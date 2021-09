Jennifer Lawrence este însărcinată. Cooke Maroney va fi tată pentru prima dată

10:50

Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor, Ionuț Moșteanu, îl consideră pe Florin Cîțu principalul responsabil pentru eșecul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 pentru că premierul și-a asumat rolul de coordonator, informează Digi 24, citat de Agerpres. Ionuț Moșteanu, care este și purtătorul de cuvânt al USR PLUS, spune că, din acest punct de vedere, am […]