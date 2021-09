Mirel Rădoi, luat la țintă: „Abordare greșită și nesănătoasă! Unde-i mingea-i și grămada”

17:00

Toni Nadal (60 de ani), antrenorul canadianului Felix-Auger Aliassime (21 de ani, 15 ATP), calificat în semifinale la US Open, a oferit un răspun sincer atunci când a fost întrebat despre favoriții la câștigarea turneului de la New York. Începând din primăvara acestui an, unchiul lui Rafael Nadal îl antrenează pe Felix-Auger Aliassime, unul dintre cei mai talentați jucători din noua generație. ...