Declarația pe propria răspundere revine, iar magazinele se închid la ora 18! Localitatea din România unde autoritățile au impus, din nou, restricții

16:20

O altă localitate din România se va supune unor noi restricții, după ce numărul de persoane infectate cu noul coronavirus a crescut. Rata de infectare a trecut de 4 la mia de locuitori, astfel că […] The post O altă localitate din România intră în scenariul roșu. Nunțile și botezurile sunt interzise, masca de protecție devine obligatorie appeared first on Cancan.