1 octombrie, sărbătoarea pensionarilor?

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Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Свободная Европа и программа Приднестровские диалоги. В студии Александр Фрумусаки.Сегодня в выпуске:31 год с момента самопровозглашения Приднестровья и отделения от Республики Молдова в Тирасполе отметили военным парадом. Независимость региона не признает ни одна страна в мире, даже Россия. Провалы и достижения этих трех с лишним десятков лет — оценка жителей левобережья. Самые острые темы начала осени — запрет на въезд в Украину машин с приднестровскими номерами и новый учебный год. Сначала, как обычно, обзор главных событий минувшей недели:Председатель парламента Игорь Гросу сказал в интервью Свободной Европе, что Молдова просила Украину отложить введение запрета на пересечение границы машин с приднестровскими номерами, но Гросу отрицает, что эта просьба была согласована с Москвой. «Решение это наше, а не Дмитрия Козака», — сказал Игорь Гросу. По его словам, это обращение к Киеву было обусловлено заботой о рядовых жителях левобережья. «Все наши данные показывали, что если запрет вступит в силу 1 сентября, то пострадают, прежде всего, граждане. Ни администрация, ни местные лидеры, у которых уже есть нейтральные или молдавские номера. Наши граждане на левом берегу Днестра — наша главная забота. Альтернативой мог бы стать общественный транспорт, но его сейчас нет. Поэтому мы посчитали правильным отложить вступление в силу новых правил. То есть мы отталкивались от интересов граждан», — объяснил Гросу в интервью Свободной Европе. В пятницу приднестровская администрация вновь обрушилась с критикой в отношении этого решения Киева, в Тирасполе называют все это блокадой, введенной Украиной.Политические представители Кишинева и Тирасполя обсудили в пятницу, 3 сентября, в Бендерах вопрос о приднестровских автомобилях. Стороны рассмотрели механизмы оптимизации деятельности пунктов регистрации в Тирасполе и Рыбнице, и увеличения числа получателей услуг, предоставляемых молдавскими властями.1 сентября перед университетом Тараса Шевченко в Тирасполе торжественно открыли «памятник Гарри Поттеру». В мероприятии, посвященном началу учебного года, принял участие лидер Приднестровья Вадим Красносельский. Отмечается, что это «статуя студента», ее разместили на университетской площади. Юноша изображен в мантии, с совой на левой руке и книгой в правой руке. Появление статуи Гарри Поттера в Тирасполе вызвало недоумение и ироничные комментарии в приднестровских группах в социальных сетях.Роскомнадзор ограничил работу на территории России шести VPN-сервисов. В ведомстве заявили, что эти сервисы нарушали российское законодательство.VPN позволяет анонимизировать свою работу в интернете — и обходить блокировки сайтов. Российские власти ужесточили контроль над интернетом, заблокировав доступ к десяткам веб-сайтов в преддверии парламентских выборов. Власти также усилили репрессии в отношении оппозиционных активистов и журналистов. Выборы в законодательные органы власти пройдут в России 17-19 сентября. Практически все известные оппоненты Кремля к выборам не допущены.На встрече в Белом доме президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что США поддержат Киев перед лицом «российской агрессии».Байден не обещал никаких перспектив присоединения Украины к НАТО. После визита Зеленского в США, вице-премьер Украины заявила, что США подключатся к урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, и этот вопрос будет обсуждаться не только в «нормандском формате», но и с участием США. В «нормандский формат» входят Украина, Россия, Германия и Франция.Во вторник, 7 сентября, российская армия проведет учения в аннексированном Крыму. В них примут участие более 500 солдат и военная техника, в том числе корабли Черноморского флота, сообщило в субботу минобороны России.Евросоюз будет взаимодействовать с радикальным движением «Талибан» ради поддержки мирного населения в Афганистане. