Cât de des îţi schimbi telefonul mobil?

Europa Libera, 10 septembrie 2021 23:50

Un coleg de breaslă, cu care am băut deunăzi un ceai verde, mi-a arătat cu nedisimulată mândrie noul telefon mobil pe care şi l-a cumpărat. Era un telefon super-sofisticat, foarte nou, cu multe opţiuni. Iar colegul mi s-a lăudat că îşi cumpără aproape în fiecare an un telefon nou pentru a fi în pas cu moda. L-am întrebat dacă diferenţele dintre telefoanele pe care şi le cumpără anual sunt mari. Nu foarte, dar omul ţine să fie up to date.Eu iată la ce mă gândesc, stimaţi ascultători. De ce n-am putea noi să ne cumpărăm telefoane mobile o dată la 4-5 ani? Ar fi oare o mare dramă? Înţeleg că firmele vor să le cumperi mereu ceva, că vor profituri mai mari, dar nu a venit oare timpul să ne gândim la această biată planetă care se transformă vertiginos într-o mare gunoişte? Mi se pare că e nevoie să ne mai înfrânăm poftele şi să ne învăţăm să renunţăm la anumite chestii de dragul ecologiei, de dragul viitorului.Ar fi minunat dacă am purta mai multă vreme nişte haine, dacă în loc de 2-3 maşini ne-am limita la una, dacă în loc de un castel faraonic, cu sute de metri pătraţi, am fi de acord să trăim în case mai mici. Nu lipsite de confort, ci mai mici. De ce să ne întindem în toate părţile dacă putem să-i mai facem loc cuiva?Ştiu, e o chestiune delicată la mijloc. Cei care vând maşini, haine, telefoane mobile şi recipiente din plastic vor să vândă mult şi să aibă profituri. Ştiu că omul are dreptul să-şi cumpere ce vrea, dar suntem în punctul în care riscăm să distrugem planeta, dacă nu ne înfrânăm dorinţele arzătoare. Am impresia că în RM educaţia ecologică e a cincea roată la căruţă. E suficient să te uiţi în jur şi-ţi este totul clar. Şi e păcat. Vin timpuri grele… 

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Acum 2 ore
23:50
Cât de des îţi schimbi telefonul mobil? Europa Libera
Un coleg de breaslă, cu care am băut deunăzi un ceai verde, mi-a arătat cu nedisimulată mândrie noul telefon mobil pe care şi l-a cumpărat. Era un telefon super-sofisticat, foarte nou, cu multe opţiuni. Iar colegul mi s-a lăudat că îşi cumpără aproape în fiecare an un telefon nou pentru a fi în pas cu moda. L-am întrebat dacă diferenţele dintre telefoanele pe care şi le cumpără anual sunt mari. Nu foarte, dar omul ţine să fie up to date.Eu iată la ce mă gândesc, stimaţi ascultători. De ce n-am putea noi să ne cumpărăm telefoane mobile o dată la 4-5 ani? Ar fi oare o mare dramă? Înţeleg că firmele vor să le cumperi mereu ceva, că vor profituri mai mari, dar nu a venit oare timpul să ne gândim la această biată planetă care se transformă vertiginos într-o mare gunoişte? Mi se pare că e nevoie să ne mai înfrânăm poftele şi să ne învăţăm să renunţăm la anumite chestii de dragul ecologiei, de dragul viitorului.Ar fi minunat dacă am purta mai multă vreme nişte haine, dacă în loc de 2-3 maşini ne-am limita la una, dacă în loc de un castel faraonic, cu sute de metri pătraţi, am fi de acord să trăim în case mai mici. Nu lipsite de confort, ci mai mici. De ce să ne întindem în toate părţile dacă putem să-i mai facem loc cuiva?Ştiu, e o chestiune delicată la mijloc. Cei care vând maşini, haine, telefoane mobile şi recipiente din plastic vor să vândă mult şi să aibă profituri. Ştiu că omul are dreptul să-şi cumpere ce vrea, dar suntem în punctul în care riscăm să distrugem planeta, dacă nu ne înfrânăm dorinţele arzătoare. Am impresia că în RM educaţia ecologică e a cincea roată la căruţă. E suficient să te uiţi în jur şi-ţi este totul clar. Şi e păcat. Vin timpuri grele… 
Acum 4 ore
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Oameni înțepați: țările în care vaccinarea e obligatorie Europa Libera
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Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
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Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare vineri, rubrica „Dicționar European”.
Acum 8 ore
17:40
Cât de des îţi schimbi telefonul mobil? Europa Libera
Acum 12 ore
15:50
Evacuările din Afganistan și criza imigrației în Statele Unite Europa Libera
Circa 200 de persoane, între care și câțiva americani, au fost evacuate de la Kabul cu destinația Doha, Qatar. Aceasta este cea mai amplă operațiune de evacuare de la finalizarea retragerii americane și a inclus cetățeni americani, persoane care au drept de rezidență în Statele Unite, persoane cu alte cetățenii și afgani cu documente de imigrație.Acest prim zbor comercial reprezintă un progres în raporturile dintre Statele Unite și regimul taliban, de unde până acum cele două parți nu ajunseseră la un acord care să faciliteze evacuarea. Între țările ai căror cetățeni au folosit acest prim zbor se numără Marea Britanie, Italia, Olanda, Ucraina, Canada și Germania. Secretarul de stat american Antony Blinken s-a întreținut săptămâna aceasta cu oficialități talibane pentru a obține evacuarea cetățenilor americani și aliaților care sunt expuși la riscuri, dacă rămân în țară. Talibanii au împiedicat evacuări de pe aeroportul Mazar-e-Sharif din nordul Afganistanului, săptămâna aceasta oferind explicația că anumite persoane care încercau să părăsească țara nu ar fi avut documente în regulă. Șeful consilierilor președintelui american a spus că în Afganistan mai sunt încă circa 100 de americani.Între afganii care nu au fost evacuați se numără persoane care au lucrat pe contract cu ambasada Americană, persoane cu vize speciale derivate din faptul că au ajutat forțele de coaliție și sunt expuse la posibile represalii, militari afgani și alte categorii. Sosirea afganilor contribuie la accentuarea crizei legate de imigrație în Statele Unite. Armatei i s-a cerut sa găzduiască în faza inițială 50 de mii de nou veniți din Afganistan, dar această cifră pălește prin comparație cu intrările ilegale în America, estimate la 1,2 milioane de persoane, din octombrie anul trecut și până acum. Sistemul este afectat și de întârzierile cauzate de COVID, estimându-se că anul acesta circa 100 de mii de alocări de drept de rezidență ar putea fi pierdute pentru că nu au fost procesate.  
