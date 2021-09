Procura notarială auto – Ce este și când este necesară?

11:30

Emma Răducanu, 18 ani, locul 150 WTA, a devenit miercuri, 8 septembrie, prima sportivă din calificări care ajunge în semifinalele US Open, în era Open. Născută în Canada, Emma este cetățean britanic. Are tată român și mamă chinezoaică, iar în fiecare an vine în vizită la București. Răducanu a învins-o, în sferturile de finală pe […]