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. По словам дипломата, диалог с талибами не означает признание их власти. «Это оперативное взаимодействие», — отметил Боррель на неформальной встрече глав МИД Евросоюза. Боррель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать контакты с талибами в соответствии с обязательствами нового афганского правительства, чтобы Афганистан не служил для экспорта терроризма в другие страны, чтобы соблюдали права женщин и свободу СМИ. Помимо прочего талибы должны гарантировать возможность отъезда всем желающим. Брюссель готов вернуть свою миссию в Кабул, если новое правительство создаст для этого безопасные условия, — отметил дипломат.Папа Римский Франциск призвал страны мира принять беженцев из Афганистана. «Я молюсь о том, чтобы многие страны приняли и защитили тех, кто ищет новую жизнь», — сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра. «Пусть молодые афганцы получат образование — важнейшее благо для развития человека. И пусть все афганцы, будь то у себя дома, в пути или в других странах, живут в мире и братстве со своими соседями».***Свободная Европа: Тирасполь вновь отметил военным парадом годовщину самопровозглашения независимости — уже 31-ую. В этом году на торжества прибыли делегаты из других сепаратистских регионов — Абхазии и Южной Осетии, и еще — из Беларуси. В военном параде приняли участие 1300 солдат и военная техника. Принимал парад лидер региона Вадим Красносельский. В интерпретации Красносельского «провозглашение независимости Приднестровской Молдавской Республики стало гарантией соблюдения прав человека, гарантией беспрепятственного использования родного языка, культуры, традиций». Красносельский также поблагодарил Россию за то, что она «является главным стратегическим партнером и защитником Приднестровья».Отколовшийся анклав на левом берегу Днестра объявил о своей независимости 2 сентября 1990 года и до сих пор не признан ни одной страной, даже Россией, но российская армия размещена на левом берегу Днестра, там хранится около 20 000 тонн просроченных боеприпасов и устаревшего оружия, Москва вкладывает в стратегических секторы экономики и лояльных людей во власти. Массовый отток трудоспособных людей привел к старению населения региона и к обнищанию оставшихся жителей. При ежегодном дефиците бюджета в более чем 50 процентов регион выживает за счет неоплаты потребленного российского газа, а долг, размер которого приближается к 8-ми миллиардам долларов, числится за Республикой Молдова.Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах приднестровских городов — что они считают главными успехами и наибольшими провалами в 31-летней жизни региона?- Существование республики — это и есть провал. Но любую ошибку можно исправить. Люди поэтому и уезжают, потому что не в силах исправить ошибку. А исправлять ошибку должны на вот этих переговорных форматах, где они постоянно встречаются.- Самую большую ошибку, наверное, допустил наш первый президент — монополистическую республику. Нас нет.- Полный провал — это то, что ничего не могут сделать с коронавирусом пока что. Он уже долго у нас, год — как минимум, а о том, что лучшее — даже не знаю, что сказать. Вроде бы, ничего нет, пока не вижу такого.- Провал — это то, что безработица большая и уезжает молодежь. А успех — это то, что начали заниматься дорогами, обустраивать города, да, тут стало получше. Но то, что государство не рассматривает молодых специалистов и нет заработка ни-ка-ко-го! И социального развития никакого нет, жить невозможно, потому что зарплаты маленькие, а цены высокие. Монополия у нас.- Самый большой успех — это то, что мы существуем, мы — самостоятельное государство. А провал – у каждого есть свои провалы, есть свои «плюсы» и «минусы». И если не будет «минусов» — как мы будем расти?- Успехов особых пока не вижу. Хотелось бы, конечно, чтоб подняли зарплаты, а пенсионерам — пенсии, потому что мы все от этого зависим. Хочется лучшего для наших детей, чтобы они могли, получая образование здесь, работать и в других странах. А так как наши дипломы не признают, либо признают не везде, хотелось бы лучшего будущего, конечно!- Большой успех — это облагораживание Тирасполя. Провал — рост цен, наверное, на продукты питания. Пенсии у пенсионеров не сильно большие. Вон, маршрутку стою жду, нет маршрутки.