Acum 24 ore
07:50
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul in care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate.
07:00
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
Ştiri, informaţii, interviuri, corespondenţe. De luni până vineri de la ora 6.30 la 6.45.
05:50
Viitorul? Europa Libera
O lume nouă! Asta s-a mai spus dar, de data asta, totul e palpabil. Se vede cu ochiul liber. America se retrage de pe podium, epidemia înaintează fără oprire, mașinile se fac electrice, cărțile și ziarele trec pe net, clima dictează, familia se alcătuiește după reguli noi, la fel și bărbatul și femeia. Alegerile și parlamentele contează mai puțin, experții medicali și financiari contează tot mai mult. Toate se întâmplă deodată. Ce mai rămîne fix și la fel? Desigur, taxele, impozitele și colega lor veșnicie, moartea. Altceva? Vom vedea destul de curând și tocmai aici e problema. Viitorul n-a fost niciodată mai imprevizibil. 
Ieri
00:50
1 octombrie, sărbătoarea pensionarilor? Europa Libera
Am ajuns s-o văd şi pe asta: cea mai mare majorare de pensii din istoria Republicii Moldova! Cel puţin, noii conducători au această convingere. Se pare că e vorba de un eveniment important care nu poate fi trecut cu vederea. Mă văd obligat să formulez şi eu câteva gânduri.Evenimentul o fi important, nu-i vorbă, şi se pare că e prima promisiune a PAS-ului care devine realitate. Dacă toţi cei cu pensii de 800-1200 de lei vor primi de la 1 octombrie câte 2000 de lei, vom avea de-a face cu o majorare serioasă. Nu şi suficientă, din păcate. Căci şi pensia de 2 mii de lei e mizerabilă, s-o spunem pe şleau. Şi mai e un detaliu pe care ni l-a oferit expertul Stanislav Madan, acela că cifra magică de 2 mii de lei nu va fi atinsă pretutindeni: “De creșteri vor beneficia și cei care nu au stagiul complet de muncă, dar ele nu vor atinge două mii de lei, plafonul maxim fiind proporțional cu anii în care au contribuit la sistemul de pensionare”.Am un vecin, un septuagenar care are o pensie de 2300 de lei, care a muncit o viaţă întreagă. Omul e nemulţumit din două motive. Primul e acela că majorarea cu pricina nu-l vizează pe el. Al doilea motiv e acela că unii care au plătit mai puţine taxe vor avea după 1 octombrie o pensie comparabilă cu a lui. Ziceţi voi în ce măsură supărarea lui e justificată.Aşadar, ce avem pe 1 octombrie? Nu cumva e o mare sărbătoare a pensionarilor? Şi da, şi nu. Sărbătoarea adevărată va fi în ziua în care oamenii vârstnici vor putea să trăiască decent cu pensiile lor, când vor avea pensiile procurorilor. Va mai trece deci mult timp. Până atunci mai avem de recuperat miliardul ciordit, recuperare care, în viziunea procurorilor, e o problemă complexă... 
9 septembrie 2021
22:00
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
19:50
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare joi, rubrica „Lumea din jur” .
18:40
1 octombrie, sărbătoarea pensionarilor? Europa Libera
07:50
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul in care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate.
07:50
Nicu Ceaușescu și decesul PCR Europa Libera
Era la începutul anului 1983 când Radio Europa Liberă a transmis eseul meu „Nicu Ceaușescu și ascensiunea comunismului dinastic în România”.Îl cunoșteam bine pe „delfin”: fuseserăm colegi de școală și, câțiva ani, de clasă, între 1958 și 1970. Ne-am revăzut sporadic după bacalaureat. Încheiam acel text al meu cu un avertisment-profeție: „Spre deosebire de părinții săi, Nicu Ceaușescu a citit la timp cărți despre împărații romani și știe că nicio gardă pretoriană nu este atât de loială încât să-și riște soarta atunci când Cezarul se prăbușește”.Citez din memorie, dar acesta era sensul cuvintelor mele. Cred că a citit textul. Nu știu ce va fi gândit atunci ori pe 22 decembrie 1989. Au fost trădați, el și părinții săi, de garda pretoriană. Ar fi împlinit 70 de ani pe 1 septembrie. A murit pe 26 septembrie 1996. Cred că îl lăsau complet rece bazaconiile despre „societatea socialistă multilateral dezvoltată”.Fratele său, Valentin, și sora sa, Zoia, erau și ei lămuriți, ieșiseră din joc. Pe ultima sută de metri, Valentin a acceptat să fie „ales” membru supleant al CC al PCR la Congresul al XIV-lea (și ultimul) al PCR. Era în noiembrie 1989, căzuse Zidul Berlinului. Nicu a fost „promovat” ca membru supleant în areopagul partidului, Comitetul Politic Executiv. Revoluția l-a prins pe postul de prim-secretar al Comitetului Județean Sibiu al PCR.Nicu simula devotament partinic, dar nu-l interesau decât propria-i desfătare, bețiile și orgiile uteciste. N-a lăsat în urmă nimic în afara amintirii unui adolescent întârziat, un playboy al nomenclaturii, o vedetă a unui grotesc spectacol de marionete în mizerie scandând mecanic: „Ceaușescu Junior/Viitor Conducător!”Din „doctrina Ceaușescu”, Nicu mi-a citat odată maxima favorită a tatălui său: „Să-i tai mâței coada și să o lași să creadă că-i mâță”. Unica sa revoltă a fost acțiunea de divorț intentată în 1985 împotriva Polianei Cristescu, cea aleasă de Cabinetele 1 și 2 să-i fie soție.Cineva menționa recent amintirile cu iz obscen despre Nicu ale unor Serghei Niculescu-Mizil și Mădălin Voicu. Niciunul nu a fost coleg de școală cu el. Erau camarazi de desfrâu nomenclaturist, nimic mai mult. Uneori, jucau fotbal cu nasturi. În ultimii ani de liceu, Nicu a avut o legătură de iubire reală cu sora lui Serghei, Donca. Ea era cu un an, poate doi, mai mică, elevă la Liceul I.L. Caragiale.Nicu, elev la actualul liceu Jean Monnet, o aștepta zilnic la terminarea orelor, mergeau pe jos, ținându-se de mână, spre reședința familiei Mizil de pe Șoseaua Kiseleff. Legătura s-a terminat nefericit. Într-un interviu din 1990, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Politic Executiv din 1965 și până pe 22 decembrie 1989, spunea că într-o zi va examina public legăturile dintre el și Nicolae Ceaușescu, precum și cele dintre copii. Nu a făcut-o. Relațiile dintre „marile familii” comuniste își așteaptă cronicarul… 
07:30
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
Ştiri, informaţii, interviuri, corespondenţe. De luni până vineri de la ora 6.30 la 6.45.
