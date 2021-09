Jador o atacă dur pe fosta lui iubită, Ella. Ce l-a scos din sărite pe manelist: ”Nu e genu meu de femeie”

18:20

O situație șocantă a avut loc în Statele Unite ale Americii. Un bărbat, fost marinar, ar fi ucis patru persoane, printre care și un bebeluș în vârstă de trei luni, după ce a pretins că […] The post Șocant! Un bărbat ar fi ucis 4 persoane, după ce a pretins că a vorbit cu Dumnezeu. Printre victime se află și un bebeluș de 3 luni appeared first on Cancan.