicate și chiar letale, dar acolo încă mai trebuia de cercetat...”Europa Liberă: E Covid sau...Mihai Stratulat: „În majoritatea cazurilor, zic să luăm exemplul, nu vreau exemplul Moldovei, căci la noi copiii erau spitalizați, îmi amintesc de filmulețul pe care l-a făcut Ministerul Sănătății pentru părinți ca să îi sperie că COVID-ul atât de greu trece la copii. Să luăm România, unde practic, am observat, acolo a fost un caz, două, trei când copiii ajungeau la terapie intensivă, dar au fost stabilizați și totul a trecut. Acest argument nu îl putem folosi, căci nu avem cercetări noi a variantei Delta. Rămânem la cercetările vechi. Alt argument al guvernanților este că – înțelegeți doar copiii se vor îmbolnăvi, merg acasă, acolo sunt părinții și bunicii. Bine, dar părinții, bunicii nu lucrează, stau doar acasă? Adică riscul e să luăm COVID doar de la copii? Dar transportul public?” Europa Liberă: Transportul public...Mihai Stratulat: „Transportul public, serviciul, piața, căci bunicul și bunica merg la magazin ș.a.m.d. Nu e un argument credibil.”Europa Liberă: Reiese că sunt discriminați copiii în comparație cu alte grupuri?Mihai Stratulat: „Pentru că este categoria socială care nu va spune nimic, ei pot fi închiși în casă și gata, mai ales că și părinții sunt ocupați, nu pot ieși în stradă, la proteste..., căci nu erau așa de mulți părinți acolo. Or, eu nu văd nicio argumentare din partea guvernării. Din partea părinților, da, e un argument. Și pe urmă, acest copil nu trebuie să rămână acasă, căci părintele lucrează. Să ne gândim simplu, să punem câteva întrebări: ce face o mamă care, ca și doamna Gavrilița, a divorțat? Și ea rămâne acasă, cu un copil sau chiar doi?”Europa Liberă: A recunoscut că o ajută părinții cu copilul.Mihai Stratulat: „Iar pe alte mame nu le ajută. Altă mamă nu poate angaja o dădacă care să stea cu copiii acasă, iar ea trebuie să lase acest copil de clasa întâi și a doua, și a treia singur acasa. Până la zece ani a lăsa copiii singuri acasă nu este rațional. Ce să facă acea mamă? Nu știm. Bine, să fie doi părinți. Mama e angajată, tata e angajat. Cineva să plece de la serviciu? S-a și întâmplat anul trecut.”Europa Liberă: Întrebarea este ce să facă mamele singure?Mihai Stratulat: „Despre asta și vorbesc. Sunt multe întrebări la care trebuie să primim răspuns. Cel mai simplu este să zici: trecem pe online, căci există riscuri și basta. Înțeleg ce facem noi acum? Repetăm totul ce se face în Europa. Da, noi preluăm din Europa restricțiile, dar noi nu și ajutorul acordat populației, ajutorul oferit părinților, susținerea celor care lucrează, ajutorul acelor SRL care nu mai activează. Preluăm doar acele...”Europa Liberă: Măsuri de restricționare...Mihai Stratulat: „Toate acele interdicții, dar ajutorul, scuzați, nu. Încă ceva, știu recomandările OMS, ale Organizației Mondiale a Sănătății. Dar fiecare stat trebuie să vadă situația din interiorul propriei țări și cumva...”Europa Liberă: Individual...Mihai Stratulat: „Individual, căci a fost momentul când a fost un metru între copii. Da, sunt de acord, avem școli care sunt arhipline. Iată aceste 100 de școli despre care a vorbit doamna Gavrilița. Curios este faptul că sunt aceleași școli care au avut aceleași probleme anul trecut. Aceiași copii, aceiași părinți, vor suferi deja a doua oară de la faptul că în acest răstimp nimic nu a fost făcut.” Europa Liberă: A fost posibil ca o parte din copii să fie transferați în alte școli, fie cumva să asigure aceste școli...Mihai Stratulat: „Sau trebuia de gândit. Hai să gândim altfel, într-adevăr, să lăsăm când va fi un număr mare...”Europa Liberă: Număr mare de îmbolnăviri printre copii...Mihai Stratulat: „Un număr mare de îmbolnăviri, hai să facem altfel, nu putem să lăsăm acasă pe cei din clasa întâi, a doua, a treia. Putem lăsa pe cei care sunt mai mari, nu a 9-a, nu a 12-a, căci au examene, căci știu cum au susținut anul acesta bacalaureatul, nu mi-aș fi dorit să susțin examenele de bacalaureat nici în ruptul capului...”Europa Liberă: Sinceră să fiu, da, nici nu știu cum ei, în general, au luat admiterea la facultate, au putut ei oare să intre la universitățile din Occident acolo unde concurența e mult mai mare, ultimul an fiind absolvit la distanță...Mihai Stratulat: „Iată de ce trebuie să gândească, noi trebuie să găsim un compromis între părinți și între stat.”​Europa Liberă: Cum vedeți acest compromis, dacă ați fi acum în locul ministrului sănătății sau a altor decidenți importanți?Mihai Stratulat: „Aș permite, nu aș impune acest metru distanță, să se ducă acum la școală, căci așa ca și părinții, vă rog să mă convingeți că la școală e periculos acum. Când a fost Ziua Independenței, Summer Fest și alte concerte... ​Nunți, totul e în plin avânt, la TV, oamenii se uită, să ne gândim cum gândesc oamenii, un om de rând, se uită și se gândește: «Gata, la noi e totul bine, niciun COVID nu e». Iar la TV încep: varianta Delta e foarte periculoasă, e foarte perfidă. Chiar statul o zice, iar între timp, știți, mă uit într-o parte – totul e rău, în alta – acolo se adeverește că e totul bine. În ce să cred?”Europa Liberă: Cum credeți, în general, cât de corect a fost să fie organizate paralel pe data de 29, 30 și 31 Summer Fest, trei zile la Chișinău, 15 mii de oameni au ieșit la...Mihai Stratulat: „Asta cel puțin...”Europa Liberă: Da, ca medie, 15 mii e o cifră pe zi, deși, da, în ultima zi a fost mult mai multă lume, am văzut multe video-uri de la acest festival, sinceră să fiu, dacă am văzut două-trei persoane purtând mască, dar și acele măști erau...Mihai Stratulat: „Sub nas...”Europa Liberă: Fie sub nas, fie sub bărbie. Nu am văzut acolo, practic, oameni purtând măști. E clar, e cald, toți înfierbântați, alcoolul, muzica, cine dansează în mască? Totodată, în același timp, paralel a apărut informația despre pericolul de la varianta Delta ș.a.m.d. Au fost anulate matinee, festivitățile de întâi septembrie. Cum să înțelegem deciziile care sunt luate? Pe de o parte festivalul, pe de altă parte festivități anulate.Mihai Stratulat: „Nicicum. Părinții au înțeles că e o bătaie de joc adusă copiilor. Adică ieri se putea, iar astăzi nu? Mai e și argumentul că afară virusul se transmite mai greu decât în încăpere.”Europa Liberă: Mult mai puțin...Mihai Stratulat: „Mult mai puțin decât în încăpere? Bine! Matineele tot afară se fac. Această festivitate are loc afară și ea, acesta iarăși nu este un argument. Pe lângă asta, acest argument nu e acceptabil căci toate cercetările care au fost realizate, au fost făcute pe alte variante, nu pe Delta.”Europa Liberă: La fel, în calitate de argument, au spus că sunt anulate festivitățile și matineele de început de an școlar ca să nu se producă o aglomerare de oameni, căci acești copii vor merge la școală în transport public, ca să nu se aglomereze.Mihai Stratulat: „Dar oricum nu au anulat întâi septembrie. Pe unu septembrie acești copii merg la școală. Fie vor merge în transport public, fie vor intra în clasă direct. Aceeași copii, același număr de copii au venit la școală, respectiv, acestui argument absolut nu îi văd sensul. Puteau să facă altfel, dacă nu ar fi fost aglomerațiile din transportul public. Hai să facem așa, să vedem, avem clasa întâi în această școală, câți sunt? Patru. Clasa 1-a «А» vine la opt, 1-a «B» vine la 8:30, 1-a «С» la nouă și 1-a «D» la 9:30. Gata!”Europa Liberă: Ca să îi împartă, ca ei să nu vină toți în același timp la școală... Mihai Stratulat: „Pentru evitarea aglomerărilor există poliția. Poliția va fi în troleibuze, poliția va fi la stații, dar eu nu i-am văzut.”Europa Liberă: Ați dus copiii la școală?Mihai Stratulat: „Da, soția.”Europa Liberă: I-a dus.Mihai Stratulat: „I-a dus cu mașina.”Europa Liberă: Cu mașina.Mihai Stratulat: „Cu mașina și matineul îl puteau face măcar pentru clasa întâi, e o perioadă de adaptare. Dar el este copil și aceea că nu a avut «Adio, grădiniță!», iar aici nu e festivitatea «Primul clopoțel», copiii nu înțeleg asta. E ceva de tranziție. Chiar și noi, când am mers prima zi la institut, noi doar nu am mers în auditoriu și din prima am început să învățăm. Ceva a fost, ne-au adunat, ceva ni s-a explicat ș.a.m.d. Înțelegeam, gata, suntem deja la facultate, știm niște reguli etc.”Europa Liberă: Tocmai vreau să revenim la unul din argumentele pe care le-au adus părinții care au ieșit la protest despre faptul că, pe de o parte, ne facem griji pentru sănătatea copiilor și îi lăsăm acasă, iar, pe de altă parte, iată această educație la distanță creează alte probleme și riscuri pentru copii. Dvs., în calitate de pediatru, ne puteți spune, care este riscul copilului în a lucra online?Mihai Stratulat: „Vedeți că chiar și în timpul pandemiei, anul trecut, Asociația Americană de Pediatrie a ieșit la un moment dat cu o declarație cu privire la faptul că știind deja efectele virusului asupra copiilor, că e mai puțin periculos acest virus decât acele probleme pe care le comportă educația online, aceste gadgeturi în care se uită copiii, pentru vedere, pentru psihicul copilului. La noi nimic nu se discută despre sănătate mintală. Acești copii devin foarte agresivi, nesociabili, la un moment dat.” Europa Liberă: Și mai și stau...Mihai Stratulat: „Strică vederea. Chiar și la clinica unde lucrez, acolo, anul trecut, la sfârșit de an, au apărut mulți copii cu probleme de vedere. Și dacă e să vedem, să comparăm și să vedem câți copii au cumpărat ochelari, atunci eu cred că este abia începutul...”Europa Liberă: Au cumpărat acei copii ai căror părinți au bani pentru ochelari...Mihai Stratulat: „Plus investigațiile...”Europa Liberă: Dacă e să vorbim despre copiii de la țară, puțin probabil că cineva își poate permite să meargă la o consultație...Mihai Stratulat: „La sate, să ne gândim câți au computer? Câți au telefon mobil? Și există familii cu trei-patru copii. Cu ei cum rămâne?”Europa Liberă: Sunt părinți care au trei-patru copii...Mihai Stratulat: „Trei-patru copii, cum învață? Să vă spun cum a învățat copilul meu. La noi pe Viber. În fiecare dimineață începea: nu ne putem conecta, nu ne putem conecta, am rămas pe din afară, vrem înapoi. În prima oră de educație online a fost simplu, stăteam așa și mă uitam: am rămas pe din afara programului, nu ne putem conecta, aveam internetul slab. Iată! O oră!”Europa Liberă: Cum stăteați, dacă trebuia să mergeți la serviciu?Mihai Stratulat: „Eu încep un pic mai târziu decât încep ei...”Europa Liberă: Dar ce făceau acei părinți care trebuia să fie în acel moment la serviciu? Mihai Stratulat: „Apoi se începe: cineva a spus ceva, altul nu a auzit, iată, iată educația online. Jumătate din acea zi așa am pierdut. Iată de ce trebuie să înțelegem. Zic să lăsăm acum când nu este niciun risc, Summer Fest nu e risc, atunci nici școala pentru copii nu este risc. Acum la noi în transportul public se face ceea ce se face și nimeni nu vrea să facă ordine. Poliția stă și se uită la asta. Să îi lăsăm pe copii să își ia starul în mod firesc. Și când va apărea riscul, un risc concret, când vom ști, vom avea cercetări cu privire la varianta Delta care ar face complicații la infectare, atunci doar la acel moment ne vom gândi cum să trecem treptat pe online și cum să ne protejăm copiii? Dar noi nu putem să ne apărăm copiii atunci când în transport e haos, deoarece părinții merg la serviciu cu troleibuzul și înapoi. Bunicul și bunica merg nu știu unde...”Europa Liberă: Precum și copiii merg la școală, unii cu transportul public...Mihai Stratulat: „Copilul merge spre școală la fel, cum putem face...”Europa Liberă: Nici pe departe nu se duc pe jos toți.Mihai Stratulat: „Cum putem face ordine în școală, dacă e haos peste tot? Iată de ce părinții nu sunt de acord, părinții nu înțeleg. Într-adevăr, oare să fie așa că ei, copiii, să fie cei mai periculoși în transmiterea COVID-ului?”Europa Liberă: Acum câteva zile, doamna prim-ministru Natalia Gravrilița a prezentat la mine în emisiune o prognoză nu prea bună pentru octombrie, noiembrie. Conform previziunilor Organizației Mondiale a Sănătății, în octombrie-noiembrie ne așteptăm la mai mult de trei mii de cazuri de îmbolnăviri pe zi, în Moldova. Îmi amintesc cum anul trecut, fostul prim-ministru, la acel moment Ion Chicu, spunea că în cazul în care vom ajunge la mai mult de două mii de cazuri pe zi, va fi o catastrofă pentru sistemul nostru medical. Vă întreb pe Dvs., chiar dacă activați în domeniul pediatriei, cred că aveți cunoscuți în domeniul medical, cât de pregătit este sistemul de sănătate pentru trei mii de cazuri pe zi?Mihai Stratulat: „Trebuie să înțelegem că dintre acei trei mii de cazuri pe zi, 500 vor fi îmbolnăviri profesionale. Noi nu avem în spitalele noastre, pur și simplu, chiar dacă vom crea toate spitalele de COVID, chiar dacă din toate secțiile vom face secții de reanimare, dacă avem aparate suficiente, căci am tot primit mult aparataj din Europa etc., noi nu avem specialiști IT care să lucreze la reanimare, ei nu mai sunt. Și avem o problemă, anul trecut când au fost create secții noi IT de terapie intensivă...”Europa Liberă: De terapie intensivă... Mihai Stratulat: „De terapie intensivă, dar acolo activau nespecialiști în terapie intensivă. Și chiar dacă, da, acolo este oxigen, sunt aparate de ventilare a plămânilor, dar specialistul nu poate lucra. Da, el a făcut niște cursuri, dar asta nu este suficient. În acest răstimp