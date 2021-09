Fără beneficii pentru președinții care au colaborat cu Securitatea 

10:45

Povestea unui fost patiser italian a cucerit internetul. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, trăiește de trei ani într-o pădure, precum un hobbit. Creatura legendară din seria de film fantastic „Lord of the Rings” l-a inspirat pe acesta să se reinventeze și să dea viața citadină pe o vizuină ca-n basme.