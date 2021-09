Oana Zăvoranu, declarație de dragoste pentru soțul ei, Alex Ashraf! Cei doi au împlinit 4 ani de căsnicie

12:10

Recital a dat Marcel Pavel la o petrecere, dar nu cu glasul său apreciat de o mare parte a melomanilor, ci la percuție, unde s-a lansat, alături de vocalul Sorinel Puștiu. Manele a fost, însă, […] The post Marcel Pavel a făcut show pe manale, sub privirile uluite ale lui Sorinel Puștiu appeared first on Cancan.