Ionuț Moșteanu: „Singurul responsabil pentru eşecul campaniei de vaccinare este Florin Cîţu”

Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor, Ionuț Moșteanu, îl consideră pe Florin Cîțu principalul responsabil pentru eșecul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 pentru că premierul și-a asumat rolul de coordonator, informează Digi 24, citat de Agerpres. Ionuț Moșteanu, care este și purtătorul de cuvânt al USR PLUS, spune că, din acest punct de vedere, am […]

