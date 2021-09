Sergio Ramos trebuie să mai aștepte pentru debutul la PSG! Anunțul făcut de parizieni

22:00

Sud-africanul Lloyd Harris (24 de ani, 46 ATP) a reușit la US Open cel mai bun rezultat al său în turneele de Mare Șlem. Acesta a ajuns până în faza sferturilor de finală, unde a fost învins de Alexander Zverev.Lloyd Harris are o vară grozavă. După ce l-a învins pe Rafael Nadal la Washington, acesta a avut la US Open un parcurs pe care nu-l va uita prea curând, atingând faza sferturilor de finală. ...