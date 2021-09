Colțul de rai al Celiei, ferma de văcuțe: ”Îmi dau o stare de liniște!”

14:30

Britney Spears a câștigat, în urmă cu câteva zile, lupta acerbă pentru a ieși de sub tutela tatălui său, după ce Jamie Spears a fost de acord să renunțe la rolul de tutore. Tatăl artistei […] The post Britney Spears, în sfârșit fericită! Artista scapă de tutela tatălui după 13 ani! Ce drepturi va avea de acum înainte appeared first on Cancan.