- Мы тут редкие гости. Мы приехали на две недели домой. Нас тут годами нет. Вы знаете, с возрастом меня тянет домой. Но работы здесь нет. Все люди уезжают из-за того, что негде работать. Была бы работа, наоборот, люди бы здесь оставались. Особенно молодежь. А на такую пенсию можно выжить, как вы думаете? Первоначальная пенсия — 1100 рублей, если квартиру оплатить, платежки столько стоят — как можно? Тут закрываем квартиры, приезжаем — платежки оплачиваем, за все, что у нас тут есть, закрываем и опять уезжаем. Слава Богу, там работа есть. Тяжелая, конечно, но работать надо.***Главной темой минувшей недели стал запрет на въезд в Украину автомобилей с приднестровскими номерами. Вступление в силу Соглашения, заключенного в 2018 году Киевом и Кишиневом, несколько раз откладывалось. Тирасполь, при поддержке Москвы, выступал против и до последнего момента полагался на то, что и в этот раз Украина отложит запрет. В последний раз такое произошло в начале этого года, тогда исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой и правительство, подконтрольное ПСРМ и Игорю Додону подверглись резкой критике за то, что эксперты назвали «капитуляцией» в пользу тираспольского режима.И в этот раз официальный Кишинева попросил Киев перенести запрет, но Украина не стала этого делать. При этом приднестровский лидер Вадим Красносельский уверял, что российский эмиссар Дмитрий Козак настаивал в Кишиневе, чтобы новые власти Молдовы в отношениях с Киевом предприняли шаги в пользу администрации Приднестровья.Молдавские власти объяснили свою просьбу к Украине об отсрочке запрета — заботой о жителях левобережья Днестра, учитывая, что за три года, прошедшие после заключения соглашения и открытия регистрационных пунктов, только 5 процентов приднестровских водителей переоформили документы и получили нейтральные номера.Администрация региона продолжает требовать отмены этого решения, заявляя, что Киев и Кишинев вводят в регионе так называемую экономическую блокаду.Решение о запрете на въезд в Украину приднестровских автомобилей также раскритиковала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова — она подчеркнула, что это негативно повлияет на приднестровское урегулирование.Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы уверяет, что «приложит усилия по активизации работы пунктов регистрации автомобилей в Тирасполе и Рыбнице и обеспечит их деятельность в полном объеме».Эта тема также обсуждалась в пятницу в ходе первого визита вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского на левый берег Днестра. Он встретился с главой приднестровской группы переговорщиков Виталием Игнатьевым в офисе миссии ОБСЕ в Бендерах.Свободная Европа: Наш корреспондент в приднестровском регионе Сергей Урсул обсудил с двумя тираспольскими экспертами как повлияет запрет на въезд в Украину машин с приднестровскими номерами на жизнь рядовых граждан. Послушаем мнение главы Школы политических исследований в Тирасполе Анатолия Дируна.Анатолий Дирун: Конечно, вызывает большое сожаление это решение Киева. Несмотря на декларацию о принятии этого решения с точки зрения защиты национальной безопасности Украины, эта страна, как никакая другая, глубоко погружена в тематику, специфику и детали приднестровского урегулирования. Украина прекрасно понимает, что это решение бьет по приднестровцам, не по крупным предприятиям, которые в силу своей деятельности перешли на те же украинские номера, либо молдавские, оно бьет по рядовым приднестровцам. В том числе по гражданам Украины, проживающим в Приднестровье. Что этим хотели показать? Вопрос достаточно открытый, но возникает одна из версий: это решение произошло в контексте визита президента Зеленского в Вашингтон, и как одну из версий еще можно рассмотреть желание надавить на Приднестровье, создать критическую ситуацию. Цель этого решения — обратить на себя внимание. Я уверен, что все участники переговорного процесса, куда входят и США на правах наблюдателя, они обратили внимание на эту ситуацию.А вот что хотел взамен получить Киев, обращая внимание на себя таким образом, что хотел получить в практическом выражении — это вопрос открытый. Собственно говоря, в этом, наверное, и заключалась суть предпринятой комбинации.