noi trebuie să facem niște cursuri pentru alți specialiști, ca ei să poată să activeze în acele secții, dar cred că nu vom reuși, nu vom avea atâția specialiști.”Europa Liberă: Ce va însemna asta pentru sistemul nostru de sănătate?Mihai Stratulat: „Va fi ca în alte țări, vor alege, cine va trăi și cine va muri.”Europa Liberă: Iată Dvs. sunteți medic, dacă ar trebui să alegeți, ce ați face? Sună foarte cinic, sună cumva groaznic, dar știți ca la război, în fața Dvs.Mihai Stratulat: „În fața noastră, a medicilor, mereu stă această alegere, chiar și copiii care sunt la reanimare, cei nou-născuți, eu sunt neonatolog, când se nasc și au 470 de grame greutate, avem un protocol cine va fi salvat și cine nu...”Europa Liberă: Adică, cine are șansă de a se salva...Mihai Stratulat: „Cine are șansa de a supraviețui, pe acela îl și salvăm, cine e mai tânăr, el e încă tânăr, el trebuie să trăiască. Pe el și trebuie să îl aleagă medicii. Dacă am ajuns la asta, așa și va fi. Iar dacă vom organiza sărbători în fiecare zi, atunci la noi așa și va fi.”Europa Liberă: Dacă ați fi membru al Comisiei care ia decizii de oprire a pandemiei, știind că în octombrie-noiembrie, conform previziunilor OMS ne așteaptă 3000 de cazuri pe zi, ce ați propune pentru a ajunge, să zicem, la un compromis, când, pe de o parte, noi nu îi închidem definitiv pe toți, pentru că, mă întorc iarăși la aceea că anul trecut, în trei luni de lockdown, în industria HoReCa mulți nu au mai supraviețuit, mulți nu s-au mai putut restabili și, pur și simplu, s-au închis. În particular, e exemplu meu, știu din propria experiență. Ce putem face acum, în pofida faptului că lumea face ceva în jurul nostru. Ce putem face ca măcar din aceste trei mii să facem 1500 pe zi?Mihai Stratulat: „În primul rând, ceea ce vorbim și ceea ce facem trebuie să coincidă. Atunci când statul zice că la noi totul este rău, că va fi la noi totul rău, iar noi privim în același timp în părți și vedem că totul este «bine», umblă ba cu mască, ba fără mască la concerte, nunți, zile de naștere, transportul public e plin până la refuz. Ce e de făcut? E nevoie de transport, atunci nici guvernarea nu prea are ce să facă. Trebuie de închis totul. Iată de ce acum, știind pronosticurile, știm despre cercetările variantei noi, treptat trebuie să limităm accesul oamenilor la unele concerte. Să începem cu întâi septembrie, treptat să facem ceva, căci, dacă vom continua așa mai departe, noi, pur și simplu, la un anumit moment vom avea nu 100 cum a fost, ci 500 cum deja e.”Europa Liberă: Ce părere aveți despre un lockdown scurt, dar general? Asta înseamnă că închidem pe toți și totul, fără excepții. Va fi greu, dar, pe de altă parte, stăm acasă, nu ieșim nicăieri și, după asta, ne închidem sau va fi prea greu pentru economie și nu vom avea rezultatele scontate. Sau e mai bine de aplicat anumite soluții treptat, punct cu punct, la drept vorbind?Mihai Stratulat: „Pe de o parte și pe de alta, e rău, căci, dacă vom închide pentru o lună totul, apoi vom deschide și totul va porni de la capăt. Și o vedem de la începutul pandemiei, așa a și fost. Vedeți în toate țările, așa a și fost. La noi a fost cumva un pic altfel. Peste tot acum în Europa se așteaptă un al patrulea val.”Europa Liberă: Al patrulea val.Mihai Stratulat: „Da, un val. La noi e abia al treilea, așa cum primul a durat cam mult. Aceea că nu am avut restricții ca asta. Pe de o parte, am așteptat ca toți să se îmbolnăvească și să avem 70 % de cei care au fost bolnavi și să avem imunitate colectivă, e deja demonstrat, aceasta nu ajută la apariția unor variante noi.”Europa Liberă: Adică, la drept vorbind, imunitatea colectivă și varianta Delta, asta nu mai poate fi oprită de imunitatea colectivă.Mihai Stratulat: „Din păcate, nu.”Europa Liberă: Iată de ce unele state precum Israelul recomandă a treia doză de vaccin.Mihai Stratulat: „Și această doză poate fi explicată epidemiologic în cazul în care la pacienți a scăzut numărul de anticorpi. Israelul a fost prima țară care a început să vaccineze intens. Noi știm că vom avea undeva șase luni anticorpi, apoi ei vor scădea. Acum administrează a treia doză nu pentru a stopa, ci pentru a evita cazurile grave. La noi e la fel...Europa Liberă: Căci nici a treia doză nu poate opri...Mihai Stratulat: „Da, căci niciun vaccin care a fost creat până acum nu oprește varianta Delta care a apărut recent. Să luăm exemplul virusului gripal. Vedem mereu că apare o nouă variantă și la anul viitor apare un alt vaccin împotriva gripei, care conține varianta cea nouă. Așa va fi cu COVID.”Europa Liberă: Mai degrabă sau mai târziu, ne vom obișnui să trăim cu el, ca cu ceva cotidian...Mihai Stratulat: „Da, dar îmi este frică de faptul că mai degrabă sau mai târziu...”Europa Liberă: Dar când? Cât? Urmăriți literatura de specialitate din domeniu, cercetările, după câți ani ne vom deprinde cu COVID, cum a fost și cu gripa?Mihai Stratulat: „Totul depinde de noile variante care vor apărea și câte vor fi? Fiecare variantă nouă lansează situația de la început. Am spus deja, la noi, dacă va veni o nouă variantă, cu acest COVID ne vom clarifica. Dar, din păcate, la noi a apărut varianta Delta.”Europa Liberă: Domnule Stratulat, sunteți medic, sunteți persoana care v-ați dedicat o mai mare parte din viață fie ca să deveniți medic, fie ca să activați în calitate de medic. Cum vedeți teoria conspiraționistă precum că acest COVID a fost inventat pentru a salva planeta de suprapopulare, pentru a scăpa de cetățenii statelor mai sărace, căci această părere este împărtășită de o parte din populație, o mare sau mică parte, e deja o altă discuție, în aceste țări oamenii sunt mai mulți sau mai puțini – iată așa o întrebare, dar există oameni care cred asta. Ce părere aveți despre asta?Mihai Stratulat: „Simplu: dacă este așa, atunci pentru ce facem vaccinul? Să închidem fabricile care produc vaccinul și gata. Și acum oprim, nu vaccinăm pe nimeni și până în ianuarie jumătate de planetă va dispărea. Cred că sunt prostii astea. Faptul că virusul a apărut undeva într-un laborator este de discutat și acum, e o teorie...”Europa Liberă: Poate există probleme cu investigările din China, în Wuhan...Mihai Stratulat: „Da, eu sunt de acord că acest virus a putut fi creat în laborator. Întâmplător sau special, nu e prea logic, ca jumătate din populație, că o țară ar jindui la economia altor state, poate. Dar că se face special ca să moară, pentru ce?” Europa Liberă: Așa cum sunteți neonatolog-pediatru, așa o întrebare anume pentru Dvs., cu adresă: una din teoriile împotriva vaccinării înaintată de cei care sunt împotriva vaccinării este ideea că ar putea provoca infertilitate.Mihai Stratulat: „Sterilitate.”Europa Liberă: Sterilitate.Mihai Stratulat: „Mereu mă gândeam cum de le-a venit asta în cap? Cel care a spus-o, cum a verificat asta? Cum vine asta? Nu știm despre asta. Poate peste o sută de ani femeile care s-au vaccinat, dar ele vor muri peste o sută de ani. Cred că nu putem vorbi despre efecte adiacente care pot apărea peste câțiva ani, așa cum ele nu pot fi demonstrate. Nu putem nici teoretic...”Europa Liberă: Trăim în pandemie doar un an și jumătate.Mihai Stratulat: „Cred că noi avem acest grup de oameni care nu crede în vaccinuri, care crede că acest virus a venit din cosmos. Și ei încearcă să demonstreze această teorie, cumva să îi convingă pe alții că e și mai rău să te vaccinezi...”Europa Liberă: Mai sunt numiți și disidenți-COVID.Mihai Stratulat: „Antivaxeri.”Europa Liberă: Antivaxerii prezintă vreun pericol pentru populație?Mihai Stratulat: „Da, depinde pentru cine. Căci dacă e să luăm în calcul faptul că oamenii noștri... M-am uita zilele astea peste o pagină în Facebook, Modi Fun, e un fel de pamflet și mereu apar acolo unele articole. Ceva deplasat, de felul că un deputat nu știu ce a făcut în Africa, deputat de-al nostru. Deschid și, pur și simplu, citesc aceste comentarii, oamenii nici măcar nu înțeleg că aceasta e un pamflet, că e o glumă și ei comentează, ei nici măcar nu citesc, de fapt, postarea în sine. Este un fel de...”Europa Liberă: Apropo, industria Fake News pe asta și este construită: oamenii nu citesc în afară de titlu și, maximum, șapou, practic nimic.Mihai Stratulat: „Îmi venea să scriu: oameni, citiți! Știți că este un pamflet?! Iată pentru astfel de oameni e un pericol. Iar ei sunt, din păcate, mulți. Și mai ales sunt mulți în Republica Moldova. El a citit că vaccinul, el nici nu a privit cine a scris asta. Pot și eu să scriu sau altcineva: vaccinul are așa un efect, gata!”Europa Liberă: Atunci, în acest caz antivaxerii trebuie să fie atrași la răspundere? Pe acei care deschis sunt împotriva vaccinării? Ei trebuie să fie atrași la răspundere sau asta e libertatea... Mihai Stratulat: „Dacă e cu Fake News, atunci da. Dacă el, pur și simplu, nu vrea să se vaccineze și spune «nu știm ce efecte adverse are» etc., cred că nu. Eu, spre exemplu, sunt pentru vaccin. Am zis și unor părinți că nevoie de vaccinat copiii ș.a.m.d. Cu atât mai mult sunt pentru acest vaccin, dar eu nu doresc, el nu trebuie să fie obligatoriu. În calitate de medic trebuie să îi explic pacientului. O să vă dau un exemplu: aveți o boală. Trebuie să începem tratamentul, trebuie să aveți o intervenție chirurgicală. Dacă nu facem operația, iată ce se poate întâmpla. Dacă eu încep să fac intervenția, în timpul intervenției iată ce se poate întâmpla: unu, doi, trei. Pacientul trebuie să aleagă dacă este de acord sau nu, vrea el să supraviețuiască sau să moară. Și fără acordul lui eu nu pot face nimic.”Europa Liberă: Aveți dreptul...Mihai Stratulat: „Absolut, chiar dacă el e muribund, am nevoie de acordul lui, merg la rude, ca ele să își dea acordul. Dacă ei nu îl dau, atunci eu nu pot face nimic. Este un principiu deontologic al medicinii pe care îl urmăm în calitate de medici. În cazul vaccinării trebuie să fie la fel. Etica și deontologia medicală nu ne permite să spunem că medicina este obligatorie. Trebuie de explicat pacientului: «Iată ce va fi dacă te vei vaccina, da, te vei îmbolnăvi, dar va fi o formă ușoară. Vezi ce se întâmplă acum». Trebuie să explicăm, dar noi nu explicăm...”Europa Liberă: Revin la întâi septembrie, început de an școlar, în cazul în care așa și va rămâne ca o parte din școli să fie nevoite să fie pe online, ce sfaturi le dați părinților acestor copii și ce e de făcut pentru a minimaliza la maximum urmările negative pentru sănătatea copiilor?Mihai Stratulat: „Aș vrea să vin cu niște recomandări pentru guvernanți. Zic să ne gândim acum în cazul în care va trebui să trecem la educație online. Online sau offline, să ne gândim cum să schimbăm structura celor 100 de școli. Zic să luăm sala de sport să facem din sala de sport, daca asta există, să facem trei...”Europa Liberă: Clase...Mihai Stratulat: „Trebuie să punem accentul pe clasa întâi, ei trebuie să fie la lecții...”Europa Liberă: De ce? Este important pentru socializarea copilului?Mihai Stratulat: „Unu, e important pentru socializare. Doi, nu putem lăsa copilul singur acasă. Trei, știm că cu cât e mai mic copilul cu atât e mai ușoară forma de COVID. Există cercetări care demonstrează că dacă COVID intră în organismul nostru, prin receptorii din nas, gât, bronhii, plămâni, există studii care demonstrează că, cu cât e mai mic copilul, cu atât mai puțini astfel de receptori el are. Cu cât e mai mare, cu atât mai mulți receptori...”Europa Liberă: Cu atât mai mare e riscul...Mihai Stratulat: „Iată de ce riscul unei îmbolnăviri și a unei complicații severe există în cazul celor mai în vârstă, iată de ce trebuie să ne gândim, în primul rând, la clasele întâi, a patra, a cincea. Să li se facă toate condițiile de educație la școală, nu online. Și, dacă va fi nevoie, clasa a șasea, a șaptea, a opta să treacă pe online. Aceste clase care se vor elibera, aceste clasele primase să le...”Europa Liberă: Să le asigure condițiile, un metru distanță...Mihai Stratulat: „Să le organizeze școala, în primul rând, pentru școala primară, ca ei să poată învăța normal, să fie distanța de un metru, doi metri zic să facem, dacă va fi loc.”Europa Liberă: Pentru acei care sunt mai mari, care vor fi nevoiți să rămână acasă totuși, ce sfaturi pentru părinți ați da?Mihai Stratulat: „În primul rând, să țină legătura periodic. Ca ei să știe: începe lecția, se termină lecția, să iasă după asta afară, ci să nu stea mai departe la calculator cu jocurile. Aceasta îi va influența prost vederea și psihicul. Să iasă afară, să facă o mică plimbare și, pur și simplu, să își observe mai cu atenție copiii. Am văzut deja, fiecare val pandemic ține vreo trei luni, plus, minus. Cred că trei luni, dacă un copil care crește, deja a crescut din acea clasă, atunci el poate rezista unor lecții online. Un copil mic, care a mers în clasa întâi nu va rezista trei luni doar pe online. Iată de ce noi trebuie să ne gândim ce vom face peste o săptămână. Căci eu cred că la sfârșitul lui septembrie, început de octombrie vor fi mai multe cazuri decât acum.”Europa Liberă: Pandemia e deja de doi ani cu noi, cu lumea. În Moldova, din martie, sfârșit de februarie, început de martie, 15 martie, îmi amintesc a fost anunțată situația excepțională în domeniul sănătății publice. Acest un an și jumătate ați văzut cum se gestionează criza COVID de către fosta guvernare. Deja de o lună avem un nou guvern. E clar că e devreme să