07:10
Maia Sandu despre o frică a „oamenilor de valoare” Europa Libera
04:40
Astăzi, în Moldova și în lume Europa Libera
Ziua de 9 septembrie aduce vreme frumoasă. Maximele zilei vor fi cuprinse astăzi între 20 grade de pildă la Briceni sau Soroca, și 25 grade în sud, la Cahul sau Ceadâr-Lunga. La Chișinău se anunță o maximă de 23 grade. Vreme frumoasă așteaptă tot estul și centrul continentului european, cu soare și maxime de 23 grade la Minsk, 25 la București, 26 la Varșovia.Să răsfoim acum agenda de evenimente interne:La Chișinău vor avea loc astăzi mai multe consultări publice pe tema unor inițiative guvernamentale:Consultări publice privind proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 în domeniul finanțe publice;Consultări publice privind proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 în domeniul infrastructură și dezvoltare regională;Consultări publice privind proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 în domeniul politicii externe;La Academia de Științe este programată prelegerea publică „Infecția COVID-19 la pacienții critici: Capcanele diagnosticului și tratamentului”.Și acum principalele evenimente externe (AFP):La New York, Consiliul de Securitate ONU dezbate prelungirea misiunii ONU de asistență umanitară în Afganistan;Se împlinesc 20 de ani de la asasinarea comandantului anti-Taliban Ahmad Shah Massoud;Un tribunal indonezian decide într-un caz penal împotriva poluării din capitala Jakarta;Franța îi aduce un ultim omagiu actorului Jean-Paul Belmondo;Președintele rus V. Putin îl primește la Moscova pe omologul său din Belarus, Al. Lukașenka;Președintele Statelor Unite, Joe Biden, are programat un discurs despre lupta împotriva pandemiei de COVID-19. 
01:10
Maia Sandu despre o frică a „oamenilor de valoare” Europa Libera
Acum câteva săptămâni presa remarcase că o verişoară a preşedintei Sandu a fost angajată în aparatul Guvernului şi se întreba dacă nu cumva avem de-a face cu un soi de trafic de influenţă. Preşedinta Maia Sandu a respins categoric aceste supoziţii, iar într-un interviu acordat Europei Libere a făcut o precizare curioasă: “Problema aparatului de stat nu este că angajează rude, ci că mulți oameni de valoare refuză să lucreze în el, inclusiv pentru că se tem că vor fi acuzați pe nedrept de corupție, de pildă, dacă au case mari, construite din bani câștigați cinstit”.    Mi s-a întipărit în minte această precizare şi aş vrea să spun iată ce. Atunci când zice că problema aparatului de stat nu e că are rude, Maia Sandu vrea pesemne să sublinieze că cel mai important lucru e profesionalismul. Aşa e, important e să avem oameni deştepţi, buni, dar, pe de altă parte, nici nu putem să avem instituţii de stat care seamănă cu nişte familii sau clanuri. Ar trebui deci să existe nişte limite.     Mai departe, m-a nedumerit niţel ideea că unii “oameni de valoare” refuză să muncească în instituţiile de stat deoarece au case mari şi nu vor să fie acuzaţi pe nedrept de corupţie. Eu chiar nu văd aici vreo problemă. Poţi să ai miliarde de euro, dacă le-ai făcut pe căi cinstite, care-i problema? Şi chiar dacă te acuză cineva pe nedrept, tu, dacă poţi demonstra că eşti cinstit, ce dificultăţi poţi să ai?    Aş înclina să cred mai curând că acestor “oameni de valoare”, cu case mari, nu le convin salariile din instituţiile de stat. Dar nici nu cred că trebuie să vorbim despre sacrificiile unor oameni de valoare care acceptă totuşi salariile mai mici în aparatul de stat. Despre ce sacrificii e vorba aici? La urma urmei, munca “la stat” îţi poate aduce şi nişte beneficii legate de CV şi de imagine.    Ţara asta are o mie şi o sută de probleme, hoţii zburdă aici ca mieii pe imaş. PAS ne-a promis multe, a promis să dezrădăcineze corupţia. Păi, are sau nu are noua conducere suficienţi oameni de valoare în stare să facă primenirea?
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
21:00
Statele Unite au o nouă diplomată la cârma politicii față de Europa Centrală și de Est Europa Libera
Administrația Biden a numit o diplomată specializată în domeniul energiei, Robin Dunnigan, drept persoană responsabilă în Departamentul de Stat de politica Statelor Unite în Europa Centrală și de Est.Un purtător de cuvânt a spus Europei Libere că Dunnigan, care a preluat noua funcție pe 7 septembrie, va ajuta la elaborarea politicii față de Polonia, Ungaria și Republica Cehă, dar și de Ucraina, Belarus și R. Moldova. Nu se va mai ocupa însă, spre deosebire de predecesorul ei, de țările Caucazului de Sud, Armenia, Azerbaidjan și Georgia. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a mai spus că schimbările fac parte dintr-o rotație de personal obișnuită.Diplomată de carieră, care a ocupat funcția de secretar adjunct pentru diplomația energetică în Biroul pentru resurse energetice al Departamentului de Stat între 2014 și 2017, Dunnigan a lucrat ulterior în ambasada americană la Viena, inclusiv ca șefă a misiunii diplomatice (ca însărcinat cu afaceri) din Austria.În trecut, Dunnigan a criticat planurile ruso-germane ale construcției gazoductului Nord Stream 2. Trecând prin Marea Baltică și fiind aproape finalizat, gazoductul va spori substanțial capacitatea Rusiei de a exporta gaze direct în Germania. Câteva țări ale Europei de Est vor fi ocolite iar Ucraina poate pierde aproximativ 2 miliarde de dolari pe an în taxe de tranzit.La o conferință din 2015, Dunigan spunea că Nord Stream 2 nu doar că amenință interesele Ucrainei, dar reprezintă un risc pentru alimentarea cu gaze și diversificarea surselor în sud-estul Europei.În luna mai anul acesta, administrația Biden a spus că Statele Unite renunță la impunerea de sancțiuni împotriva operatorului gazoductului Nord Stream 2 într-o încercare de a aplana tensiuni în relația cu Germania.Președintele Joe Biden a spus mereu că se opune gazoductului pentru că, în afară de lezarea intereselor unor țări est europene, va și mări pârghiile de influență ale Rusiei asupra Europei. Dar Biden a explicat că gazoductul era la o fază atât de avansată când și-a început el mandatul, încât sancțiunile nu mai puteau opri finalizarea conductei, singurul lor efect putând fi înrăutățirea relației cu Germania. Washingtonul și Germania au încheiat însă un acord, în luna iulie, pentru a ajuta Ucraina să facă față consecințelor economice rezultate din finalizarea Nord Stream 2, inclusiv prin investiții în industria energetică ucraineană. Realizarea acordului va fi supravegheată de un demnitar american special numit, Amos Hochstein. Între 2014 - 2017, Hochstein a fost emisar special pentru energie, fiind un timp și membru al consiliului de administrație al companiei de stat din Ucraina, Naftogaz. 
