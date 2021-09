Leylah Fernandez, marea surpriză de la US Open, e fascinată de Simona Halep » Ce s-a întâmplat când cele două au făcut pereche: „Am rămas fără cuvinte”

12:40

Simona Halep (29 de ani, locul 13 WTA), a revenit în România după ce a participat la US Open, turneu în care a ajuns până în faza optimilor de finală, unde a fost eliminată de Elina Svitolina, scor 3-6, 3-6.Pentru Simona, US Open a fost primul turneu major după accidentarea din primăvară, iar Mats Wilander consideră că românca are nevoie de meciuri pentru a reintra în formă.„Lumea nu realizează că Simona trebuie să joace meciuri. ...