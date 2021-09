Câte bilete au vândut dinamoviștii pentru derby-ul cu FCSB + ce probleme sunt la Arena Națională

17:20

Novak Djokovic (34 de ani) a mai făcut un pas spre titlul cu numărul 21 în turneele de Mare Șlem. Sârbul a avansat în sferturi la US Open, după victoria în patru seturi reușită în fața puștiului american Jenson Brooksby (20 de ani, 99 ATP), scor 1-6, 6-3, 6-2, 6-2, la capătul unui meci care a durat două ore și 58 de minute. Novak Djokovic luptă cu istoria la ediția din acest an de la US Open. ...