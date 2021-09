Achizițiile echipei Dinamo, făcute praf de un fost manager al alb-roșilor: "Praf în ochii fanilor"

12:45

Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a declarat în exclusivitate la Realitatea Plus că scopul PSD nu este de a sprijini PNL sau USR Plus în războiul dintre ele, dar nici demersul inițiat de USR Plus și AUR. Răspunzând, ironic, acuzațiilor că PSD s-a alăturat echipei câștigătoare, Simonis a afirmat că partidul său a avut întodeauna propria echipă câștigătoare.