facem concluzii, dar oricum, așa cum COVID a existat până ca PAS să câștige, ei știau foarte bine că aceasta va fi principala provocare din domeniul sănătății publice cu care se vor confrunta. Dacă ar fi să comparați, mă repet, guvernarea precedentă a avut timp mai mult pentru pregătire, cea de azi are doar o lună, iată de ce nu este foarte corect, cred, să ducem o paralelă și totuși...Mihai Stratulat: „Primul pas deja l-au făcut, prima decizie cu referire la copii. Dar nu este argumentată, absolut neargumentată. Dacă vom merge așa mai departe, atunci cum vom putea convinge pe oameni că varianta Delta este foarte periculoasă și va fi foarte rău pentru noi dacă vom lăsa așa cum este acum. Dacă omul ia în considerare faptul că înainte nu ni se permitea, când nu era asta, nu aveam voie să mergem câte trei în parc. Sau nu ni se permitea, în general, să ieșim în parc...”Europa Liberă: Da, a fost așa un timp...Mihai Stratulat: „Acum e voie și la concert cu 15 mii! Despre ce discutăm?! Cu ce ne speriați? Nu mai credeți în COVID, nu există. Trebuie să gândim fiecare pas pe care îl facem. Ceea ce facem și ce spunem. Ceea ce era atunci și e acum e o mare diferență!”Europa Liberă: Între ce făceau și ce declarau. Atunci nunți. Atunci se vorbea despre cum erau organizate nunțile care mai târziu erau numite „masă de sărbătoare”. Acum vorbesc despre varianta Delta, că e posibil și trei mii, permițând, totodată, organizarea de festivaluri.Mihai Stratulat: „...Câteva la rând. Până nu va exista la noi o sincronizare, nu vom convinge oamenii să se vaccineze, nu vom convinge oamenii. Chiar și imaginile pe care le arătăm la televizor. Ei spun: da, voi tot filmați și filmați...”Europa Liberă: Luând în considerație experiența fostei guvernări, atât cea pozitivă, cât și cea negativă, ce recomandări ați da Ministerului Sănătății de azi și guvernului, în general, mai avem câteva minute.Mihai Stratulat: „Îmi amintesc că erau multe discuții despre închiderea spitalului de la Vorniceni. De ce guvernarea precedentă nu a folosit acest spital ca spital COVID? Căci acolo există ventilație, acolo toate sunt puse la punct, practic e totul pentru un spital cu boli infecțioase. Vreau să văd dacă îl vor deschide anul acesta, mai ales că avem aceste recomandări și previziuni de la OMS că vor fi 3 mii. Asta înseamnă că e nevoie de pregătit spitalul, căci am aflat că, în general, nu e pregătit, nu e conectat la apeduct, nu e dat în exploatare. Înseamnă că trebuie să începem pregătirile pentru... ca în octombrie, când va fi...”Europa Liberă: Al treilea val...Mihai Stratulat: „Al treilea val. Și să pregătim treptat medicii, pentru ca ei să poată lucra cu formele complicate de COVID. Trebuie să schimbăm protocoalele de tratare a pacienților acasă. Înțeleg e o practică europeană, la ei toate așa sunt tratate. Dacă ați discutat cu cineva din Europa: temperatură – paracetamol, diaree – paracetamol, stați acasă...”Europa Liberă: Iată dacă faceți o operație, atunci nu e paracetamol.Mihai Stratulat: „Dacă veți muri, cineva din apropiații Dvs. să sune, noi vom veni și o să vă luăm și o să vă tratăm...”Europa Liberă: Este adevărat.Mihai Stratulat: „Este o practică din Europa, acum în COVID zic că este o practică proastă, căci știm că COVID atacă vasele și majoritatea pacienților fac trombusuri, apar dereglări de coagulare. Acești pacienți ajung la spital deja cu complicații. Și la noi la fel au început să meargă după protocol: paracetamol, dar, de fapt, toți pacienții pe lângă paracetamol luau un antibiotic care știm că în caz de infecție virotică scade imunitatea și înrăutățește starea pacientului. Pe lângă asta am zis atunci, băieți, hai să facem în aceste policlinici o secție ceva special pentru acei pacienți care se tratează acasă. Și hai o dată la trei zile să chemăm acest pacient, în a treia zi de boală. El sună medicul de familie și spune: încă mai am febră. Vino și fă analizele generale la COVID, fă-ți testul de coagulare și vom decide dacă mai ai nevoie de vreun tratament, ca să nu ajungi la spital. Pe lângă asta se mai poate de măsurat saturația de oxigen, nu e nevoie de roentgen, nu trebuie să ajungi la spital, pentru ca să măsori nivelul de saturație de oxigen. Astfel, sunt sigur, dacă am fi făcut asta atunci, jumătate din cei care au fost spitalizați, s-ar fi tratat acasă, fără probleme. Nu am fi avut atâtea paturi ocupate în spitale din cauza că medicii nu reușeau. Mulți dintre ei, din păcate, au murit, căci medicul nu avea timp să se ocupe de pacient. Atunci când, de obicei, te ocupi pe zi de zece pacienți, iar în pandemie ai 30 de pacienți, trebuie să înțelegem că...”Europa Liberă: Și ultimul moment, în loc de concluzii, foarte pe scurt, nu mai avem timp. În acest răstimp, a fi medic în Republica Moldova a devenit mai dificil, dar mai prestigios sau e mai ușor de la faptul că a apărut un fel de înțelegere în societate că avem nevoie de medici? În general, cum se simt medicii?Mihai Stratulat: „Această înțelegere a apărut doar la început de pandemie, acum nici medicii nu mai cred pe pacient, căci asta e politica. Oamenii nu cred în COVID, nu cred în medici și gata. Cei care au trecut prin asta doar cred, ei deja încep a crede. Medicului îi este greu în Republica Moldova, căci chiar și relația​colegial ă dintre medici e proastă, e concurență, iată de ce în Republica Moldova am avut de multe ori gândul să plec din țară, căci, din păcate, știți ce atitudine am eu față de spitalele pentru copii. Am scris despre asta nu o dată și despre asta vorbesc nu o dată. Toate se schimbă. Chiar și guvernul se schimbă. Iar situația de acolo rămâne aceeași.”Europa Liberă: Vom vedea, poate guvernul o să vă audă. A fost Mihai Stratulat. Vă mulțumesc.
15:50
Mihai Stratulat: În lupta cu Covid-19, Chișinăul a luat interdicțiile din Europa, nu și ajutoarele oferite populației Europa Libera
Punct și de la capăt, Natalia Morari discută cu medicul pediatru Mihai Stratulat despre începerea anului școlar, obligarea pedagogilor nevaccinați de a face teste din contul lor și despre copiii văzuți ca principal pericol de infectare cu noul coronavirus.
13:50
Punct şi de la capăt Europa Libera
Mai mult de 2 zile în urmă
02:10
La sfîrşit de săptămînă cu Europa Liberă Europa Libera
Un program realizat de Valentina Ursu: reportaje, interviuri, voci din ţară despre una din temele de actualitate ale săptămînii. In fiecare sîmbătă, un invitat al Europei Libere semneaza „Jurnalul săptămînal”.
4 septembrie 2021
21:10
Europa Liberă la Briceni: „E mai bine când ești cu familia la un loc” Europa Libera
20:00
La sfîrşit de săptămînă cu Europa Liberă Europa Libera
O emisiune în reluare cu un buletin de ştiri actualizat, emisiunea se poate asculta şi pe unde scurte
15:00
Europa Liberă la Briceni: „E mai bine când ești cu familia la un loc” Europa Libera
„Vrem să arătăm că schimbarea în bine este posibilă, iar guvernanții sunt în slujba poporului”, a declarat președinta Maia Sandu în discursul ținut cu ocazia aniversării a 30 de ani de independență. Șefa statului a reafirmat că statul trebuie reconstruit pe baze democratice și incluzive. Dar poate oare situația în care a ajuns Republica Moldova să fie readusă într-un plan normal, cu soluții simple și rapide? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.* * *Chiar dacă au fost înregistrate și anumite succese, în cele trei decenii de existență a Republicii Moldova, oamenii de la firul ierbii deseori văd partea goală a paharului. Ei vorbesc despre depopularea localităților, despre salarii și pensii modeste, despre îmbogățirea nejustificată a unor funcționari, despre corupție și injustiție – acestea ar fi lucrurile care au marcat țara lor. La nordul țării, mai exact la Briceni, unde a poposit Europa Liberă, unii localnici și-au amintit și de proverbul: „Cine muncește, bine trăiește”.– „Cei care muncesc, trăiesc bine, dar care vor mulți bani nu trăiesc bine, pentru că ei nu sunt mulțumiți de ceea ce au și se duc după graniță, dar noi suntem mulțumiți cu ceea ce avem. Muncim, ne sculăm la 5 dimineață, ținem vite, ținem oi, ținem porci și, iaca, vindem la piață și măcar că-i un preț mai redus, dar ne ajunge. Ce să facem?...”Europa Liberă: Dar câte ore are ziua de muncă pentru Dvs.?– „Aseară la jumătate la 12 adormeam și se uita televizorul la mine, dar la 5 e lege, gata, la 5 trebuie să te scoli, că vacile și oile nu întreabă, ele vor mulse, n-au sărbători. Și muncim, muncim...”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova?– „Poate va fi mai bine, dar nu-i lume, nu-i cu cine lucra. Că, Doamne, dă-le minte la cei care n-o au și bani la săraci, nu le da la cei bogați bani, că aceia prea mulți au, dar dă-le minte la cei de n-au și dă-le bani la săraci.”Europa Liberă: Dar ce probleme trebuie să fie rezolvate în țară ca lumea să vorbească despre o perspectivă clară?– „Ca să se iubească unul pe altul, gata, să nu fie dușmănie, că la noi moldovenii aceștia s-au învățat are, dacă n-are ia de la bancă și el vrea să facă ca celălalt, dar el vrea să doarmă până la 10-11 și să bea, și să mănânce bine, dar să nu facă nimic.”Europa Liberă: S-a dezvățat lumea a munci?– „A munci, da, s-au dezvățat. S-au dezvățat a munci, dar eu m-am învățat a munci de la 10 ani, am fost cioban. 10 ani aveam și tata nu mă lăsa, dar mama a zis: „Măi, dacă lui i-i dragă meseria asta, lasă-l să se ducă”. Și iaca așa...”Europa Liberă: Și ați rămas cioban?– „Da.”Europa Liberă: Câte oi aveți?– „Acum am vreo 300, dar am avut și 1.000, când era scump totul, dar acum totu-i ieftin. Acum lâna-i degeaba, pielicelele îs degeaba. Am avut vreo 150 de pielicele și cu o săptămână în urmă le-am dat cu 20 de lei bucata, ca să nu le duc la gunoi, că acela a zis că „dacă vrei cu 3.000 de lei pe 150, bine, dacă nu le duci la gunoi”.Și lucrătorii îs scumpi. Eu îi dau 4.000 de lei pe lună, dar el îmi spune: „Dar ce-mi dai tu mie, 4.000?” – „D-apoi eu te hrănesc, te cinstesc, câte 100 de grame la mâncare îți dau, cafea îți iau. Și ce? La amiază nu mulgi oile”. Nu-s, acei buni s-au dus toți după graniță.”Europa Liberă: Și au să vină cei plecați acasă?– „N-au să vină. Eu am al meu unul are 20 de ani acolo.”Europa Liberă: Unde-i?– „În Franța. Eu am trei în Franța și nu vor. Unul îmi seamănă mie, are casă, are 200 de oi, are pământ, are de toate, dar de-amu s-a săturat. Nu-i cu cine lucra, chinuie soția. Soția lui e învățătoare de matematică, are 7.000 de lei pe lună, băieții îs la sadik (grădiniță), de anul acesta – la școală, în clasa întâi. Și iaca-i poartă, îi scoală dimineața să se ducă la stână, n-are cine da oile în strungă. Îi greu tare, dacă n-ai cu cine lucra, dar să fie cu cine lucra, e normal. Poate s-a schimba ceva, dacă n-au să amăgească lumea, poate s-a schimba altfel, poate s-a schimba.” Europa Liberă: Dar schimbarea începe de jos sau de sus?– „De sus. Aiști de jos, ian uitați-vă, merge o băbuță numai și doi copii, nu-i nimeni. Îi greu.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Briceni, și întrebăm cetățenii cum o duc.– „Sunt de la Grimăncăuți. În jumătate de sat numai eu am vaci, nimeni nu vrea, fiindcă e greu, că le priponesc în pripon, la amiază mă duc și le mulg, și le dau apă, patru vaci am.”Europa Liberă: Și veniți aici la piață?– „Da, marțea, joia și duminica.” Europa Liberă: Și câștigați ceva?– „Da! Dacă eu fac brânză bună, în duhovkă (cuptor electric) iese bună. Dacă-s curată, că lumea se uită după mâini, după hainele cu care-s îmbrăcată, dacă să fie frumos, da.”Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. viitorul Moldovei?– „Greu tare. Gata, n-o să mai țină nimeni vite, nimeni nu vrea. Pe drum merg și-i invidioasă lumea, eu merg cu vaca și o zis că „chiar mie mi-i ciudă pe tine, că tu ai vaci”. Așa cuvinte mi-au spus în mahala.”Europa Liberă: Pentru Dvs. ziua de muncă câte ore are?– „De dimineață la ora 5 până la 12 de noapte. Singură mulg vacile, singură scoc brânza...”Europa Liberă: De ce vă dau ochii în lacrimi?– „Pentru că tare e greu...”Europa Liberă: Și câți bani câștigați, iată, dacă munciți atât de mult?– „Vreo 600-700 fac pe bazar, peste o zi, dar e greu, nu-i ușor.”Europa Liberă: Ați arătat mâinile bătătorite...– „Da...”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la nordul Republicii Moldova, aici, la Briceni, și întrebăm cetățenii: încotro se îndreaptă Republica Moldova, pe ce drum?– „Pe un drum foarte rău.În primul rând, agricultura a căzut, putem spune, tare în jos, au rămas numai bătrânii în țara asta.”Europa Liberă: Cu ce vă ocupați Dvs.?– „Cu agricultura.”Europa Liberă: Și cât munciți ca să câștigați?– „Din noapte până în noapte și din zi în zi.”Europa Liberă: Ce produceți?– „Ardei, roșii, vânătă, chipăruși, din astea...”Europa Liberă: Și e greu să ai profit din această afacere în domeniul agriculturii?– „Da, e foarte greu. Trebuie să depui mult efort și muncă și-i în zadar.”Europa Liberă: Dar atunci când ați decis să practicați această afacere, ați făcut niște calcule?– „Calcule făceam și a fost bine până acum, dar anul acesta tare au scăzut prețurile, cu 2-3 lei nu ne putem scoate nici cheltuielile pe care le-am făcut, nici nu mai discutăm despre munca noastră. Foarte multă marfă se aduce din țările străine, a noastră marfă nu merge, cea din țările străine merge, din Polonia, din Ucraina, dar a noastră marfă nu merge.”Europa Liberă: V-ați gândit să exportați ceva din ceea ce produceți?