În octombrie se relansează măsura 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”

16:50

Includerea actiunilor OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, si TeraPlast, liderul pietei de tevi din PVC si unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de instalatii din Romania, in seria de indici FTSE Global Equity Index Series a fost decisa de furnizorul global de indici in urma revizuirii semestriale, anuntata vineri, 20 august. Cele doua companii vor intra in componenta indicelui incepand cu 20 septembrie. „Decizia FTSE privind includerea OMV Petrom in indicii All-Cap si, totodata, trecerea TeraPlast din FTSE Global Micro-Cap in FTSE Global All-Cap valideaza potentialul pietei de capital din Romania si dinamicitatea acesteia. In decurs de doar un an, reprezentarea Romaniei in indicii FTSE Russell a crescut de la trei la cinci companii si ne bucuram ca suntem prezenti cu domenii cat mai diversificate, de la energie si financiar, la IT, deoarece prezentam o poza relevanta investitorilor globali in ceea ce priveste oferta de companii in care pot investi la BVB. Aceasta oferta continua sa se diversifice si sa creasca prin listarea de noi companii la BVB, iar anul 2021 este cel mai bun an din ultimii 22 in ceea ce priveste numarul de companii nou venite pe piata atat cu actiuni, cat si cu obligatiuni”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucure?ti (BVB). OMV Petrom a fost listata la BVB in 3 septembrie 2001 si este cea mai mare companie romaneasca de la Bursa de Valori Bucuresti, cu o capitalizare de 23,7 miliarde lei (4,8 miliarde euro), la finalul sedintei bursiere de vineri. „Apreciem includerea actiunilor OMV Petrom in indicii FTSE Russell, care demonstreaza atractivitatea actiunilor companiei noastre ca optiune de investitie. Aceasta este rezultatul efortului nostru continuu de a imbunatati performanta operationala si financiara si de a creste transparenta companiei noastre. Prin includerea in acesti indici, ne asteptam la o crestere suplimentara a atractivitatii actiunilor OMV Petrom pentru o baza mai larga si mai diversificata de investitori”, a afirmat Alina Popa, Director Financiar, membru al Directoratului OMV Petrom. TeraPlast a fost listata in data de 2 iulie 2008, iar la finalul sedintei bursiere de vineri avea o capitalizare de 1,7 miliarde lei (352,2 milioane euro). „Includerea TeraPlast in indicii FTSE-Russell ne valideaza ca un actor important in economia romaneasca si, mai ales, un emitent relevant al pietei de capital. Este o noua confirmare a performantelor noastre din ultimele 12 luni, concretizate in cresterea de aproape 3 ori a pretului actiunii TeraPlast pe bursa, la care se adauga oferirea de dividende substantiale, care au facut titlul extrem de atractiv. Am reusit sa indeplinim criterii exigente de lichiditate, specifice FTSE Russell, precum volume apreciabile mentinute pe o perioada lunga de timp. Investitorii nostri au, pe langa rezultatele noastre solide, o confirmare ca au facut plasamente intr-un emitent important, cu free-float consistent. Din acest moment, TeraPlast se mentine pe radarul marilor investitori internationali, ceea ce va insemna si mai multa atractivitate si potential de plus valoare. Dincolo de efectele pentru TeraPlast, exista si o vizibilitate sporita a pietei de capital romanesti in peisajul international. Noi ca parte a strategiei noastre de dezvoltare vom continua sa livram performante care sa se reflecte in pretul actiunilor si beneficiilor pentru investitori”, a spus, Alexandru Stanean, Directorul General al TeraPlast. Anterior, in septembrie 2020, cand Romania a fost promovata la statutul de Piata Emergenta de catre FTSE Russell, titlurile producatorului de materiale de constructii au fost incluse in indicele FTSE Global Micro-Cap, acesta fiind un prim efect al promovarii pietei din Romania. In martie 2021, in indicele FTSE Global Micro-Cap au fost incluse si actiunile Bittnet, astfel ca Romania a avut din martie patru companii in acest indice. „Felicitam toate cele cinci companii incluse in indicii FTSE Russell si ne bucuram ca impreuna cu ele putem creste reprezentativitatea Romaniei pe radarele investitorilor institutionali. Totodata, cresterea numarului companiilor romanesti in indicii FTSE Russell demonstreaza ca am parcurs impreuna pasii cei mai buni pentru imbunatatirea lichiditatii acestor companii, respectiv programul destinat Market Makerului Emitentului, cresterea numarului de companii acoperite prin rapoarte de analiza, prin BVB Research Hub, precum si promovarea acestor companii in randul investitorilor, inclusiv prin implementarea standardelor ESG, care castiga o importanta din ce in ce mai mare in deciziile de investitii ale investitorilor internationali. Proiectele noastre pentru imbunatatirea lichiditatii vor continua si suntem convinsi ca odata ce CCP.RO Bucharest va fi operationala vom vedea un impuls si mai important in aceasta directie”, a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti. Promovarea Romaniei de catre FTSE Russell, in 21 septembrie 2020, in randul Pietelor Emergente a deschis pentru piata de capital calea catre un univers investitional mult mai larg, iar odata cu cresterea numarului de investitori este mai mare si cererea pentru activele listate la BVB. La finalul sedintei bursiere de vineri, 20 august 2021, capitalizarea tuturor companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti era de 213,6 miliarde lei (42,3 miliarde euro), cu aproape 50% (69,7 miliarde lei / 12,3 miliarde euro) peste nivelul din 18 septembrie 2020, anterior promovarii efective la statutul de Piata Emergenta (143,9 miliarde lei – 30,9 miliarde euro). 