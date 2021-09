Ați văzut-o? O minoră de 14 ani a fost dată dispărută. Autoritățile au demarat căutările

14:40

Kira Hagi a devenit cunoscută ca actriță de film, dar și pe scena teatrului. Fiica fostului mare fotbalist al României se transformă, însă, profesional pe zi ce trece. Acum este implicată într-o expoziție de artă, […] The post Kira Hagi a dat lovitura! Picturile ei vor fi expuse pe Coasta de Azur. “Pentru cine are drum, ne vedem acolo” appeared first on Cancan.