– „Noi ne gândim, dar nu avem unde și nu avem cui, în primul rând, nouă nu ne dă voie nicăieri să exportăm.Nouă, iată, așa ne-au pus, cum se spune, capacul, ca la mormânt ne-au pus un capac și aici suntem pe loc. Iaca ne luptăm aici ca să putem cu ceva măcar întreține familia.”Europa Liberă: V-ați gândit să abandonați afacerea, să abandonați Republica Moldova, să alegeți străinătatea?– „De-amu nu mai știi ce să alegi, nici străinătatea, nici Republica Moldova. Îi greu de trăit în Moldova asta, să ai un lucru oarecare. Îi bine la Europa. Dacă nu ai un lucru, da, îi greu, depinde cum îți merge. Am fost și știu.”Europa Liberă: Unde ați muncit?– „Și în Franța, și în Rusia. Dacă ai de lucru îi bine acolo, dar dacă n-ai de lucru îi foarte rău.”Europa Liberă: De ce ați plecat și din Rusia, și din Franța?– „Familia... Familia aici, eu acolo și distanța-i mare. E mai bine când ești cu familia la un loc, ești cu toții alături.”Europa Liberă: Admiteți că din acei peste un milion de cetățeni ai Republicii Moldova plecați în străinătate au să revină o parte din ei acasă?– „Nu, nu mai revin, nimeni n-o să revină acasă, încă au să se mai ducă, au să rămână numai cât bătrânii aici. Să vină acasă molodioju (tineretul), să-i dea un loc de muncă în țara noastră să lucreze, da, atunci au să fie ceva schimbări, dar așa nu-s schimbări, toți fug de aici.”Europa Liberă: Schimbarea începe de sus sau de jos?– „De sus, că ei trebuie să facă ceva, măcar un curaj, o speranță ceva să fie în viața asta, dar ei nu fac nimic. A intrat unul, s-a zbătut că totul o să fie bine, a intrat al doilea și tot așa că totul o să fie bine și după aceea cum a fost așa și este. Totul se fură.”Europa Liberă: Cei de la guvernare promit să lupte împotriva corupției, a mitei.– „Tare-i mare corupția la noi în Moldova, corupția și mita sunt pe primul loc.Mergi pe drum spre Chișinău, te oprește – dă banul, vii înapoi – iară dă banul.”Europa Liberă: Cetățeanul să nu încalce și să nu achite...– „Poți să nu încalci. Noi nu încălcam, dar po liubomu (oricum): „Ce aduceți, ce transportați”? – „Marfă”. – „Ce aveți?” – „Iaca de aceea marfă”. – „Aaa, znacit (înseamnă că) scoateți bani, dați-ne și nouă”! Asta-i de când îi lumea, așa a fost și așa o să fie.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Acum îmi doresc să fie eu sănătos și toată familia mea să fie sănătoasă. Aceasta-i principalul, dar pe parcursul vieții se va vedea ce o să fie.”Europa Liberă: Alt loc de muncă pe care l-ați accepta în Republica Moldova, dacă eventual nu ați lucra în agricultură?– „Eu de mic copil lucrez în agricultură. Cu copăceii m-am ocupat până acum, acum cu roșiile, cu altele, de mic copil muncesc la pământ.”Europa Liberă: Vă place asta?– „Da, da! Alt lucru eu nu văd în viitor, pur și simplu asta îmi place.”Europa Liberă: Pentru o familie tânără câți bani ar trebui lunar ca să zică că are o viață decentă?– „Trebuie cel puțin 15 mii de lei.”Europa Liberă: Și rămâneți pesimist, realist, optimist?– „Cu speranța numai rămânem.” Europa Liberă: De ce nu ajung?– „Nu avem unde lucra.”Europa Liberă: De ce nu sunt locuri de muncă?– „Nu vă pot spune.”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Republicii Moldova?– „Greu!”– „Încet-încet acum băieții care au venit la guvernare, mai sunt și din opoziție, eu vorbesc de partea europeană, nu de acei din partea cealaltă, sunt băieți de treabă, au suflet, au demnitate. Mergeți înainte și trebuie să faceți ceva pentru popor.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la nordul Moldovei, la Briceni am făcut un popas. Cum vedeți ziua de mâine a țării?– „Dacă va fi conducerea aceasta cum a luat acum țara în mâini, sperăm că va fi bine, sperăm că tineretul se va întoarce acasă, sperăm să punem o afacere bună pe roate. Mână de la mână iese ceva bun, dar dacă iar o să fie corupție, iar au să fie neajunsuri, bani, nedreptate, atunci clar lucru că n-o să vedem nicio schimbare. Noi, tineretul, vrem să fie o schimbare, ca familiile noastre, copiii noștri să fim toți uniți acasă, să ne întâlnim cu părinții, cu buneii, cu rudele, cum a fost cândva.”– „Dar eu aș zice că s-a trăit mai bine. Din ce motiv? Că toți lucrau, nimeni nu trândăvea. Dacă cineva făcea abuz de alcool, înseamnă că el era pedepsit, îl luau la poliție, îl duceau, îl tratau, îl angajau la muncă. Era foarte bună disciplina și o responsabilitate era pentru toate persoanele.Mă mir că primesc ajutor social mai mare decât eu salariu având studii superioare. Și statul trebuie să le dea. Nu statul, eu, tu, toți, noi trebuie să lucrăm ca să dăm la stat, nu statul să ne dea. Și așa se promovează trândăvia, lenevia și parazitismul. Eu sunt foarte contra la aceste ajutoare, trebuie să muncești. Sunt băieți tineri, persoanele în etate muncesc până nu mai pot, dar ei șed acasă și așteaptă să le dea ceva de la stat.”Europa Liberă: Dar schimbarea se face de jos sau de sus?– „Schimbarea se face de sus, dar și noi trebuie să participăm, să avem grijă să plătim taxele de stat...”Europa Liberă: Sunteți un tânăr antreprenor, e greu să te descurci astăzi în afaceri în Republica Moldova?– „Da, e foarte greu, fiindcă nu avem cui da producția noastră, foarte greu. Dacă avem producție, nu avem cui i-o da, când nu-i producție, prețurile diferă și totu-i legat una cu alta, încât noi câteodată de-amu lăsăm mâinile în jos, și zicem: gata-i până aici, nu mai putem, dar avem speranță că totuși, cumva, hai că anul acesta nu, hai că poate la anul a da Dumnezeu mai bine.”– „Și cel mai tare ce mă îngrijorează pe mine e să nu fie schimbate persoanele. Nu depinde ce formațiune politică ai tu, eu așa cred, asta-i părerea mea, dar ce dacă tu ești de acolo, dar lucrezi, îți știi bine lucrul, vine o persoană și nu așa, dar așa. Foarte tare acționează și eu vă zic sincer că de la ziua de mâine nu știu o să mai fie, n-o să mai fie ceva, nu pot să vă spun nimic, dar așa-i realitatea, nu putem noi să schimbăm nimic. Promit una și când vin la guvernare, nimic.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Briceni. Cum vi se pare traiul în Moldova?– „Mie cum mi se pare? Eu nu trăiesc în Moldova, eu vin în vizită în Moldova și când vii în vizită este frumos, dar, din păcate, lumea nu-i prea fericită.”Europa Liberă: Cum vă explicați că lumea-i nefericită mai degrabă?– „Prin aceea că lumea îi mai rea, lumea, când îi săracă, îi rea. De exemplu, peste hotare lumea zâmbește când te vede, aici e mai puțin zâmbet.”Europa Liberă: Dvs. de ce ați ales calea pribegiei? – „A fost o aventură la început, dar pe urmă s-a transformat în emigrare.”Europa Liberă: Câți ani în urmă ați plecat? – „Acum 11 ani. Pentru noi a durat aproape 10 ani să ne facem o casă în care să locuim aici, acolo am obținut-o în doi ani. Avem casa noastră, mașinile noastre, serviciu garantat și asigurare medicală...” Europa Liberă: Dar în ce țară sunteți?– „În Statele Unite.”Europa Liberă: Dacă ar fi să comparați câți ani i-ar trebui Republicii Moldova să ajungă standardele occidentale, la ce cifră v-ați opri?– „Mulți ani, mulți! La asta-i greu de răspuns...”– „Cred că vreo 20, cred că în anii pe care i-am pierdut se putea de ajuns.”Europa Liberă: De unde începe schimbarea și cine e agentul schimbării?– „De la cap, de la cap...”Europa Liberă: Peștele se strică de la cap, dar se curăță de la coadă.– „Fiecare trebuie să-și aducă contribuția, cel puțin printr-o curățenie, de a arunca la urnă un gunoi sau altceva și tot o să ne pară mai frumos, mai curat și mai bine. Noi tot timpul așteptăm de la cei de la cap, dar coada contează, capul merge înainte, dacă dai din coadă. Ar fi cazul să pornim, o să vedem, e cale lungă.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Briceni, la nordul Republicii Moldova. V-am surprins la piață, cum e traiul în Moldova azi?– „Pentru agricultori, anul acesta e un pic dificil din punctul de vedere al prețurilor, chiar iaca noi cum vindem ardei, ardeiul este mai ieftin față de anul trecut, dar din partea la cumpărători ducem lipsă.” Europa Liberă: Sunteți tânără. În general, semenii Dvs. au ales calea străinătății, mulți au plecat peste hotare. V-a prins vreodată gândul să mergeți în străinătate?– „Iaca anul acesta ne-a prins așa gând, dar nu vrem, tare nu vrem. Vrem aici la noi în țară să lucrăm, lângă copii să fim, la casa noastră, să fim împreună cu toată familia.”Europa Liberă: La o familie tânără câți bani i-ar trebui ca să considere că are o viață decentă?– „Măcar 10 mii.”Europa Liberă: Viitorul acesta de cine depinde? Cine îl face?– „Cred că de noi, dar și de alții de mai sus.”Europa Liberă: Cine vă insuflă astăzi încredere?– „Dumnezeu, mai mult nimeni.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas la nordul Moldovei...– „Da, v-am recunoscut vocea, nu v-am văzut, dar vocea v-o cunosc.”Europa Liberă: Întrebăm cetățenii cum se trăiește în țară.– „Foarte greu. Tineretul îi plecat și acum noi, cei care suntem de vârsta a doua, deci până la 50 și peste 50 de ani stăm pe gânduri să plecăm, pentru că muncim din greu, creștem producție, agricultura îi jos la pământ, chiar și dacă crești ceva în ogradă n-ai cui realiza, că lumea-i plecată foarte multă peste hotare.”Europa Liberă: Dar cum se schimbă situația? Ce trebuie de înfăptuit ca lumea să nu mai vorbească despre necazuri, probleme?– „Nu avem un ministru al agriculturii care să pună situația la o ordine oarecare. De exemplu, în Polonia sunt localități unde este organizat, deci trebuie atâta cartof, atâtea zmeură etc. și lumea lucrează pentru export. La noi cea mai mare bubă e că noi creștem producția, dar când s-o realizăm, o vindem la prețul ca să ne întoarcem munca și să putem viețui.La noi aduc de peste hotare și noi, agricultorii, rămânem pe burtă, cum spun alții. Și vedeți singură acum cine cumpără; vânzători – mulți, dar cui să-i vinzi? Lumea-i plecată.”Europa Liberă: V-ați gândit vreodată să plecați din Moldova?– „Am fost, dar din cauza COVID-ului, acum n-am avut posibilitate să plec.” Europa Liberă: Dar unde?– „Vreau să spun un lucru: nici la ruși, nici în Europa nu-ți dă banul nimeni în buzunar, trebuie să muncești.”Europa Liberă: Va mai pleca lume sau se va opri acest exod?– „Uitați-vă în fiecare zi câtă lumea pleacă. Cei care au frați, surori își iau și părinții, și buneii acolo.”Europa Liberă: Cei care au ajuns la putere spun că vor lupta și cu sărăcia, și împotriva corupției. E cu șansă această luptă?– „Foarte greu, fiindcă într-atât suntem o țară coruptă. Și totuși, vina e și a noastră, pentru că noi i-am învățat, noi i-am hrănit și acum culegem roadele.”Europa Liberă: Dar dacă ați fi Dvs. în fruntea Republicii Moldova, ce ați schimba?– „Îi foarte greu de luptat cu corupția, pentru că dacă nu scoatem corupția din noi, din sânge, din toată chestia asta, ce să schimbăm?Uitați-vă înainte câte uzine erau, câte fabrici și omul dacă nu putea realiza producția pe piață, o ducea și se făcea niște suc din ea.”Europa Liberă: Și vă las pesimistă?– „Eu sunt pesimist-realist-pozitivă, care știu că lupt și nu mă dau bătută, cum se spune. Muncesc, așteptăm rezultate, dar vedem că dăm cu capul în gard, muncim, muncim, muncim... Oricum, cred că sunt mai mulți oameni buni și, da, sunt în parlament oameni care văd că muncesc, dar corupția e foarte-foarte adâncă și atâta timp cât vom avea „șoricei”, cum le spunem noi, și de-alde dodoniști care întorc toate greșelile și le pun pe aceștia care sunt acum la guvern, nu știu, foarte greu. Dar văd că încet-încet sunt rezultate. Totuși, eu zic că trebuie să mai coboare la lumea de la țară și să vadă situația de la sate.”Europa Liberă: Cine vă insuflă încredere? Există cineva care vă insuflă încredere?– „Maia Sandu încearcă. E un început bun, dar foarte greu o să-i fie. Se zbate ca peștele la mal, e foarte greu. E foarte greu, pentru că unde dai, peste tot îi corupție.”