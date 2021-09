Grupul ABBA revine în forţă, după o pauză de 40 de ani. Piesele din noul album au cucerit topurile din Marea Britanie VIDEO

Legendara trupă ABBA, care arevenit cu două melodii noi după o pauză de 40 de ani, a intrat deja în Top 10cu ambele cântece, la doar trei zile după ce le-a lansat. Cele două melodii, „I Still Have Faith In You” şi „Don'tShut Me Down”, ocupă locurile 6 şi 7 în Marea Britanie.

