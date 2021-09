Nelu Tătaru şi Horaţiu Moldovan, numiţi consilieri onorifici ai premierului. Adrian Gheorghe, revocat din funcţia de la CNAS

18:45

Thomas Kean, co-autorul raportului comisiei însărcinate cu ancheta asupra atacurilor de la 11 septembrie dezvăluie într-un interviu pentru The Guardian că are convingerea faptului că foştii preşedinţi americani Bill Clinton şi George Bush un avut un moment de conştientizare în cursul investigaţiei: „Dacă am fi ştiut toate acele lucruri, am fi făcut lucrurile diferit”.