* * *Voci adunate la hotarul moldo-ucrainean, la Briceni. Despre sărăcie și prosperitate, despre injustiție și dreptate vorbim în continuare cu Ion Sturza, astăzi prosper om de afaceri, stabilit în România, dar care a fost pentru scurt timp, în 1999, șeful guvernului. Ion Sturza rămâne un observator atent și critic la adresa actualității din Republica Moldova. Astăzi, el observă că „președinta Maia Sandu și PAS, partidul de guvernământ, nu au o ideologie, ci un crez: lupta cu corupția”. Ion Sturza insistă că nu este de neglijat și economia dacă proaspăta guvernare dorește o adevărată schimbare.Ion Sturza: „Noi trebuie să încercăm să consolidăm o economie funcțională de piață...” Europa Liberă: Cum faceți să consolidați această economie de piață?Ion Sturza: „Până la urmă este o realitate că 80% din economia Moldovei astăzi este economia privată și contribuția la bugetul de stat, la soluționarea problemelor sociale, la locurile de muncă este pe umerii privatului, rămășițele proprietății de stat care încă nu este deetatizată sunt minore și chiar contraproductive. Trebuie să vedem cum putem această economie de piață, pe de o parte, s-o structurăm cât mai bine, să avem instituții funcționale care deservesc, și nu viceversa și să încurajăm acești oameni să investească în continuare, să aducă tehnologii, să încerce să-și aducă contribuția la rezolvarea problemelor sociale din Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar cum trebuie să fie încurajați acești oameni ca să aducă investiții, ca să practice antreprenoriatul?Ion Sturza: „Iarăși am fost puțin surprins de discursul noilor autorități care au blamat în stânga și în dreapta, în sus și în jos tot mediul de afaceri, că nu plătesc impozite, că nu-s responsabili, că sfidează bunul-simț, că sfidează calitatea ș.a.m.d. Deci, este un pic exagerat, sincer vorbind, pentru că eu știu mediul de afaceri din Republica Moldova. Da, este destul de rudimentar, suntem în multe privințe la început, dar sunt mii, zeci de mii de antreprenori care zilnic se trezesc dimineața și se gândesc cum să facă ceva ca să producă, să aibă o valoare adăugată, chiar dacă mai au și un Mercedes la poartă sau o casă un pic mai chipeșă, e din munca lor, nu-i din ceea ce au furat.”Europa Liberă: Pentru cei care practică businessul cinstit, da, dar există multe alte segmente care au și mașini scumpe, și castele...Ion Sturza: „Valentina, acela nu-i business. Vlad Plahotniuc nu făcea business, alții nu făceau business, Dodon nu face business, ei fac ciordeală, ei s-au pus de-a lungul drumului și au luat...N-a avut nimic! Acesta-i nu-i business, nu trebuie să confundăm câteva zeci de persoane care au beneficiat de poziționarea lor în societate cu zeci de mii de oameni care muncesc.”Europa Liberă: Dar pe lângă ei mai sunt judecători, procurori, alte profesii?Ion Sturza: „Aceștia nu-s oameni de afaceri, pentru că dacă Dvs. o să fiți curioasă așa cum sunteți și o să mergeți la Briceni și în alte părți sau o să vă duceți în cartierele de lux ale Chișinăului, o să vedeți că majoritatea caselor nu sunt ale oamenilor de afaceri, sunt ale procurorilor și ale altora, dar aceștia nu sunt oameni de afaceri.”Europa Liberă: Acesta-i și paradoxul...Ion Sturza: „Dacă vorbim de mediul de afaceri și mă întrebați ce trebuie de făcut, trebuie să consolidăm acest mecanism al economiei de piață, inclusiv prin instituții sănătoase ale statului și aici sunt absolut de acord, pentru că regulatorii trebuie să lucreze în interesul economiei naționale și al consumatorului și avem instituții serioase care sunt implicate în acest proces. Pe de o parte, avem Banca Națională cu politica monetară, pe de altă parte, avem politica bugetar-fiscală a guvernului, care este foarte importantă și foarte sensibilă, avem nevoie de o infrastructură mare și multe alte lucruri. Aici nu se discută nimic. A doua componentă pentru viitor este cum democratizăm societatea, cum o facem mai echitabilă pentru toți.”Europa Liberă: Dl Sturza, ajungem la democratizarea societății, vreau o părere a Dvs. despre economia tenebră și dacă există posibilitate ca să fie scoși banii la lumină, adică să existe mai multă transparență atunci când e vorba despre relația angajat-angajator, atunci când e vorba și despre mediul de afaceri, pentru că mulți ani au acceptat și ei să ofere salarii în plic.Ion Sturza: „Sigur! Uitați-vă, eu întotdeauna am posibilitatea să compar cu România. În România, o treime din toți angajații au salariul minim pe economie, ceea ce vădit arată că salariile se dau în plic și nu se achită taxele și impozitele la stat, care sunt foarte mari, apropo, 60% sunt adiționale la salariul de bază, doar taxe. Există acest fenomen și în Republica Moldova, așa-i mentalitatea multora care consideră că chiar dacă au de dat 1 leu dintr-o 100 către stat nu vor să-l dea, fără ca să conștientizeze că prin acest leu se dezvoltă infrastructura, medicina, studiile ș.a.m.d. Totuși lucrurile cred că puțin câte puțin se schimbă, se schimbă odată cu aceea că vin investitori internaționali mai serioși care nu-și permit asemenea lucruri, multe companii s-au ridicat la alt nivel și au finanțări de la bănci, de la instituții financiare internaționale și atunci ei nu pot să nu fie transparenți în relațiile cu angajații. Chiar zilele acestea mi-a scris cineva care a ieșit la pensie: „Dl Sturza, e atât de bine că mi-ați plătit în ultimii 20 de ani salariul la alb, acum am o pensie care îmi permite să trăiesc decent”. Deci se poate.”Europa Liberă: Da, dar s-a conștientizat și se mai conștientizează greu acest aspect?Ion Sturza: „Hai să discutăm cu oamenii, hai să vedem, hai să le explicăm că contribuția la fondul de pensii în principiu se transformă într-o pensie mai mare. Din câte înțeleg, acum guvernul are un plan ambițios de a continua reforma sistemului social și sistemului de pensionare. Evident, noi trebuie să înțelegem că o parte mare a economiei noastre este legată de agricultură, care este în genere puțin fiscalizată și contabilizată. Și aici ar trebui de avut un dialog, chiar și o impunere pe anumite locuri, fără de a încerca arogant de a leza onoarea sau sentimentul celor care sunt în agricultură.”Europa Liberă: Deseori de la reprezentanții businessului mic și mijlociu aud că ar trebui să fie revizuită politica de impozitare. Dvs. ce punct de vedere împărtășiți?Ion Sturza: „Nu cred, eu cred că Republica Moldova are unele dintre cele mai mici impozite și impozitele trebuie plătite pentru a crea un viitor nu numai pentru țară și pentru tine, orice companie serioasă are un istoric al relațiilor cu statul și impozitele trebuie plătite.În ultimii cinci ani s-au plătit 53 de milioane de lei impozite la stat, de la o mică afacere. Dacă toți ar face cam așa, bineînțeles că am avea cu totul alt buget.”Europa Liberă: Despre democratizare să vorbim. Cum vedeți Dvs. această cale de democratizare? Ați spus că din ’91, de la proclamarea independenței și până astăzi, acest element a fost prezent în societate.Ion Sturza: „Noi avem un sistem multipartinic competitiv, care a trecut prin multiple scrutine, schimbări și alegeri anticipate, a fost un fel de supapă pentru opinia publică și un fel de trambulină pentru oamenii care și-au dorit să facă politică și să schimbe ceva în țara asta. Același lucru se întâmplă și la nivel local, noi avem o societate civilă destul de combatantă pe anumite domenii. Deci, elementele de bază un pic șchiopătează și mai e o a treia componentă, presa liberă și independentă, care astăzi din marii aliați, din marii prieteni a devenit un inamic...”Europa Liberă: E a patra putere în stat, așa se consideră...Ion Sturza: „Eu consider că e foarte importantă și nici nu vreau să ironizăm pe tema aceasta, pentru că puterea este puternică printr-o opoziție puternică, o societate civilă activă și printr-o presă independentă, și nu trebuie să considerăm că cei care ieri au taxat oponenții noștri politici care erau la guvernare, astăzi nu ar trebui să ne taxeze pe noi.Ar trebui! Mai mult ca atât, societatea civilă nu are profilul de a intra la guvernare. Oamenii din societate civilă sunt diferiți de politicieni, de unii oameni din mediul de afaceri, ei sunt niște paznici care stau cu ochii pe guvernare, indiferent de ce culoare este ea și de unde a venit, de aceea să nu ne supărăm pe ei, la fel cum nu trebuie să ne supărăm pe presa independentă. Presa independentă trebuie să aibă grijă ca să monitorizeze ce se întâmplă la guvernare. În sensul acesta, în Republica Moldova, oricât ar părea de straniu, avem elementele acestea ale unui stat democratic.”Europa Liberă: Să continuăm despre reforme, promisiunea celor care au venit la putere e și în baza mesajului pe care l-au transmis societății, că vor lupta aprig împotriva corupției și că vor reforma justiția, sunt și voci din societatea civilă care spun că nu neapărat toată atenția trebuie să fie focusată doar pe aceste subiecte. Ce punct de vedere aveți Dvs., mai cu seamă că s-a ivit și această dispută între putere și procurorul general?Ion Sturza: „Da, este cea mai discutată tematică, să spunem așa, și este firesc, pentru că unicul slogan cu care a mers în campania electorală atât dna președintă Maia Sandu, cât și Partidul Politic Acțiune și Solidaritate a fost lupta cu corupția și cu bandiții. De fapt, nici PAS, nici dna Sandu nu au o ideologie, ei au un crez, crezul acesta este lupta cu corupția și, să spunem așa, generic, bandiții. Ca soluție a problemelor țării, inclusiv eradicarea sărăciei, un lucru firesc, deși pentru mine, un om de formațiune veche, mi-i greu să înțeleg și să accept doar mesajele de stânga, puțin populiste, și să nu avem partide, inclusiv la guvernare, structurate din punct de vedere ideologic cu o abordare geostrategică clară, dar, mă rog...”Europa Liberă: Ei se consideră totuși partid cu viziuni prooccidentale.Ion Sturza: „Da, se consideră, dar au evitat...”Europa Liberă: Revenim aici, haideți să continuăm cu justiția...Ion Sturza: „Justiția? Deci, este un crez, un crez în care s-a pus tot, tot viitorul politic al...”Europa Liberă: Confruntarea dintre guvernare și procurorul general până unde se va duce și când se va finaliza?Ion Sturza: „Ea se va finaliza odată cu plecarea dlui Stoianoglo din funcție, ori demis, ori de bunăvoie, deci nu există altă variantă.” Europa Liberă: Dar de ce trebuie să fie acest final?Ion Sturza: „În primul rând, pentru că așa își dorește guvernarea, este o decizie asumată, luată, curajoasă și cred că justificată. Și pot să vă explic și de ce este justificată.”Europa Liberă: De ce? Că ați avut și altă opinie, spunând că totuși dl Stoianoglo e omul potrivit la locul potrivit?Ion Sturza: „Noi nu trebuie să personalizăm atât de mult, dl Stoianoglo. Nota bene: dl Stoianoglo a câștigat un concurs organizat de către Maia Sandu și echipa sa pe bune, cu o componentă internațională, într-o competiție cu alți zece sau nouă candidați. Eu nu am dubii că dl Stoianoglo este un om integru și, de fapt, și-a dorit să-și facă treaba bine, numai că sistemul l-a învins și capacitățile sale profesionale și, în primul rând, de om de stat nu au fost suficient de bine consolidate ca să-și ducă misiunea până la capăt.Noi avem o viziune macro, ce ține de marile dosare de corupție, și e firesc, sunt cele mai mult mediatizate, sunt cele care ne-au atins cel mai mult și buzunarul, și onoarea noastră; pe de altă parte, mii, zeci de mii de oameni zilnic se ciocnesc cu această procuratură, au nevoie, au o problemă și atunci cred că lucrurile s-au schimbat înspre bine, că nu mai sunt tratați ca o sursă de venituri de majoritatea procurorilor, oamenii de afaceri nu mai sunt atacați pe criteriile de a se stoarce bani din ei, că au fost schimbați o parte din procurorii, inclusiv unii extrem de dubioși, care astăzi se dau cu părerile prin studiourile de televiziune. Acestea sunt lucrurile pozitive care s-au întâmplat...”Europa Liberă: Dar dl Stoianoglo are și el argumentele lui și spune că el respectă legea.Ion Sturza: „Asta cu respectarea legii deja plictisește lumea, pentru că el nu respectă legea, dacă ar fi respectat-o, intervenea și în cazurile de corupție politică și nu ne spunea nouă că în renumitul episod cu „kuliokul” sau cu banii din Bahamas nu există infracțiune. Eu i-am explicat cu o anumită ocazie care sunt elementele de infracțiune și el n-a avut ce să-mi parieze mie, măcar din simplul motiv că banii, originea banilor sunt de la niște persoane care au interese economice în Republica Moldova. Dar, mă rog, el nu a vrut deliberat să intervină, atunci când vorbim despre persoanele cu influență politică și cred că asta a fost o mare greșeală a dumnealui. A doua greșeală este că, din lipsă de idei, a marșat pe explicațiile și „contribuția intelectuală” ale lui Platon la investigarea miliardului și a ajuns într-un punct mort.Astfel s-a transformat pe nevrute în avocatul controversatului om de afaceri, lucru care este evident că nu trebuia să-l facă. Și trei – nu s-a ridicat la nivelul, cum am spus, la nivelul unui om de stat, ca să înțeleagă care este balanța de puteri, care sunt realitățile politice în Republica Moldova, a atacat frontal președintele Republicii Moldova, guvernarea, a mimat un dialog, dar pe poziția sa arogantă de forță și de procuror, în mare măsură referindu-se la independența procuraturii, ceea ce e firesc, și a ajuns până în punctul de a insinua niște învinuiri la adresa președintelui, care nu sunt reale.”Europa Liberă: El se arată dispus să meargă până în pânzele albe, inclusiv să atace la Curtea Constituțională ceea ce s-a votat în Parlamentul Republicii Moldova și a cerut chiar și sprijinul comunității internaționale ca să intervină.Ion Sturza: „Dna Valentina, nimeni n-a învins niciodată sistemul. Dumnealui, până la urmă, va fi forțat să plece, pentru că sunt aceste trei puncte, în afară de nota bene sunt aceste trei puncte care îl descalifică ca procuror general. Da, este peste măsură de orgolios, consideră că a fost lezată onoarea lui profesională și personală, nu este cel mai bun sfetnic, poate să te ducă până în momentul când spui că îți vor demisa pentru că ești găgăuz, ceea ce este o absolută aberație și care te descalifică și mai mult în această dispută. Chiar dacă se va ajunge la Curtea Constituțională, la instituțiile internaționale, dl Stoianoglo va fi demis.”Europa Liberă: Dar Dvs. ați lăsat să se înțeleagă că ar fi mai bine să plece de bunăvoie?Ion Sturza: „Sigur, și asta i-a fost recomandarea mea, că îl consider în continuare un om integru, un om valoros, care încă poate să-și pună în serviciul public cunoștințele și caracterul său, dar nu s-a descurcat cu poziția de procuror, ca om de stat și ca profesionist.”Europa Liberă: În spațiul public se mai acreditează și altă idee, că și în spatele lui ar sta cineva și poate îi spune altceva.Ion Sturza: „Nu stă nimeni în spatele lui, nici măcar nu stă Platon sau Dodon cu compania, ei îl manipulează și