Но с другой стороны, эта ситуация показывает, что Тирасполю нужно менять подходы к решению этого вопроса, выводить процесс решения этой проблемы на новый уровень, потому что те два года, которые идут переговоры, в частности, по согласованию всех деталей, которые возникли в процессе получения нейтральных номеров для приднестровских автовладельцев, они показали, что со стороны Приднестровья в том числе, на мой взгляд, были допущены серьезные управленческие и дипломатические недочеты, которые, собственно говоря, и привели в том числе к такой негативной и кризисной ситуации. Свободная Европа: Может ли эта ситуация с запретом въезда подтолкнуть стороны, участников формата «5+2» поскорее сесть за стол переговоров и найти приемлемое решение, возможно, и не только по этой проблеме?Анатолий Дирун: Судя по действиям руководства Приднестровья, а точнее — отсутствия энергичных действий, прямых действий — все реагирование проходит пока в рамках дипломатических маневров. Ну, если Тирасполь так реагирует и называет эту ситуацию «не катастрофичной», как ее обозначил Вадим Красносельский на своей пресс-конференции, то, собственно говоря, почему другие участники переговорного процесса должны считать эту ситуацию катастрофичной? Никто специально не будет собираться, если само Приднестровье считает, что ничего страшного не произошло.Свободная Европа: Переговорщик от Тирасполя в период 2008-2012 годов Владимир Ястребчак считает, что новые ограничения повлияют не только на жителей Приднестровья, но коснутся и граждан Украины.Владимир Ястребчак: Первое и, наверное, тоже очень важное: остается надеяться, что, действительно, Республика Молдова в лице своих профильных органов государственных структур была искренна в тех пожеланиях, которые она высказывала украинским властям. Очень хотелось бы надеяться на то, что украинские власти понимали искренность запросов молдавской стороны. Что касается того кто более всего пострадает? Более всего пострадают люди, как это банально не прозвучит. Как всегда страдают люди, потому что люди торгуют, люди возят товары с условного «7-го километра», люди ездят на рынок в Кучурган. Грузоперевозчики не ездят в Кучурган, грузоперевозчики не поддерживают приграничную торговлю с Украиной, грузоперевозчики не занимаются какими-то трансграничными поставками с сопредельными районами Украины.Поэтому решение Киева бьет, как это неудивительно, и при этом нанося удар по собственной сопредельной территории, по Приднестровью более весомый, но при этом не менее значительный удар по тем, кто торгует с Приднестровьем с украинской стороны. А уж говорить о том, каков удар по приднестровцам, на мой взгляд, даже не приходится. Это очень значительный удар по людям, потому как, если верить официальным данным, а не верить им оснований нет никаких, только около 5% автомобилей, зарегистрированных в Приднестровье, сейчас имеют нейтральные номера. Чего хотели добиться в Киеве этими требованиями, этими мерами, мне пока очень сложно судить.Мне кажется, ключевой мотивацией украинских властей в данном случае, являются, к сожалению, фобии. Некие такие навязанные или изнутри, или извне попытки связать Приднестровье с ситуацией в Донбассе. Это очень плохая практика, с которой мы пытались бороться достаточно давно. И я в силу своих скромных усилий, и, насколько знаю, другие приднестровские эксперты будем пытаться в публичном дискурсе Украины, и на других экспертных площадках, объяснить, что Донбасс и Приднестровье — это, все-таки, разные кейсы. Не стоит их сопоставлять. Но тем не менее, Киев оказался заложником очень неверно сформулированного представления о том, что есть некие аналогии между Донбассом и Приднестровьем. Киев превратился в заложника фобий, и этот статус заложника — он, к сожалению, предопределяет вот такие шаги Украины.***Свободная Европа: Молдавские власти не очень оперативно и открыто делятся информацией о проблеме, возникшей вокруг автомобилей с приднестровскими номерами. Лишь к концу недели стали известны некоторые подробности. Разбиралась наша коллега Валентина Басюл.Запрет на въезд в Украину автомобилям с приднестровскими номерами вызвал возмущение в Тирасполе. Администрация региона обратилась ко всем участникам переговорного формата 5 + 2, и в частности, просит Киев пересмотреть свое решение. Украинскую границу могут пересекать только обладатели молдавских водительских удостоверений и нейтральных номеров на автомобилях, сообщила Украинская пограничная полиция.