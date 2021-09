Dan Barna: ”Cred că moțiunea nu va ajunge la vot”

15:10

Fiecare site trebuie sa fie usor de gasit in cautarile de pe motoarele de cautare. Suntem cu totii de acord cu acest lucru, dar nu reusim de fiecare data sa ocupam o pozitie buna. In acest articol o sa discutam despre servicii SEO, cele care sunt responsabile cu pozitionarea site-ului nostru in cautari.