el, vrând-nevrând, își caută aliați și le dă argumente, cum s-ar spune, ceea ce este foarte nociv. Eu cred că este destul de deștept ca să înțeleagă că scrisorile de la Londra sau luările de atitudine ale lui Țîrdea sunt extrem de toxice.”Europa Liberă: Am mai auzit și o altă versiune, că eventual, dacă îl pleacă sau pleacă de bunăvoie, ar putea să candideze pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.Ion Sturza: „Sigur, are toate calitățile ca să candideze în Găgăuzia, pentru că mandatul este pe sfârșit al dnei bașcan, nu mai poate să candideze, deci este un reprezentant de frunte al găgăuzilor.” Europa Liberă: Da, dar eu voiam să vă duc la gândul că totuși o să interacționeze, eventual, dacă ajunge să ia această decizie, cu puterea centrală.Ion Sturza: „Dna Valentina, noi trebuie să lăsăm orgoliile la o parte și să începem să colaborăm. Este un lucru extrem de regretabil că astăzi nu există un dialog între puterea centrală și autoritățile locale: Găgăuzia, Chișinău și nu știu ce mai avem la Bălți, nu poate să fie așa ceva.Noi trebuie să avem un dialog, la nivel local avem niște conducători care au fost aleși de cetățenii de acolo, atât timp cât nu avem un verdict în justiție nu putem să-i considerăm corupți sau altceva, ceea ce nu se încadrează în ideologia noastră. Nu putem să excludem dialogul cu autoritățile locale, și nu mă refer doar la aceste trei unități mari, mă refer la sute de unități teritoriale pe care noi le-am exclus într-o formă sau alta, pentru că au fost aleși pe listele altor partide, pentru că nu au fost loiali nouă ș.a.m.d. E o mare problemă! Dacă nu mobilizăm autoritățile locale, nu-i facem să fie nu adepții noștri, dar să fie împreună cu noi, o să avem o mare problemă și blocaje serioase.”Europa Liberă: Pentru că pe timpul când ați fost în fruntea executivului s-a făcut reforma teritorial-administrativă și pentru că se readuce în actualitate acest subiect, e nevoie acum de această reformă, dle Sturza?Ion Sturza: „Sigur că e nevoie!”Europa Liberă: Dar cei de la putere cu jumătate de gură vorbesc despre nevoia acestei reforme.  Ion Sturza: „Încă o dată: cei de la putere, în afară de dezideratul luptei cu corupția, multe alte lucruri nu ne-au anunțat. Evident că sunt multe lucruri care au fost amânate și care trebuie soluționate. Noi astăzi avem o guvernare de stânga în Republica Moldova, că mulți întreabă: „Dar e de dreapta, e de stânga”? Dacă să ne uităm la mesaj...”Europa Liberă: Ținând cont de politicile sociale pe care vor să le promoveze, dar spuneți-ne despre reforma teritorial-administrativă și nevoia acestei reforme.Ion Sturza: „Deci, în această politică de stânga, populistă, nu se încadrează o reformă teritorială sub nicio formă, pentru că pentru asta ar trebui să tai cu bărdița în administrațiile locale, în birocrații locali care s-au împietrit acolo, care au cumătrismele lor ș.a.m.d. și ei evident că vor fi împotrivă. Noi avem sate astăzi cu 300 de locuitori și aceia plecați în Portugalia, care au primar și alți funcționari sau alte lucruri, fără de...” Europa Liberă: Dar sunt raioanele, care se crede că ele absorb cele mai mari sume de bani și nu sunt eficiente? Ion Sturza: „Sigur! Dna Valentina, noi am implementat cu mare dificultate reforma teritorial-administrativă...”Europa Liberă: Și ce ați obținut în baza acelei implementări? Ion Sturza: „Și la câteva luni am simțit că nu mai există presiunea din teritoriu asupra guvernului, problemele sociale, că județele au devenit autosuficiente economic, că majoritatea problemelor se rezolvau acolo. Știți, eu când am venit la guvern aveam cu regularitate mii de demonstranți în Piață care cereau pensii, salarii, multe alte lucruri și ziceam: „Dar de ce nu întreabă primarul, de ce nu întreabă președintele raionului ș.a.m.d.?”Guvernelor întotdeauna le-a plăcut să împartă banii, pentru că asta a fost o sursă de influență și asta nu numai în Republica Moldova. Deci, această reformă trebuie făcută cât mai rapid și poate să fie folosită aceeași structură pe care am aplicat-o noi atunci.”Europa Liberă: Reforma aceasta trebuie să vină de sus, de la cei care guvernează sau de jos, de la cei care administrează treburile locale?Ion Sturza: „După câte înțeleg, cel puțin la nivel de autorități locale, mă refer la primar, nu mă refer la veriga medie – raioane, se dorește așa o autonomie, că sunt multe proiecte în acest sens. Ei deja au simțit asta, au simțit și anumite regiuni cum se dezvoltă, acum au interacțiune internațională, transfrontalieră, deci acesta-i un lucru care este cred că în topul priorităților.”Europa Liberă: Primarii spun că nu li s-au dezlegat mâinile.Ion Sturza: „Stați, noi avem guvern de câteva zile și de-amu vreți să le dezlegăm și mâinile, mâinile acestea au fost legate atâția ani, s-a creat această interdependență. Încă o dată vă spun, când trebuia cineva să decidă la nivel de buget central, Ministerul Finanțelor să le ia întâi toate resursele care se generează și după aceea să le împartă. Deci, eu cred că una dintre reforme va fi această descentralizare și mai multă autonomie locală.”Europa Liberă: Și credeți că această reformă e posibilă în actualul mandat al celor care guvernează?Ion Sturza: „Iarăși este în topul priorităților, dacă să vorbim la subiect, nu la predicat.”Europa Liberă: Nu am dus la capăt ideea cu reforma în justiție, se crede că mai există rezistență pe interior...Ion Sturza: „Ce reformă mai doriți Dvs.? La un moment dat îi reproșam Ambasadei de la Chișinău a Statelor Unite că ei au cheltuit 62 de milioane, asta câțiva ani în urmă, de dolari pe reforma în justiție...”Europa Liberă: Și plus UE a mai oferit suficienți bani.Ion Sturza: „Dna Valentina, numai pentru reforma procuraturii s-au cheltuit patru milioane de euro și pe urmă a ajuns la cheremul lui Plahotniuc să accepte sau să nu accepte, că era termenul de a trimite raportul la Bruxelles, că, iată, am făcut reforma. El și-a făcut-o așa cum a vrut el.Noi am făcut toate reformele, noi avem cea mai democratică structură, avem cele mai bune practici, dar ele nu se implementează. Și aici e problema, și aici o înțeleg foarte bine pe dna Sandu și coechipierii săi că trebuie unele lucruri impuse, impuse(!) chiar cu riscul să fim la limita constituționalității și să fim trași de ureche de Consiliul Europei, de Comisia de la Veneția, nu există altă formulă, dar întotdeauna în aceste procese există factorul subiectiv, e o mare-mare responsabilitate. Nouă deseori ni se pare în loc să înțelegem lucrurile cum sunt în realitate, factorul subiectiv în alegerea și plasarea cadrelor este cea mai mare eroare pe care poate să o facă un manager, eu știu asta din afaceri. Deci, oricât ne-ar părea nouă de deocheate tot felul de filtre, concursuri, evaluări ș.a.m.d. sunt o cale bună și întotdeauna în acest proces participă mai multe centre de putere pentru a contrabalansa, de aceea unul inițiază, altul aprobă, al treilea pune semnătura ș.a.m.d., dar trebuie continuat.” Europa Liberă: Și cum vedeți Dvs. viitorul Republicii Moldova? În patru ani, cel mai probabil e puțin de spus că foarte multe se vor schimba, dar în 10 ani?Ion Sturza: „Dna Valentina, ca să fim totuși pe un registru optimist, schimbarea a fost, s-a produs. Republica Moldova nu va mai fi niciodată cum a fost, chiar dacă noi considerăm că au venit lideri populiști, de stânga, cu un mesaj simplist, fără de ideologie, fără de o viziune geostrategică clară transmisă către populație, un pic oportuniști, ei au făcut cel mai important lucru – au pus acest baraj între trecutul oligarhic, care a măcinat și a distrus țara asta și un alt fel de a fi în țară, de a avea o altă politică. Și eu, sincer, îmi doresc foarte mult ca ei să reușească măcar minimumul să-l facă, să înrădăcineze această nouă politică.”Europa Liberă: Dvs. ziceți că vă doriți ca ei să reușească, dar ei de unii singuri nu pot reuși, trebuie sprijinul populației, trebuie înțelegere, dialog.Ion Sturza: „Sigur trebuie și sprijin, și dialog, dar trebuie să fie din ambele părți. Nu putem să ne poziționăm că, „uite, noi am venit, ne sacrificăm, facem pentru voi, dar voi nu ne înțelegeți, nu ne înțelege societatea civilă, nu ne înțelege presa, nu ne înțelege diaspora, dar noi, uite, ne sacrificăm pentru voi” ș.a.m.d. Nu. Trebuie să fim incluzivi și să luăm și celelalte 80% din populația Republicii Moldova care nu neapărat se încadrează în aceste criterii și atunci noi vom reuși.”Europa Liberă: Și se va gândi la fel și la Chișinău, și la Comrat, și la Tiraspol?Ion Sturza: „Niciodată nu se va gândi la fel, dar această diversitate culturală și etnică este un avantaj, suntem diferiți și asta-i bine. Nu trebuie să fim omogeni și să cântăm aceleași imnuri, trebuie să facem lucruri bune, dar și aici a avut loc o schimbare radicală, dacă ați observat: nordul, Transnistria, Găgăuzia într-un procent destul de mare au votat noua guvernare, ceea ce este un semnal că totuși și oamenii ceia s-au plictisit de anumite lucruri.”
13:50
La sfîrşit de săptămînă cu Europa Liberă Europa Libera
Un program realizat de Valentina Ursu: reportaje, interviuri, voci din ţară despre una din temele de actualitate ale săptămînii. In fiecare sîmbătă, un invitat al Europei Libere semneaza „Jurnalul săptămînal”.
08:50
Evaluarea activității judecătorilor și procurorilor Europa Libera
În mod poate surprinzător pentru mulți, cea mai avansată legislație în domeniul re-evaluării judecătorilor și procurorilor este cea din Albania.
02:50
Evaluarea activității judecătorilor și procurorilor Europa Libera
3 septembrie 2021
21:50
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
19:50
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare vineri, rubrica „Dicționar European”.
17:00
Președintele Statelor Unite promite sinistraților sprijin federal robust după uraganul Ida Europa Libera
Cel puțin 45 de oameni au murit în regiunile de coastă din nord-estul Statelor Unite în inundații subite în urma uraganului Ida, după ce acesta a făcut mai întâi ravagii în state sudice de pe litoralul Golful Mexic, subliniind încă o dată ce efecte devastatoare aduce cu sine schimbarea climei.Președintele american Joe Biden, care vizitează pe 3 septembrie statul Louisiana, primul lovit de Ida, a cerut o mai mare mobilizare din partea concetățenilor pentru a face față schimbărilor climatice.Vorbind la Casa Albă cu o zi înainte de vizită, Biden le-a adresat un mesaj sinistraților din statele Louisiana, Mississippi și Alabama, unde uraganul a ucis cel puțin 13 oameni și a cauzat pagube de miliarde de dolari, spunându-le că întreaga țara este alături de ei și că le va acorda ajutoare.Ploile torențiale și inundațiile aduse cu sine de Ida în nord-est au afectat mai ales statele Maryland, New Jersey și New York.Agenția Associated Press scrie că toți președinții americani ai ultimelor decenii s-au confruntat cu dezastre naturale, iar felul în care au răspuns la asemenea crize a modelat percepția țări despre ce fel de lider se află la Casa Albă.În timpul unei vizite în Puerto Rico după un uragan devastator, în 2017, Donald Trump, a aruncat cu nonșalanță mulțimii de sinistrați role de hârtie de bucătărie, provocând val de comentarii critice, care însă nu i-a afectat deloc imaginea și situația politică.După furtuna devastatoare Sandy, din 2012, președintele democrat Barack Obama l-a îmbrățișat pe guvernatorul republican din New Jersey, Chris Christie, aducând o pauză binevenită în tensiunile dintre partide aflate pe punctul să cauzeze o degringoladă a finanțelor publice și economiei. Iar George W. Bush și- a pierdut sprijinul popular după răspunsul său slab la uraganul Katrina, care a distrus orașul New Orleans în 2006.Pentru Joe Biden, Ida nu este singurul asemenea eveniment, iar vizitele în zone sinistrate pot deveni o caracteristică a președinției sale, pe măsură ce schimbarea climei duce la înmulțirea uraganelor, inundațiilor, incendiilor și altor dezastre, mai scrie AP.În Statele Unite, meteorologii au spus recent că luna iulie a fost anul acesta cea mai fierbinte din ultimii 142 de ani de când se ține evidența.Președinția lui Biden, care se află la Casa Albă de aproape opt luni, este deja modelată de asemenea crize. La scurt timp după începerea mandatului, el a trebuit să viziteze, în luna februarie, statul Texas, unde vremea rece și rea a dus la căderea rețelelor electrice. Apoi, a urmărit cum incendiile de vegetație au acoperit cerul cu nori groși de fum în mai multe state de pe coasta vestică. Pe lângă dezastrele naturale, Biden a trebuit să facă față unei multitudini de alte provocări, inclusiv criza de coronavirus și retragerea din Afganistan.„Ultimele zile de uragan, incendiile de vegetație din Vest, inundațiile fără precedent din New York și New Jersey ne amintesc încă o dată că aceste furtuni extreme și schimbarea climei sunt aici (...). Trebuie să fim mai bine pregătiți, trebuie să acționăm”, a spus Biden înainte de călătoria în Louisiana.Biden a promis un ajutor federal robust pentru statele care se confruntă cu dezastre naturale. El a spus că va presa în continuare Congresul să adopte pachetul său legislativ de aproape 1 trilion de dolari pentru reconstrucția infrastructurii din Statele Unite, inclusiv a drumurilor, podurilor, liniilor electrice și sistemelor de canalizare, așa încât rețelele vitale care leagă orașele și statele să poată rezista la intemperiile tot mai mari.
