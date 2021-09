El este polițistul-erou care a salvat trei oameni dintr-un autoturism cuprins de flăcări! Marian se afla în timpul liber, dar a intervenit imediat

10:50

Alegerea nevaccinării îi va lăsa pe unii angajați fără… bonus de Crăciun! Mii de angajați ai unor lanțuri de magazine din Australia vor fi nevoiți să demonstreze că s-au vaccinat antiCovid, altfel compania a decis […] The post Angajații nevaccinați nu vor primi bonusuri de Crăciun. În ce companie se va întâmpla așa ceva! appeared first on Cancan.