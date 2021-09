Kylie Jenner, mezina clanului Kardashian, este însărcinată a doua oară

14:00

Warner Bros. a anunțat că va organiza o conventie oficială a fanilor francizei „Game of Thrones” în perioada 18-20 februarie 2022, la Las Vegas, înainte de premiera noului serial „House of the Dragon”. Timp de […] Articolul Convenția oficială a fanilor „Game of Thrones” are loc în februarie 2022 apare prima dată în Apropo.ro.