15:00
ABBA, talibanii și banii: două reveniri pe fundal de “Money, Money” Europa Libera
În vreme ce talibanii, la Kabul, au făcut cunoscut că astăzi, vineri 3 septembrie (vineri fiind ziua lor de odihnă), își vor anunța guvernul după rugăciunea de la prânz, presa din Europa își marchează două jaloane culturale, muzicale de astă dată: a murit marele compozitor grec Mikis Theodorakis, iar grupul suedez de pop ABBA efectuează o neașteptată revenire cu un album... după 40 de ani.Mikis Theodorakis și „Zorba”Privire languroasă și zâmbet mustăcit umed: — "Patroane... ce-ar fi să construim noi aicea un teleferic?” O frază (din Zorba grecul, 1964) care nu doar rezumă filmul (pitchline), dar valorează cât toate analizele geopolitice despre mentalitatea balcanică, dezastrul economic grec și inconștiența noastră afectiv-relațională balcanică.Mikis Theodorakis, compozitorul care a făcut muzica acestui film clasic și care a murit ieri la vârsta de 96 de ani era, cum scrie Le Monde, un „simbol al rezistenței în fața dictaturii Coloneilor”.Arestat și deportat în timpul dictaturii Coloneilor (1967-1974), el a reușit să se exileze în Paris în 1970, grație presiunii internaționale și campaniilor de solidaritate care au implicat multe personalități (Dmitri Șostakovici, Leonard Bernstein, Arthur Miller, Harry Belafonte…). La Paris, el continuă lupta împotriva Coloneilor, creând Consiliul National al rezistenței (EAS). Acolo îl întâlnește pe poetul din Chile Pablo Neruda, al cărui poem Canto General el îl pune în muzică.Atât Le Monde, cât și Libération, revelează că în realitate dansul sirtaki n-a existat în realitate niciodată înainte de filmul Zorba și că totul a fost inventat de Theodorakis, ceea ce ar fi deja o performanță unică: crearea unui nou gen. Cum titrează Libération: «Odată cu moartea lui Mikis Theodorakis, secolul XX al Greciei se încheie».Talibanii și controlul internetuluiWashington Post a publicat mai multe analize ale straniei fascinații a multor white supremacists (precum acei Proud Boys cum au fost parte din gloata ce a atacat Capitoliul în Washington) pentru extremismul islamic cum e cel din Afganistan, ceea ce nu-i împiedică în același timp să practice un rasism generalizat. In impresionant de bine documentatul buletin săptămânal pe care îl publică în legătură cu extremismul de dreapta, SITE Intelligence Group notează că unii au văzut victoria talibanilor împotriva “neoliberalilor occidentali” ca pe o “lecție de iubire pentru patrie, libertate și religie”, aceiași oameni respingând în același timp idea de a primi orice fel de refugiați afgani.Ba chiar, un deputat republican, Matt Gaetz, a descris guvernul taliban ca fiind “mai legitim decât precedentul guvern al Afganistanului sau decât guvernul nostru de aici.”Pentru mulți, “legitimitatea” talibanilor e dată de aceea că ei au umilit administrația Biden și armatele occidentale. “Extrema dreaptă de tip alt-right este febrilă în fața imaginii siluirii Afganistanului de către talibani pe fundalul înfrângerii unui președinte SUA democrat” spune Moustafa Ayad, cercetător la Institute for Strategic Dialogue, care se ocupă de grupările extremiste, într-un interviu pentru New York Times cu jurnalista Michelle Goldberg.Plăcutul patriarhatImediat după Victoria talibanilor, foarte popularul comentator de la Fox News Tucker Carlson, probabil cea mai influentă voce a dreptei extreme în SUA, a prezentat victoria islamiștilor ca pe o respingere a ideologiei liberale privind egalitatea de gen (gender equality). „Din câte se vede, poporul afgan nu dorește simpozioane despre gender studies”, a spus el.„Oamenii aceia nu își urăsc masculinitatea, ca noi,” a continuat Carlson, care a mai zis:  „Ei nu consideră că masculinitatea e toxică. Lor le place patriarhatul. Și unele din femeile lor doresc asta. Așa că acum ei își iau toate acestea înapoi. E foarte posibil că noi am eșuat în Afganistan deoarece întregul program neoliberal este grotesc.” (În realitate, termenul neoliberal e rău folosit în acest context, căci el se aplică mai degrabă unui set de laissez-faire în principiile economice, iar nu în cele sociale sau culturale. Probabil de aici vin și unele confuzii ale imitatorilor est-europeni ai unora precum Carlson.)Dar, desigur, niciunul dintre acești reprezentanți ai dreptei americane nu dorește refugiați afgani. “Mai întâi i-am invadat noi, apoi vin ei să ne invadeze,” a spus Carlson.Talibanii și controlul internetului„Epoca privilegiului american s-a încheiat”, scrie și Washington Post. În Afganistan, în acest timp, talibanii au defilat victorios în Kandahar, orașul lor de origine, în sudul paștun, în vehicule militare americane, recuperate de la fostele forțe guvernamentale.Cum o anunță Le Monde, micul stat arab Qatar, din Golful Persic, care a găzduit negocierile de pace între SUA și talibani încă din vremea lui Donald Trump, se activează în acest timp pentru a face din nou funcțional aeroportul din Kabul, în vreme ce în orașul vestic afgan Herat multe femei au manifestat iarăși în stradă, cerând dreptul la muncă și învățământ și de participare la noile structuri ale puterii. Din câte s-a aflat deja, guvernul pe care îl vor anunța talibanii vineri după rugăciunea de prânz nu are nicio singură femeie într-o funcție de decizie.Talibanii în acest timp sunt ocupați în a prelua cu totul controlul internetului în Afganistan. După 2002, afganii au descoperit internetul. Spre deosebire de toate țările din regiune, guvernul afgan nu a exercitat niciodată vreun control asupra internetului, neposedând nici tehnologia necesară si nici formulând vreo intenție in acest sens.Acum însă, cum o explică într-un foarte solid studiu The Atlantic Council, talibanii au avut tot timpul pentru a deveni experți în internet. Ca o bună parte din populația afgană, de altfel. Astfel, acolo unde Iranul interzice Facebook si Twitter (ca si China si Coreea de Nord), sau unde Rusia lui Putin interzice LinkedIn (dar Afganistanul până acum nu), un număr uriaș de afgani sunt conectați pe Facebook, fiecare localitate e înțesată de buticuri si cafenele internet, semnalul fiind difuzat prin sateliți controlați de mari companii internaționale de comunicații.La fel, afganii au captat până acum fără restricții oricâte canale internaționale de TV prin satelit doreau, inclusiv occidentale, de divertisment, știri in continuu, sau chiar pornografice.Până și televiziunea privată locală afgană a fost relativ liberă în aceste două decenii, într-un mod de neimaginat in Iran."Money, Money": cum poți pierde banii în Ungaria făcând un împrumut Cei care, în Ungaria, au contractat împrumuturi în franci elvețieni pe care apoi nu le-au mai putut plăti deoarece forintul s-a prăbușit, iar criza economică a făcut să crească inflația, fără oprire, de mai bine de un deceniu încoace, nu mai au acum nicio speranță că ar putea recupera ceva. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ieri, cum o anunță site-ul săptămânalului politico-economic HVG (Heti Világgazdaság), că „legislația maghiară care interzice anularea unui contract de împrumut exprimat în monedă străină pentru motivul că acesta conține o clauză abuzivă referitoare la diferența de schimb valutar pare să fie compatibilă cu dreptul Uniunii”.Altfel zis, cum și site-ul maghiar Portfolio o scrie la rândul său, cei care au contractat împrumuturi într-o monedă cum este francul elvețian pot să-și ia definitiv gândul de la speranța de a recupera ceva din pierderi, sau de a putea renunța la împrumut.(Am mai scris aici despre poziția fiecărei țări est-europene în fața obligației de a adopta în cele din urmă moneda europeană, euro.)“Money, Money”: Voyage, primul album ABBA în 40 de aniÎn sfârșit, miticul grup suedez ABBA al anilor 1970--1980 s-a reunit pentru primul său album în exact 40 de ani, album ce va fi lansat pe 5 noiembrie, conținând și, cum se anunță, un... cântec de Crăciun.Grupul va ține și concerte în care vor figura tineri, fiecare având un avatar digital. Unul dintre cei patru membri ai grupului, Benny Andersson, a declarat: “Cred că navigăm aici fără hartă (sailing in uncharted waters). Dar, cu ajutorul celor care am fost când eram tineri, navigăm acum spre viitor.”Întrebat care e cel mai plăcut lucru când faci parte din ABBA, Andersson a spus (cu o proaspătă candoare, cum o notează The Guardian): «Că nu trebuie să-ți mai pese de bani.»Ar trebui adăugat că muzica ABBA este foarte apreciată în Afganistan, însă ideea de a naviga spre viitor fără hartă înseamnă acolo cu totul altceva. 
07:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul in care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate.
07:00
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
Ştiri, informaţii, interviuri, corespondenţe. De luni până vineri de la ora 6.30 la 6.45.
06:50
Vremuri extreme Europa Libera
Prefectul regiunii italiene Toscana vrea să interzică nevaccinaților să mai iasă din casă. Cristiano Ronaldo a plecat de la Juventus și, la 36 de ani, a semnat pentru Manchester United pe un salariu de 90000 de euro pe zi. Un englez cu adăpost de animale a cerut să fie evacuat din Afganistan și a fost scos de guvernul britanic, alături de 200 de pisici și câini, dar fără salariații lui afgani. E limpede că orice se poate. Important e să vrei, să ai cotă și să atingi o temă sensibilă. Șansele de succes sunt aproape 100% iar șansele de recurs la bun simț aproape 0%. Așa-numitele rațiuni superioare fac regula, în timp ce așa numita moderație face de gardă în șomaj. Când se spune că trăim în vremuri extreme ne gândim prea repede și prea des numai la violență. 
2 septembrie 2021
21:40
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
20:50
Vaccinarea scurtează „covidul lung” Europa Libera
Un nou studiu realizat de savanții britanici sugerează că vaccinarea completă împotriva COVID-19 minimalizează nu doar riscul infectării, ci și simptomele așa-numitului „covid lung”.
19:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare joi, rubrica „Lumea din jur” .
15:10
O traumă colectivă nedepăşită: 80 de ani de la deportarea germanilor din Rusia Europa Libera
07:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul in care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate.
07:20
Memoria noastră asupra Diavolului Europa Libera
Comunismul a fost constant prezentat ca un sinonim al speranței, dar visul s-a transformat într-un coșmar: comunismul „nu doar a ucis milioane, dar a răpit totodată speranța” (Omer Bartov).Comunismul s-a fondat pe „o versiune a setei de sacru cu concomitentă repulsie pentru profan... […] Metanarațiunea Marelui Experiment [sovietic] implică repurificarea și resacerdotalizarea spațiului” (Petersburg: Crucible of Cultural Revolution).Acesta este și motivul pentru care François Furet, în remarcile sale finale la Trecutul unei iluzii, afirmă că de la prăbușirea morală și politică a leninismului, „suntem condamnați să trăim în lume așa cum este ea”. Cu un penel semnificativ mai puternic, Martin Malia a afirmat că „orice evaluare realistă a crimelor comuniste ar închide efectiv ușa Utopiei; și atât de multe suflete bune din această lume nedreaptă nu pot abandona speranța pentru un sfârșit absolut al inegalității (iar câteva suflete mai puțin bune le vor oferi mereu rețete curative «raționale»). Și astfel, toți tovarășii căutători de adevăr istoric ar trebui să-și încingă spatele pentru un foarte Lung Marș, firește, înainte ca acestui comunism să-i fie acordată cota cuvenită de rău absolut” (vezi prefața pe care a scris-o la Cartea neagră a comunismului).   Într-adevăr, două importante registre de criticism la adresa procesului de dezvăluire și rememorare a crimelor regimurilor comuniste au fost cele ale anti-anti-utopismului și anti-capitalismului. Nu voi stărui aici asupra validității contracarării comunismului prin capitalism; este un capăt de linie. Nu face decât să reproducă originarul etos maniheist revoluționar marxist din Manifestul Comunist. Este captivant până la un anumit punct, pentru că opiniile oricui trebuie respectate, dar este irelevant dacă ne propunem să căutăm să înțelegem tragedia secolului XX.Întrebuințarea anti-anti-utopismului în discuția totalitarismului de stânga este doar o altă cale de evitare a adevărului. A respinge legitimitatea comparației dintre național-socialism și bolșevism plecând de la scopurile lor distincte este absolut indecent și greșit din punct de vedere logic.Acceptarea comunismului ca speranță îmbibată în utopia revoluționară este, într-adevăr, o nălucă de la care trebuie întoarsă privirea. Această speranță concretizată ca rău radical nu poate duce decât la masacru, pentru că, așa cum scria și politologul canadian Lawrence Olivier, „il cherche à s’incarner, et ce faisant, il ne peut faire autrement qu’éliminer ceux qui n’appartiennent pas à la bonne classe sociale, ceux qui résistent à ce projet d’espoir („ea caută să se întrupeze și, procedând astfel, nu poate face altceva decât să-i elimine pe cei care nu aparțin clasei sociale corespunzătoare, cei care se opun acestui proiect al speranței”).Ronald Suny avea dreptate atunci când sublinia că nu ar trebui să uităm faptul că aspirațiile originare ale socialismului „au fost, de asemenea, impulsurile emancipatoare ale Revoluției Ruse” (Obituary or Autopsy?). Este dificil de observat cum anume afectează acest lucru „datoria de a reaminti” crimele leninismului. Fără a mai pune la socoteală faptul că, încă din 1918, odată cu Declarația drepturilor oamenilor exploatați ai muncii, bolșevicii și-au detaliat idealul de justiție socială prin categoria oamenilor lipsiți de drepturi politice și sociale, taxonomia prototip pentru teroarea care avea să urmeze în anii de apoi.Într-un editorial din New York Times apărut în decembrie 1997, Tony Judt o spunea cât se poate de direct: „Drumul spre iadul comunist a fost fără îndoială pavat cu intenții bune (marxiste). Ei, și ce dacă?... Din perspectiva exilaților, umiliților, torturaților, victimelor schilodite sau ucise, desigur, este fix același lucru” (The Longest Road to Hell).   Asemenea trăsături comune infame între socialism și bolșevism ar trebui să constituie de fapt un stimulent în plus pentru a spune lucrurilor pe numele lor real atunci când vine vorba de răul radical care a fost comunismul în secolul XX. Speranța pe care bolșevismul a adus-o atâtora a fost o minciună. Impactul complet al minciunii poate fi măsurat doar prin coșmarul milioanelor pe care le-a ucis.Rumoarea iscată de Cartea neagră a comunismului a demonstrat ezitarea continuă în a accepta evidența copleșitoare a crimelor comise de regimurile comuniste. La mulți ani de la publicarea ei, anumite lucruri s-au schimbat, dar foarte multe altele mai rămân încă de realizat. Spre a mă întoarce la metafora lui Kołakowski, diavolul nu doar că s-a întrupat în istorie, dar a dat peste cap și memoria noastră asupra-i...
