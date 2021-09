Fiica lui Ivan Patzaichin, discurs emoționant pentru campion „Tata a fost Ivan Inimă de Aur”

23:50

Loredana Chivu a ajuns din nou pe mâinile medicilor! De câteva zile, ex-asistenta TV se află internată în spital și are nevoie de atenta supraveghere a întregului personal. CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate, care sunt […]