20:00
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare miercuri, o nouă rubrică „Cultură și Politică”.
15:30
Statele Unite se uită cu scepticism la noul guvern taliban de la Kabul Europa Libera
Semnalele de până acum cu privire la maniera în care talibanii afgani vor guverna sunt contradictorii. În primele sale intervenții de presă, purtătorul de cuvânt al talibanilor a spus că cei care au colaborat cu Statele Unite și guvernele afgane anterioare sunt amnistiați, nu au motive să se teama. Întrebat de ce crede că atât de mulți afgani încearcă să părăsească țara, purtătorul de cuvânt a dat vina pe Statele Unite,  arătând că oferind afganilor posibilitatea de a se refugia în Occident, America privează țara de numeroși specialiști. Referitor la situația femeilor și fetelor, cărora în timpul guvernării talibane anterioare li s-a interzis să învețe sau să lucreze, purtătorul de cuvânt a spus că acest lucru nu se va repeta, dar că femeile vor fi tratate în conformitate cu legea islamică – separate de bărbați în scoli și obligate de a fi însoțite de un bărbat din familie, pentru deplasări mai îndelungate de trei nopți. Pe ansamblu, primele apariții publice ale talibanilor au sugerat o variantă diferită de anii ’90, cu restricții de genul celor aplicate în alte țări musulmane conservatoare, ca Arabia Saudită de exemplu. Dar există și mulți sceptici care nu cred în schimbarea la față a talibanilor, fiind de părere că este vorba numai de o schimbare conjuncturală, pentru că regimul de la Kabul nu poate rezista fără ajutoare financiare externe.În declarațiile talibane s-a subliniat însă că țara nu va fi o democrație cu alegeri libere, pentru că acestea reprezintă opțiunile oamenilor și nu a forțelor divine.Marți, 7 septembrie a fost anunțat noul cabinet taliban interimar și compoziția sa nu îi încurajează pe cei care speră că talibanii sunt reformați. Cabinetul este populat cu lideri din garda veche talibană, între care și liderului rețelei Haqqani, organizație considerată teroristă de către Statele Unite.Ministrul interimar de interne – Sirajuddin Hqqani- este pe lista persoanelor vizate de FBI pentru activități teroriste. Premierul Muhammad Hassan Akhund – este desemnat și el drept terorist de către Națiunile Unite.  
13:00
11 septembrie 2001. O amintire personală Europa Libera
 11 septembrie 2001 a fost o zi minunată de toamnă. Sosim la Berlin cu avionul din Bucureşti. Timp de 10 zile am însoţit un grup într-o vizită, organizată de regretatul opozant est-german, Ludwig Mehlhorn care lucra atunci la Academia Evanghelică din Berlin. În toată această perioadă petrecută la Braşov, Sibiu, Curtea de Argeş şi Bucureşti nu prea am apucat să citesc.După ce am ajuns acasă, am lăsat bagajele, fără să le mai despachetez, am luat o carte şi m-am grăbit să ajung în cafeneau mea preferată din cartierul Kreuzberg, „Übersee” (care de doi ani are alţi patroni - acum şi un alt nume: „Frau Luna”). Am urcat în metrou. Pe ecranele instalate în vagon se vedeau turnurile gemene ale World Trade Center din New York şi fumul negru care ieşea din clădiri. Fotografia semăna cu o scenă dintr-un film science fiction. Se tot difuza aceeaşi imagine, fără vreo explicaţie. Deasupra fotografiei scria doar: New York. Nefiind la curent cu ce întîmplase m-am gîndit că se face publicitate pentru un nou film despre care nu am auzit, fiind plecat în România. Am mai privit cîteva secunde fotografia, fără să-i mai acord apoi vreo atenţie. Am şi uitat imaginea de pe monitor după ce am coborît pentru a mă îndrepta spre cafeneau mea din cartierul vest-berlinez Kreuzberg.Pe terasa cafenelei se afla doar un grup de bărbaţi gălăgioşi despre care ştiam de la un ospătar, că îşi spune „Clubul poeţilor morţi” (în germană: „Der Klub der toten Dichter”), nume inspirat, probabil, din titlul filmului omonim, din 1989, (cunoscut în româna sub titlul: „Cercul poeților dispăruți”, în engleză: „Dead Poets Society”). Cine sînt, ce au scris sau ce scriu nu m-a interesat nici pînă atunci şi nici mai tîrziu. Observasem în trecut doar că mai comentau şi literatura unor scriitori pe care nu-i cunoşteam. Vorbeau într-o germană aproximativă cu un accent pe care nu-l puteam identifica.Mai discutau şi despre probleme politice sau sociale. Prinzînd totdeauna doar nişte crîmpeie, nu puteam să-mi dau seama de convingerile lor care-mi sunau cam nebuloase.În acea zi de 11 septembrie m-am aşezat într-un colţ la o masă îndepărtată de „Clubul poeţilor morţi”. De data asta grupul părea mai agitat. Pe masă se aflau multe pahare golite. M-am gîndit că alcoolul îşi face efectul şi din cauza aceasta „poeţii morţi” îşi agită cordele vocale ca să audă şi singurul client – adică eu - ce au ei de comunicat lumii. Am ciulit urechile, după ce în vacarmul de la masă am distins numele oraşului New York. Apoi am auzit că turnurile au fost atacate de două avioane. Am făcut imediat legătura cu imaginile din metrou. Grupul vorbea despre morţi şi răniţi. Nu părea deloc uimit sau consternat. „Poeţii morţi” erau mai degrabă satisfăcuţi şi bucuroşi. Unul dintre ei s-a ridicat în picioare cu paharul în mână şi rostea cu aplomb propoziţia incredibilă şi răutăcioasă, lipsită de orice empatie: „Bine le-au făcut americanilor”.Am plătit repede şi am plecat. Nu mi-a venit să cred la ce scenă am asistat. Au trecut multe săptămâni pînă ce m-am dus din nou în acea cafenea. Masa „poeţilor morţi” era goală. Nu ştiu unde au dispărut. Nu i-am mai văzut niciodată. 