07:00
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
Ştiri, informaţii, interviuri, corespondenţe. De luni până vineri de la ora 6.30 la 6.45.
05:50
Astăzi, în Moldova și în lume Europa Libera
A doua zi de septembrie vine cu vreme instabilă și ceva mai răcoroasă în centrul și nordul țării, unde se anunță ploi slabe; este în vigoare în toată țara alerta cu cod galben pentru vânt nord-vestic în rafale de până la 15-20 m/s.. Maximele zilei vor fi cuprinse astăzi între 15 grade de pildă la Briceni sau Soroca, și 20 grade în sud, la Cahul sau Ceadâr-Lunga. La Chișinău se anunță o maximă de 18 grade. Vreme bună de plajă se anunță în toate destinațiile de vacanță de la mare – cu maxime de 30 de grade și mai mult în Bulgaria, Grecia sau Turcia.Din agenda internă:În premieră de la instalarea la Chișinău a unui guvern declarat pro-UE, R. Moldova va fi vizitată de șeful diplomației uneia din țările cele mai influente din organizația cu 27 de membri;Ministrul pentru Europa și afaceri externe al Franței, Jean Yves Le Drian, va efectua azi o vizită la Chișinău, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova;În capitală este programată tot azi o Ceremonie militar-protocolară cu prilejul aniversării a 30 de ani de la crearea Armatei Naționale.Din evenimentele externe (AFP):La Vladivostok, în Extremul Orient rusesc, are loc până la 4 sept. Forumul Economic Estic, cu participarea președintelui rus Vladimir Putin;La Gdansk, în Polonia, se marchează a 30-a aniversare a primului congres al sindicatului liber Solidarnosc;La Kranj, în Slovenia, se întrunesc miniștrii de externe din UE;Președintele german Frank-Walter Steinmeier vizitează Slovacia. 
1 septembrie 2021
21:40
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
19:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare miercuri, o nouă rubrică „Cultură și Politică”.
07:50
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul în care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate.  In fiecare miercuri, Europa Liberă vă invită la „Librăria din cartier”.
07:30
O traumă colectivă nedepăşită: 80 de ani de la deportarea germanilor din Rusia Europa Libera
În urmă cu 80 de ani, pe 28 august 1941, Sovietul Suprem a ordonat dislocarea germanilor în partea estică a Uniunii Sovietice.Afectaţi au fost în primul rând locuitorii din Republica Autonomă Sovietică a Germanilor de pe Volga (Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen - Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев Поволжья), înfiinţată-n în octombrie 1918. Cei mai mulţi dintre germanii care fuseseră colonizaţi acolo în urmă cu 250 de ani au ajuns în Siberia şi Kazahstan. Ordinul s-a bazat pe acuzaţia nefondată potrivit căreia minoritarii ar fi colaboratori ai Germaniei naziste care, în iunie 1941 a atacat Uniunea Sovietică. Experienţa traumatică a deportării într-o zonă îndepărtată a marcat memoria colectivă a acestei populaţii.După începerea deportărilor au mai rămas intacte cîteva enclave locuite de germani, de exemplu în Transnistria. Minoritatea germană din Basarabia şi Bucovina practic a fost „repatriată” în urma acordului Hitler-Stalin, din august 1939. (Subiectul a fost tratat pe larg în studiile semnate de Mariana Hausleitner.) De necontestat istoric este faptul că mulţi dintre germanii din Transnistria s-au alăturat formaţiunilor militare şi para-militare naziste, participând activ la atrocităţile anti-evreieşti comise în teritoriile cucerite, respectiv administrate de autorităţile germane şi române. (Cf. Jean Ancel, Transnistria, 3 volume, Bucureşti, 1998.)Soartea germanilor din Rusia după 1991În 1991 s-a reînfiinţat regiunea autonomă germană din vecinătatea Kazahstanului (desfiinţată în 1938). Un an mai târziu s-a creat o regiune naţională similară în apropiere de oraşul Omsk din Siberia.Pe întregul teritoriu al Rusiei mai trăiesc, în prezent, circa 394.138 de etnici germani. Mulţi dintre ei nu mai vorbesc limba lor maternă, unii stăpînesc doar o formă a dialectului strămoşesc.Ziarul central al minorităţii, Moskauer Deutsche Zeitung (cu o versiune în limba rusă: Московская Немецкая Газета) a marcat cea de-a 80-a aniversare a deportărilor, publicând biografia unei victime, azi în vîrstă de 96 de ani, domiciliată în St. Petersburg.Deoarece astăzi perioada stalinistă trece în Rusia prin filtrul unei reconsiderări pozitive, deportărilor din 1941 li se dedică o atenţie marginală. Asta confirmă şi jurnalista de la „Moskauer Deutsche Zeitung”, Olga Bazanova (născută: Silantieva), într-un interviu acordat postului naţional de radio din Germania (DLF).În urmă cu 10 ani, povesteşte jurnalista, a mai avut loc o conferinţă internaţională pe tema deportărilor. Astăzi, zice ea, aşa ceva e de neimaginat.Repatriaţi în GermaniaExodul germanilor a început în perioada „glasnost-ului”, iniţiat de liderul sovietic, Gorbaciov. De atunci pînă-n prezent s-au stabilit peste 2,3 milioane în Germania. În pofida unor probleme de integrare lingvistică, unii dintre repatriaţi au o relaţie specială cu Federaţia Rusă, bazată pe nostalgii nedepăşite. Organizaţia repatriaţilor (Landsmannschaft der Deutschen aus Russland) încearcă să evite tematizarea acestui fenomen, ignorând, în acelaşi timp şi simpatiile multor germani din Rusia pentru grupări naţionaliste, anti-migraţioniste şi radicale de dreapta. Această stare de fapt a recunoscut şi creştin-democrata, Monika Grütters, secretară de stat pentru cultură în guvernul federal, într-un interviu radio, difuzat săptămâna trecută:„Observăm în cadrul acestui segment al populaţiei un trend care se îndreaptă spre AfD şi ideologia fatală a acestei organizaţii.”Acest fenomen, pe care Grütters l-a descris ca o încercare de instrumentalizare a germanilor din Rusia, a devenit simţitor vizibil în ianuarie 2016, după izbucnirea aşa numitului „caz Lisa”. Cîteva publicaţii au relatat atunci despre o fată în vîrstă de 13 ani, care ar fi fost răpită şi violată de către străini. Ulterior s-a dovedit că tînara Lisa, născută într-o familie de germani, emigraţi din Rusia, i-a cunoscut pe prezumtivii violatori şi era de acord să întreţină cu aceştia relaţii sexuale. La această concluzie a ajuns procuratura germană. „Cazul Lisa” a declanşat nu numai o avalanşă propagandistică în publicaţii ca „Sputnik”, dar a furnizat şi Kremlinului muniţia necesară pentru a trage în direcţia Berlinului cu scopul de a stârni simpatiile migranţilor germani din Rusia. Cazul Lisa, bineînţeles, a fost instrumentalizat politic şi de grupările extremiste de dreapta şi de partidul naţionalist-autoritar Alternativa pentru Germania – AfD (cf. „Cum se fabrică ştiri false”, RFE, 20. 1. 2016.)(În prezent, ediţia germană a platformei „Sputnik” apare sub numele de SNA, asta în urma unei decizii a justiţiei care a stabilit că în RFG numele „Sputnik” este protejat pentru că există un canal radio (MDR), estgerman, cu acelaşi nume.)Peste 10 000 de germani din Rusia au demonstrat atunci împotriva guvernului Merkel, criticând politica liberală faţă de migranţi. Germani din Rusia au manifestat atât la Berlin, cât şi în alte oraşe ale ţării (Nürnberg, Regensburg, Erlangen, Aachen, în Vestfalia orientală, Rastatt, Offenburg, Villingen-Schwenningen). Într-o rezoluţie, demonstranţii au cerut guvernului să modifice legislaţia actuală şi să interzică pe această cale stabilirea unor străini în Germania.Această solicitare se suprapune cu cea a partidului naţionalist-autoritar AfD. Nu întîmplător există în cadrul acestui partid un grup intern care-şi spune „Reţeaua repatriaţi şi germani din Rusia” („Netzwerk Aussiedler und Russlanddeutsche in der Partei Alternative für Deutschland – AfD”). Reţeaua a fost înfiinţată (potrivit ziarului: Die Hunsrücker Allgemeine, 28.1. 2016) de Dr. Aleksandr Lejbo din Koblenz, născut în Rusia şi repatriat în anii 1980, în Germania. 
07:00
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
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06:20
NATO: Cum Biden, spre surpriza UE, continuă politica lui Trump Europa Libera
05:40
Astăzi, în Moldova și în lume Europa Libera
Vremea primei zile de toamnă calendaristică se anunță frumoasă, mai ales în centrul și sudul țării, în vreme ce în nord sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime peste zi vor fi cuprinse între 20 de grade la Briceni, Soroca sau Edineț, 23 la Chișinău și Tiraspol, și 25 la Cahul și Comrat.Să răsfoim, acum, agenda evenimentelor interne:La Chișinău este programată pentru astăzi ședința Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și începe noul an școlar, din nou în condiții de pandemie.Din agenda internațională (AFP):Președintele american Joe Biden îl primește la Washington pe omologul său ucrainean Volodimir Zelensky;La Berlin, cancelarul german Angela Merkel participă la inaugurarea unui centru al OMS pentru Pandemii și Informație Epidemică;La Veneția începe Festivalul de Film;În Grecia devine obligatorie vaccinarea anti-COVID a lucrătorilor medicali;Liderii țărilor central-europene se întrunesc în Slovenia la Forumul Strategic Bled;Tot în Slovenia se întrunesc miniștrii apărării din UE;Papa Francisc își ține audiența generală la Vatican. 
01:20
Episodul 2. Cazul Mircea Băzăvan, un om care-și vindea mobila Europa Libera
00:10
NATO: Cum Biden, spre surpriza UE, continuă politica lui Trump Europa Libera
Talibanii au ocupat luni seara aeroportul din Kabul, simultan cu decolarea ultimului avion militar american, iar astăzi paradează pe aeroport, cum o scrie Le Monde în ediția sa publicată în această după-amiază.Pentru țările europene din NATO, care au investit atât de mult în cele două decenii de misiune în Afganistan, evenimentele petrecute impun acum o serioasă introspecție.Joe Biden, așadar, spre surpriza generală, n-a făcut decât să continue politica lui Donald Trump, care a fost cel care a încheiat acordul cu talibanii, în 2020. Asta în vreme ce europenii insistau în legătură cu pericolul prin care vor trece civilii, dar și cel pus de inevitabilul val de refugiați.NATO după TrumpSigur, Biden a reparat relațiile transatlantice directe, în special cele cu NATO. Trump numise de la începutul mandatului NATO o organizație învechită (obsolete) și a mai spus, împotriva oricărei evidențe, că „muntenegrenii agresivi” ar putea să ne tragă pe toți în al Treilea Război Mondial.În urma întâlnirii sale cu Putin la Helsinki, în 2018, Trump se întrebase, într-un interviu acordat Fox News, dacă ar merita ca fiul său să meargă să moară pentru Muntenegru (devenit între timp membru în NATO). În felul acesta, Trump a părut că pune în cauză chiar articolul 5 al cartei fondatoare a NATO, cel care asigură apărarea colectivă și reciprocă a membrilor, articolul în virtutea căruia NATO s-a aflat în Afganistan.Cotidianul New York Times, citând surse guvernamentale, a scris chiar în câteva rânduri că Trump și-a exprimat în mod repetat dorința de a retrage SUA din NATO, ceea ce ar fi fost o lovitură fatală pentru Alianța nord-atlantică.„Sunt serviciile noastre de informații atât de slabe și ineficiente? A fost atât de proastă percepția noastră asupra adevăratei situații a guvernului afgan? Cunoștințele noastre de pe teren erau atât de inadecvate? ” a spus fosta șefă a guvernului britanic Theresa May, într-un discurs parlamentar săptămâna trecută. „Sau ne-am gândit doar că trebuie să urmăm Statele Unite și să ne rugăm ca totul să fie bine?”„Pentru țări precum Germania și Marea Britanie, care au investit puternic în Afganistan - capital politic, trupe, fonduri - operațiunea Afganistan a fost legată de angajamentul lor față de NATO și de alianța cu SUA”, a spus Benjamin Haddad, director al Europe Center al Atlantic Council. „De aceea, ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni este o adevărată traumă în Berlin și la Londra. Semnalează o schimbare a priorităților pentru SUA, ceva mai profund decât personalitățile la putere și retorica prezidențială". 
31 august 2021
21:50
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
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