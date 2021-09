Andrei Caramitru, primele declarații după moartea tatălui său

23:20

Maria Constantin a vorbit despre relația cu actualul său iubit. Cântăreața se află într-un cuplu cu Robert Stoica și sunt foarte fericiți împreună! Cum s-au cunoscut cei doi? Maria Constantin și Robert Stoica sunt foarte […] The post Cum s-a cunoscut Maria Constantin cu actualul său partener: ”A fost atracția foarte mare” appeared first on Cancan.