11:20
Ce s-a întâmplat pe 11 septembrie 2001? Europa Libera
 Pe 11 septembrie 2021 se împlinesc 20 de ani de la atacurile teroriste din Statele Unite. O cronologie a zilei de 11 septembrie, de la primul avion care a decolat din Boston și până la prăbușirea Turnului de Nord al World Trade Center.În total, 2.977 de oameni au fost uciși în atacuri, iar alte sute au murit în anii următori, din cauza bolilor cauzate de azbestul toxic din clădirile care s-au prăbușit. 115 țări au deplâns victime  (au pierdut cetățeni) pe 11 septembrie, în timp ce se estimează că au fost necesare peste 3 milioane de ore de muncă pentru a curăța cele 1,8 milioane de tone de moloz, lăsate în urmă de atacurile teroriste.  
07:50
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul în care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate.  In fiecare miercuri, Europa Liberă vă invită la „Librăria din cartier”.
07:00
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
Ştiri, informaţii, interviuri, corespondenţe. De luni până vineri de la ora 6.30 la 6.45.
7 septembrie 2021
23:30
Chişinăul şi numerele de înmatriculare transnistrene Europa Libera
23:00
Scheme de corupție care te lasă fără acoperiș deasupra capului Europa Libera
21:50
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
19:50
11 septembrie 2001 - amintiri din Kreuzberg Europa Libera
19:50
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare marţi, rubrica „Cui îi este frică de NATO?”.
17:00
Scheme de corupție care te lasă fără acoperiș deasupra capului Europa Libera
Au investit economiile de o viață în marea lor dorință de a avea o locuință, dar au rămas fără bani și fără case.Sunt istoriile a sute de familii din Moldova care au alocat bani în construcții de imobile, dar întreprinderile ce au colectat cotizațiile au ajuns falimentare, datoriile lor au fost preluate de noi investitori, iar unii dintre cetățeni s-au trezit că nu mai au apartamentele pentru care au plătit ani la rând sau că nu mai pot face dovada că au achitate sume enorme de bani, de zeci de mii de euro. Oamenii au depus plângeri la procuratură, au mers în instanțe, dar, deocamdată, cei mulți nu reușesc să-și revendice drepturile.Lucia Revenco este profesoară într-o localitate din raionul Strășeni. Ca și multe alte familii, și ea cu soțul au semnat un contract, încă în 2008, pentru a procura o locuință într-o casă ce se construia în centrul raional Strășeni. Timp de mai mulți ani au achitat aproape integral costul apartamentul lui la care sperau, dar, după falimentarea întreprinderii, s-au trezit că nu pot dovedi toate plățile și, de cinci ani, fac naveta la organele de drept și în instanțe:„Soțul meu este plecat peste hotare. Eu sunt profesoară și salariul de profesor nu-mi permite multe, așa că soțul a mers la muncă peste hotare ca să achităm pentru apartament. De fiecare dată când venea în țară, achitam ratele. Până în 2015 am ajuns sa achităm aproape întreaga sumă. Urmăream construcția, se construia, noi o vedeam, parcă nu erau probleme. Ca în 2015 să aflăm că există probleme. A apărut conflict între doi proprietari, deja nu mai știm care este proprietarul. Casa este în insolvabilitate. Și noi a trebuit să demonstrăm că am plătit pentru apartament.Avem procesul verbal, contractul semnat la notar, înregistrat la Cadastru, cu bonurile de plată, semnate de primul proprietar. Și iată cu toate aceste documente noi nu am fost validați. Din 2015 noi mergem din instanță în instanță, împreună cu avocatul, la procuratură,de la procuratură de la Strățeni mergem la procuratura din Chișinău, și iată suntem în anul 2021 și noi nu avem nici un răspuns”.Plângerile la organele de drept rămân de multe ori fără răspunsÎn situația Luciei Revenco au ajuns zeci de cetățeni care au investit în imobilul din orașui Strașeni și care acum se află în procese de judecată pentru a-și revenida drepturile. La fel umblă pe drumuri alte sute de cetățeni, care au investit în construcția de imobile în Chișinău și din alte localități și au fost păgubiți. Plângerile lor la organele de drept rămân de multe ori fără răspuns, iar cele care ajung să fie puse pe rol, la insistența păgubașilor sau a apărătorilor mai perseverenți, trenează de ani buni, fără să aibă o finalitate. Reprezentanți ai organelor de drept de multe ori se spală pe mâni și spun că sunt relații civile și trebuie soluționate în instanța de judecată. Mai mulți apărători ai drepturilor omului, cu care am discutat, vorbesc însă despre scheme de corupție în domeniul construcțiilor, falimentări și insolvabilități fictive, de încălcarea drepturilor celor care au investit în locuințe și că aceste cazuri trebuie să fie cercetate de organele de drept.Iată ce ne spune avocatul Dumitru Bejenari, care apără drepturile mai multor persoane păgubite în scheme cu locuințe: „Sunt încălcate drepturi. Prin inacțiunea lor organelor de urmărirea penală în cazuri similare, în care dosarele penale stau cu anii pe rafturile organelor de drept și nu se întreprinde nimic acest fapt încurajează antreprenorrii de rea credință să abuzele de drepturile oamenilor. Pentru că ei văd că nu sunt pedepsiți. Văd că procedurile penale nu evoluează așa cum prevede legea. Procurorii trebuie să dovedească faptele ilegale, să stabilească adevărul”.Investițiile imobiliare sunt considerate în multe state cele mai sigure tipuri de plasamente pe care le poți face. Și legile moldovenești îi asigură pe cetățenii care investesc în construcția de locuințe că investițiile lor sunt protejate, iar în caz de insolvabilitate dreptul la satisfacerea prioritară a capitalului împrumutat, a dobânzii şi a cheltuielilor aferente din contul bunului gajat se aplică în mod prioritar creditorilor, persoane fizice. Asta înseamnă că cetățenii care au investit în construcția unor imobile trebuie să fie despăgubiți în mod prioritar în cazul în care compania de construcții intră în insolvabilitate. Doar că la modul practic acest proces creează mai multe probleme investitorilor decât protecție.Să nu accepte niciun fel de jumătăți de măsură atunci când este vorba de banii lorL-am întrebat pe avocatul Dumitru Bejenari ce trebuie să știe cetățenii înainte de a semna un contract de investiție în construcția unei locuințe și care semnale ar trebui să-i pună în gardă, la timp, că ceva nu merge bine: „Să studieze istoricul companiei care construiește acest bloc. Să se documenteze și să vadă dacă întreprinderea are capacitatea să ducă la bun sfârșit construcția, dacă a mai construit case, dacă au fost calitative. Să discute cu alți cumpărători. Să urmărească procesul de construcție ca să se asigure că totul e în ordine. Să insiste să fie înregistrate contractele la organul cadastral teritorial. Să facă plățile doar în modul stabilit de legislația în vigoare, prin transfer, contra bonului fiscal, în casieria întreprinderii. Să nu accepte nici un fel de jumătăți de măsură atunci când este vorba de banii lor. Să nu-i dea fără o dovadă”.Un studiu realizat de Transparency International Moldova despre riscurile investițiilor în locuințe arată că fiecare al patrulea cetățean, care și-a investit banii pentru un imobil, nu era suficient de bine informat despre prevederile contractului încheiat cu compania de construcții, iar unul din doi investitori s-a confruntat cu probleme și nu a reușit să-și revendice drepturile, chiar dacă a depus sesizări la instituțiile statului. Organizația a făcut un șir de recomandări autorităților statului pentru a îmbunătăți legislația și mecanismul de protecție a consumatorilor care investesc în construcția de locuințe, recomandări care încă mai așteaptă încă să fie puse în practică. 