Кишинев накануне просил Киев отложить введение запрета до января следующего года, потому что только 5% автомобилей в приднестровском регионе прошли процедуру перерегистрации.По словам приднестровского лидера Вадима Красносельского, просьба молдавской стороны была обусловлена переговорами с представителем Кремля Дмитрием Козаком, который в августе побывал с кратким визитом в Кишиневе.На пресс-конференции Красносельский сказал: «Произошли странные для меня вещи. Я был уверен, что, если молдавская сторона обращается, Украина пойдет навстречу. Это все-таки внутреннее дело. Но Украина категорически отказалась переносить дату с 1 сентября. Складывается впечатление, что Украина боится того, что Кишинев и Тирасполь начнут договариваться. Надо разобраться, почему Киев так поступил».Красносельский требует не только отсрочки запрета до января, но и моратория до тех пор, пока стороны не уточнят способ регистрации экономических агентов, прежде всего перевозчиков. Кроме того, он настаивает на том, что водительские права, выданные на левом берегу Днестра, не нужно обменивать на молдавские.Бюро по реинтеграции отказалось предоставить подробную информацию об обращении Кишинева к украинским властям, направленном после вероятных договоренностей с Козаком. Представитель пресс-службы Бюро по реинтеграции Мариана Сары отметила лишь, что с Киевом вели переговоры не представители Бюро, а дипломаты из МИДа. Во внешнеполитическом ведомстве избегают комментировать эту тему.Бывший вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя уверяет, что жители левобережья Днестра не против перерегистрации автомобилей, вопреки аргументам администрации региона. Александру Фленкя: Заинтересованы или нет водители на левому берегу Днестра переоформлять свои автомобили? У тех, кого это интересует, кто хочет, такая возможность была и есть. Давайте не будем поддаваться манипуляциям тираспольской пропаганды, когда там восклицают, что из 100 тысяч машин перерегистрированы только 5 тысяч! Во-первых, мы не знаем, сколько машин в Приднестровье, 100 тысяч — это нам говорят Игнатьев и Красносельский. Созданы все условия для обмена документов, номеров, они запросто могут получить легальные водительские права.Политолог Ион Тэбырцэ недоволен тем, что новое правительство похоже скрывает подробности по этой проблеме, да и по приднестровскому процессу в целом, и тем самым только порождает подозрения, связанные с визитом Дмитрия Козака в Кишинев. Также Тэбырцэ добавляет, что президент Майя Санду критиковала «политику малых шагов», которую продвигали предшественники, но новая власть не торопиться представить свое видение или стратегию, которой будет следовать по приднестровскому урегулированию.Ион Тэбырцэ: Конечно, позиция Кишинева отложить вступление в силу запрета аргументируется заботой о гражданах, но здесь не всё ясно, вызывает сомнения и некоторая степень секретности. Этому способствует и неожиданный визит Дмитрия Козака в Республику Молдова, и, кажется, нам что-то не договаривают. Не все было сказано о визите Козака и, вероятно, это интерпретируется так, что в приднестровском процессе могут произойти какие-то изменения.В отсутствие пояснений эксперты задаются вопросом, было ли решение Киева негласно согласовано с властями Молдовы и в какой степени этот эпизод является частью нового молдавско-украинского стратегического партнерства, которое обязалось воплотить проевропейское большинство в парламенте Республики Молдова.Главный редактор Radio Chisinau Корнелиу Руснак отмечает что, если проблему нейтральных номеров в итоге решил Киев, а не Кишинев, опасавшийся испортить отношения с Москвой и Тирасполем, то это вызывает сожаление. К тому же, машины с приднестровскими номерами есть у многих жителей правого берега Днестра, которые получили их стремясь избежать уплаты таможенных пошлин и налоговых сборов.