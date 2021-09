Ultimul omagiu adus marelui actor Ion Caramitru. Ce se întâmplă în aceste momente acolo unde este depus

21:40

Concertele și evenimentele nu sunt singurele surse de venit ale artistei Anda Adam! Cântăreața s-a lansat într-o nouă ramură, chiar înainte de pandemie, care îi aduce un venit consistent. Ce afacere are Anda Adam? Este […] The post Ce afacere are Anda Adam! ”Am avut oportunitatea să o încep înainte să intrăm în pandemie” appeared first on Cancan.