15:20
NATO și prețul eșecului: cât a costat lupta împotriva islamului radical Europa Libera
Potrivit calculelor, cifrelor și statisticilor făcute cunoscute recent de către Pentagon, ministerul apărării al SUA, costul total cumulat al războaielor americane împotriva terorismului duse în ultimele două decenii în Afganistan, Irak, Siria, Somalia și Libia se ridică la 6.400 de miliarde de dolari.Asta, în condițiile în care niciuna din aceste lungi intervenții nu a fost într-adevăr încoronată de succes. Pentru a înțelege amploarea sumelor, ar trebui să comparăm cu Produsul Intern Brut (PIB) al Rusiei sau al Franței.Acei 6.400 miliarde de dolari reprezintă, într-adevăr, de patru ori PIB-ul Rusiei pentru anul în curs, 2021. Săptămânalul francez politico-satiric Le Canard enchaîné, în foarte serioasa sa rubrică destinată strategiei și politicilor militare ale Franței, estimează chiar că am putea vorbi de cheltuieli de cinci ori mai mari decât PIB-ul Rusiei, dacă ținem seama de faptul că în urmă cu un deceniu dolarul avea o valoare mai mare decât astăzi. E vorba, desigur, doar de sumele cheltuite de Pentagon împotriva terorismului, ele nu au nimic de-a face cu contribuția SUA la bugetul NATO și pentru menținerea trupelor americane în Europa.La fel se pune chestiunea și într-o comparație cu PIB-ul Franței: cheltuielile Pentagonului în lupta împotriva terorismului depășesc de mai bine de doua ori bugetul total al Franței pe anul acesta.Evident, ceea ce frapează în primul rând este faptul că asemenea cheltuieli militare astronomice nu au împiedicat talibanii să ocupe întregul Afganistan practic fără luptă, ba chiar – decizia Washingtonului a fost una unilaterală, lăsând celelalte țări din NATO în fața faptului împlinit.Inițial, NATO plănuia să păstreze un contingent în Kabul și după retragerea SUA. Ba chiar, se stabilise în cadrul NATO ca Turcia va prelua paza aeroportului din Kabul. Toate aceste planuri au fost obliterante definitiv, de pe o zi pe alta.Dar mai ales, cum o și afirmă strategii NATO, victoria deocamdată totală a talibanilor le dă un nou impuls militanților islamici, în primul rând din Al-Qaida, aliata istorică a talibanilor atât în Orientul Apropiat, cât și în Sahel, în Africa sahariană, unde Franța duce de mulți ani un război, etalat între mai multe țări din regiune, împotriva jihadiștilor. Război în care Franța, în special acum, cu Macron, încearcă de mulți ani să atragă și un sprijin direct al NATO, similar cu cel adus de NATO, de două decenii, forțelor SUA din Afganistan.Dar și pentru Franța, războiul, puțin popularizat și prea puțin urmărit de opinia publică, din fostele sale colonii în Sahel, reprezintă o cheltuială de circa un miliard de euro pe an. Este vorba de așa-numitul grup G5-Sahel: Ciad, Burkina Faso, Niger, Mauritania și Mali... altfel zis, cinci printre cele mai sărace țări din Africa (și din lume).Dar mai ales, experiența Afganistanului a arătat că tocmai în asemenea țări islamismul este cel mai greu de învins. 
14:50
Moartea lui Belmondo și talibanismul văzut ca o „Imitatio Christi” musulmană Europa Libera
Pentru presa franceză, principalul titlu astăzi este moartea lui Bébel, actorul Jean-Paul Belmondo, decedat ieri la vârsta de 88 de ani (și aproape tot atâtea filme), o legendă vreme de decenii a cinematografiei franceze și europene, împreună cu Alain Delon. La anunțul știrii, ieri, Delon, prietenul lui de-o viață, s-a declarat „distrus”. Vorbind despre Delon, Jean-Paul Belmondo dădea de altfel acest sfat elementar și de bun simț despre prietenie (sur l’amitié): “Nu discut niciodată politică cu Alain. Evităm asta.” (Alain Delon nu și-a ascuns niciodată simpatia pentru anumite idei politice ale lui Le Pen.)Libération titrează: «La vie est Bébel ». Cotidianul conservator de tendință catolică și gaullistă Le Figaro scrie la rândul său despre ceea ce a însemnat Belmondo pentru Noul Val (La Nouvelle Vague) de cinematografia franceză, începând cu filmul lui Godard din 1960 A Bout de Souffle. Acest nou val francez avea să influențeze la rândul sau cinematografia italiană, dar și pe aceea din Statele Unite, noul Hollywood al anilor 1960-1970. Deja în A Bout de Souffle, unde îl joacă pe Michel, gangsterul pe fugă urmărit de polițiști, Belmondo a creat tipul de personaj ambiguu, dar magnetic, perdantul carismatic și marginal, care avea să rămână marca sa în cinema.Cotidianul catolic La Croix îi prezinta la rândul sau biografia, sub titlul: „Belmondo, itinerariul unui actor răzgîiat (un acteur gâté, dar în franceză termenul e mai puțin brutal și poate avea chiar o notă afectivă).„Romanticul periculos”, îl numește, la München, Süddeutsche Zeitung. În Italia, La Repubblica, ziar care se ocupă, precum întreaga presă din peninsulă, în detaliu de actualul festival de cinema de la Veneția, amintește că în 2016 Bebel a primit, sub ovațiile sălii în picioare, Leul de Aur pentru întreaga sa carieră.Provocator ca de obicei, același Libération, cotidianul stângii intelectuale pariziene – fondat de Jean-Paul Sartre – pune întrebarea: „Oare câte lacrimi curg pentru Bébel la Nairobi?”