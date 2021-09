Românii care se vaccinează ar putea primi vouchere în valoare de 100 de lei. Care sunt condițiile

08:00

Valul patru al pandemiei de coronavirus își face simțită prezența în România, cazurile de noi îmbolnăviri crescând vertiginos, de la o zi la alta. Mai mult decât atât, statisticile arată că un procent foarte mare […] The post Vești proaste pentru români! Noi restricții ar putea fi introduse. Ce pregătesc autoritățile appeared first on Cancan.