Аналитик института Viitorul Вячеслав Бербека считает, что запинки нового правительства по этой теме наверняка связаны с визитом Дмитрия Козака в Кишинев. По его словам, решение Киева запретить 1 сентября въезд автомобилей с приднестровскими номерами, возможно нарушило все договоренности нового правительства с Козаком. Вячеслав Бербека: Для молдавских властей, я думаю, был неожиданностью отказ украинской стороны пойти на уступки. Для части молдавского общества такое отношение новых властей по меньшей мере выглядит странно, оно не укладывается в ожидаемую логику — то есть более жесткого отношения ко всему, что означает приднестровский регион, потому что в регионе, всем известно, действуют всевозможные контрабандные схемы. Такой подход не свойственен партии «Действие и солидарность», их изначально воспринимали иначе. Но мы замечаем, что во многих случаях PAS словно продолжает ту политику, что и прежние партии власти.Вице-премьер Владислав Кульминский встретился в Бендерах с представителем Тирасполя Виталием Игнатьевым 3 сентября. Стороны обсудили механизмы оптимизации работы пунктов регистрации машин в Тирасполе и Рыбнице, и договорились возобновить работу отраслевых рабочих групп, в частности экспертов по автомобильному транспорту, которые займутся поиском решения возникающих проблем.Свободная Европа: 1 сентября ученики вернулись в классы. Руководители школ с румынским языком обучения на левом берегу Днестра просят посредников в приднестровском регулировании, продолжать следить за ситуацией в учебных заведениях, чтобы у учеников был свободный доступ к образованию. Валентина Урсу поговорила о начале учебного года на левом берегу Днестра с директором бендерского лицея имени Александру чел Бун Марией Ройбу.Мария Ройбу: Пока существует эта ситуация с политическим захватом школ, пока приднестровская администрация пытается чего-то добиться, добиться уступок от Кишинева, они будут давить на школы. И пока они так действуют, ситуация будет непредсказуемой. Да, мы стойкие, но так не может продолжаться вечно, и когда люди видят, что ничего не меняется, они разочаровываются. Я очень боюсь, что люди совершенно устанут от этой неопределенности и опустят руки. Я лично и все те, кто прошел через «огонь», мы сопротивляемся, другие же смотрят на это все иначе.Свободная Европа: Были годы, когда вам приходилось начинать учебу без исполнения гимна Республики Молдова, когда вы находились под надзором приднестровской милиции, с 2004 года говорили, что школы с румынским языком обучения в приднестровском регионе вскоре исчезнут, разные ситуации бывали у вас за годы независимости Республики Молдова.Мария Ройбу: Буквально на днях к нам приезжала делегация Евросоюза, и я им рассказала о случаях, когда 31 августа в 20:00 в мой кабинет врывались вооруженные милиционеры и предупреждали, что мы не имеем права петь гимн и поднимать флаг Республики Молдова.Свободная Европа: Больше всего огорчает то, что с годами количество детей, пришедших учиться в эти школы с румынским языком обучения, становится меньше. Как вы думаете, может наступить время, когда никто больше не захочет учиться в этих лицеях, и тогда проблема исчезнет сама собой?Мария Ройбу: Вы знаете, это не характерно для города Бендеры.У нас последние 6-7 лет постоянное количество учеников. Например, в конце прошлого года было 429 учеников, в начале этого учебного года — 438. В прошлом году в первый класс пришли 46 учеников, в этом году — 50 учеников. Больше всего меня заботят учителя, которые хотели бы здесь работать.Свободная Европа: Стареет коллектив?Мария Ройбу: Скоро постареет. Когда я говорю о будущем, я не имею в виду следующий год или через год, я смотрю немного дальше. И таковы мои опасения. Потому что нам нужны молодые специалисты по математике, химии, французскому языку, а новых людей нет. Но я думаю, что эта проблема существует во всей республике, а не только в нашем городе.Свободная Европа: Поскольку власть в Республике Молдова сменилась, внушает ли это вам надежду на то, что все еще может вернуться в свое естественное русло, и наступит время, когда у этих школ больше не будет проблем?Мария Ройбу: Это не зависит от них, потому что я знаю многих людей, которые сейчас во власти, — при всем уважении и доверии. Но я реалист и знаю, что мир вокруг нас не меняется, там те же люди, что были и раньше. Сейчас очень многое зависит от тех, кто рядом, потому что в одиночку не получится ничего, нужно всем вместе, все мы должны внести свой вклад в то, чего мы действительно хотим добиться.