„A povesti despre Belmondo înseamnă a descrie o structură schizofrenică pe care s-a sprijinit cinematografia franceză vreme de cincizeci de ani. Sub pielea lui Belmondo a existat întotdeauna „Bébel”, sub actorul visător care luase premiul I la Conservator a respirat un golan relaxat, sub acest fecior de sculptor îmbrăcat cu grijă se ascundea un bătăuș badass cu pumnii umezi de alcool.”Dincolo de necrologÎntr-un cu totul alt domeniu, Financial Times scrie că Germania a protestat oficial față de Rusia pentru un val de atacuri cibernetice în așteptarea alegerilor de luna viitoare, care vor trebui să ducă la găsirea unui succesor pentru a o înlocui pe Angela Merkel, care se retrage din politică, după 16 ani în care s-a aflat la putere.În acest timp, NORD STREAM 2 e aproape gata: secțiunea finală a controversatului gazoduct Nord Stream 2 între Rusia și Germania este gata, marcând o etapă majoră în finalizarea proiectului energetic care a costat 11 miliarde de dolari. Conducta finală a fost sudată și va fi în curând coborâtă în Marea Baltică - ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că ansamblul va fi finalizat în câteva zile. Se așteaptă ca gazul să înceapă să curgă spre Germania luna viitoare, deși proiectul este încă supus unei proceduri judiciare. Mai multe detalii aici în Politico.Liderii opoziției din Belarus condamnați: Figurile cheie ale opoziției din protestele din Belarus din 2020, Maria Kolesnikova și Maksim Znak, au fost condamnați luni la 11 și respectiv 10 ani de închisoare. Detalii aici, tot în Politico.În Marea Britanie, The Guardian analizează realitatea afirmațiilor talibanilor din Afganistan, care afirmă că ar fi ocupat in întregime ultimul bastion al rezistenței împotriva lor, valea Panjshir. The Guardian consideră însă ca asta ar putea fi si o simpla manevră psihologică, destinată a demoraliza.În Spania, El Pais amintește că este prima oară că valea Panjshir cade sub controlul unor forțe care nu sunt compuse din localnici. Nu doar britanicii în secolul al XIX-lea, dar nici sovieticii în deceniul anilor 1980 nu au reușit să o ocupe, ba chiar nici talibanii în precedentul lor regim, între anii 1996-2001. Este drept însă că generația anterioară a talibanilor nu dispunea de armamentul perfecționat al celor de astăzi, care au recuperat mari cantități de armament american și vehicule blindate abandonate de fosta armată guvernamentală.Nu este limpede unde se află acum cei doi lideri ai rezistenței din Panjshir, vice-președintele fostului guvern pro-occidental Amrullah Saleh, care anunțase că potrivit Constituției el este în continuare liderul țării – și Ahmed Massoud, fiul celebrului lider al rezistenței anti-sovietice și anti-taliban Ahmed Shah Massoud, asasinat de Al-Qaida în 2001, cu două zile doar înaintea atentatelor din New York.În această dimineață, tânărul lider Massoud a postat pe Twitter, cu flegmă foarte „British” (a urmat cursuri Royal Military Academy din Sandhurst), că este viu și salvat: “I'm safe, mate, don't worry.” El a cerut afganilor din întreaga țară să se revolte „pentru libertate și prosperitate”.Cât despre fostul vice-președinte Amrullah Saleh, The Washington Post scrie că el pare a fi ajuns în Tajikistanul vecin, fostă republică sovietică și unde se vorbește aceeași limbă.În acest timp, după ce talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului, liderii grupului islamist au pornit o „ofensivă de șarm” și fermecare a scepticilor străini. Ben Farmer, corespondentul Daily Telegraph din Kabul, a fost invitat la ceai de liderii talibani și a primit un bun venit călduros când a sosit neanunțat într-o clădire guvernamentală. După această expediție fascinantă, el descrie scena suprarealistă a discuției cu un oficial – înainte de a primi un cumplit avertisment la adresa Occidentului.Ca o amintire și un avertisment în legătură cu ceea ce s-ar putea întâmpla într-un viitor foarte apropiat, The Times, la Londra, anunță cifra de peste o mie de migranți ilegali care au încercat ieri să traverseze Canalul Mânecii în doar 24 de ore, însă au fost interceptați.O „Imitatio Christi” musulmană«Talibanii, acești meticuloși „imitatori” ai Profetului», titrează astăzi Le Monde într-o largă analiză. Ni se amintește că talibanii aparțin, ideologic, unei școli de interpretare strictă a Coranului născută în India în sec. XIX: școala Deobandi, de la numele unei medresa fondată în 1867 în nordul Indiei britanice.Doctrinele aride ale acestei școli formează baza ideologiei Pakistanului de astăzi și asta încă de la separarea Pakistanului de India, în 1947. Dat fiind că fondatorii curentului taliban au studiat la medrese în Pakistan, pe când erau refugiați acolo, în anii 1980, ei au preluat în mod natural acea doctrină, peste care a venit apoi să se așeze un strat suplimentar de ideologie wahabită, din Arabia Saudită.Este vorba un puritanism și o lectură strict literală a textului coranic, care rezultă într-o strădanie permanentă de imitare a gesturilor, faptelor și atitudinilor Profetului Mahomed, considerat modelul uman suprem.Un puritanism și o rigiditate doctrinară care amintesc de acele tehnici de devoțiune personală cunoscute și în creștinism în vechime, care constau într-o identificare cu Isus, o viață întru Hristos. 
13:40
Noi măsuri anticovid în Bulgaria Europa Libera
12:20
Noi măsuri anti-Covid în Bulgaria Europa Libera
Cu aproape 300 de decese în ultima săptămână (aprox. 60 la un milion locuitori în țara - primul loc în UE) Bulgaria introduce, începând de 7 septembrie, un nou set de măsuri restrictive. În urmă protestelor proprietarilor de localuri, a fost aleasă o variantă ușoară a restricțiilor.A fost modificată ora de închidere a localurilor de la 22.00, în varianta inițială a restricțiilor, la 23.00. În acest mod restaurantele și barurile vor putea funcționa în regimul nou, cu respectarea unei distanțe de 2 metri între mese, fiind închise numai discotecile și barurile de noapte.Teatrele și cinematografele vor lucra cu 50% din capacitate. La meciurile de fotbal vor fi ocupate 30% din locuri. Nu vor avea loc congrese și festivaluri. Evenimentele sportive în spații închise vor fi fără public. Oaspeții la nunți și alte evenimente de familie în spații deschise vor fi nu mai mult de 60, iar în spații închise – de 30.„Nivelul scăzut al procentului vaccinării contribuie la cel mai înalt procent al mortalității cauzate de Covid din Europa. Nu avem un nivel al infectării diferit de cel din țările Europei occidentale, dar mortalitatea este incomparabil mai mare”, a declarat ministrul sănătății Stoicio Kațarov. Și în aceasta situație însă nimeni nu intenționează să aplice vaccinarea obligatorie.Scopul urmărit prin înăsprirea măsurilor este de a nu fi suprasolicitate spitalele și de a fi protejate categoriile cele mai vulnerabile. Predispozițiile împotrivă vaccinării sunt puternice și nu pot fi depășite ușor.1,2 milioane de bulgari au primit două doze. Raportat la 7 milioane sunt aproape 18% din populație, dar la 4,5 – mai puțin emigranții care se vaccinează în alte țări – 27%.Asociația proprietarilor de localuri a început la Varna proteste împotrivă înăspririi măsurilor. Protestatarii au cerut, la finele săptămânii trecute, la Plovdiv și Blagoevgrad, compensații complete pentru afacerile închise. Este atacat și ordinul ministerial pentru amânarea de congrese, festivaluri, teambilding-uri și alte evenimente cu număr mare de participanți.Ministrul Kațarov a avertizat că la un nivel bisăptămânal al noilor infectați mai mare de 500 la 100 000 de locuitori vor putea rămâne deschise numai creșele. Și în aceasta situație însă localurile vor putea funcționa fără probleme, cu personal și clienți vaccinați.Partidul GERB al ex-premierului Borisov, despre care se crede că încurajează protestele, a cerut demisia ministrului sănătății. 
09:40
Ficțiuni și fricțiuni în zorii comunismului românesc Europa Libera
În decembrie 1920, Gheorghe Cristescu (unul din fondatorii PCR și primul secretar general al partidului) și apropiații săi promiteau rușilor că vor lupta din toată inima, la viitorul congres (cel faimos, din 1921), spre a adopta condițiile impuse de Kremlin. Promisiunea purta semnăturile lui Cristescu, Constantin Popovici, Eugen Rozvan și Sașa Gherea. David Finkelstein (zis și David Fabian) călătorea la acea dată prin Rusia și nu a semnat documentul.Pe 10 decembrie 1920, reprezentanții români (Gherea și Popovici, cărora li s-a adăugat apoi Cristescu) s-au întâlnit, în sfârșit, cu Lenin, însă discuția lor s-a limitat la generalități și alte lucruri abstracte despre tranziția de la capitalism la socialism în Rusia, precum și nevoia ca proletariatul mondial să urmeze o cale revoluționară.La Congresul general al Partidului Socialist român din mai 1921, majoritatea delegaților a votat pentru transformarea sa în Partidul Comunist Român: 428 de delegați au votat în favoarea afilierii necondiționate la Internaționala a Treia (Comintern), iar 111 au acceptat această afiliere cu anumite rezerve. La numai o zi după istorica decizie, poliția avea să descindă în sala congresului și să-i aresteze pe delegați sub acuzația de „conspirație împotriva ordinii de stat”.Istoricii oficiali ai lui Nicolae Ceaușescu, Mircea Mușat și Ion Ardeleanu, au avut o sarcină dificilă în privința orientărilor politice ale noii formațiuni. Pe de-o parte, ei au flirtat cu ideologia național-comunistă și au deplâns linia „internaționalistă” (în realitate, strict pro-sovietică) a nou-înființatului partid. Pe de alta, a-i cânta în strună unui Ceaușescu care pretinde că n-a existat niciun clivaj în istoria partidului însemna că acești istorici reiterau învechita dogmă despre „formarea unui partid nou din punct de vedere calitativ”.Pentru a reconcilia aceste două poziții, Mușat și Ardeleanu au apelat la formule sacramentale seci: „Partidul Comunist, continuatorul direct al mișcării socialiste revoluționare, al partidului clasei muncitoare creat în 1893, a fost cel mai viguros vlăstar al epocii contemporane din România, care mai departe a desăvârșit și dus la un nivel superior lupta pentru eliberarea socială a națiunii române”.Printre cei aproximativ două sute de militanți arestați în 1921 la București se aflau și 51 de delegați la congres, inclusiv 5 membri ai parlamentului. În decembrie 1921, în capitală, un alt grup de militanți forma comitetul executiv provizoriu al Partidului Socialist-Comunist Român. Între cei implicați se aflau și tânărul student Lucrețiu Pătrășcanu și Marcel Pauker, descendentul uneia din cele mai înstărite familii din România (care a fost căsătorit cu Ana Pauker, figura centrală de mai târziu a comunismului românesc).Al III-lea Congres al Cominternului s-a desfășurat la Moscova între 22 iunie–12 iulie 1921. Cei 14 delegați români nu au luat cuvântul. Erau în cea mai mare parte a lor militanți de extracție basarabeană și bucovineană: Alexandru Buican-Arnoldi, G. Moscovici (alias Bădulescu), N. Gorniski, Asea Tinkelman, Saul Ozias și Alexandru Lichtblau. Alexandru (Alecu) Constantinescu reprezenta vechea gardă socialistă.Scriitorul Victor Frunză (1935–2007), autor al unei istorii anecdotice a PCR, considera că acesta fusese începutul unui tipar al dezvoltării paralele (și adesea conflictuale) a două partide comuniste, intern și extern. Pentru el, oameni precum Buican și Moscovici (cel din urmă numit adesea „Bădulescu” sau „Ghiță Moscu”) nu au reprezentat în niciun fel organizațiile locale din România. Este adevărat că acestea nu erau figurile proeminente ale grupului de foști socialiști deveniți comuniști, însă distincția a devenit, în cele din urmă, irelevantă.Așa cum s-a întâmplat cu toate celelalte partide comuniste europene, dominația Moscovei era indubitabilă și nu exista vreun motiv temeinic de a postula existența a două partide când, în realitate, distincția se făcea pur și simplu între facțiuni la fel de loiale dictatelor Cominternului. 
09:00
Hecatomba Covid potrivit The Economist: 15 milioane de morți Europa Libera
La Kabul, a doua manifestație a femeilor a fost reprimată violent de talibani, cum o relatează astăzi în detaliu, în Franța, Libération.“Fără guvern, fără o politică economică, fără ajutoare, nepricepându-se să-și repare aeroporturile și să plătească salarii: până și talibanii au fost luați prin surprindere de rapiditatea victoriei lor”, scrie marea jurnalistă, reporter de război, Christina Lamb în The Times.În acest timp, UE a decis că va discuta cu talibanii, dar că „asta nu înseamnă recunoaștere diplomatică”. Europenii se regăsesc dezarmați după acest fiasco afgan. Afganistanul redeschide rănile migratorii ale UE, scrie metaforic și enigmatic El Pais, în Spania. În acest timp, în Italia, La Repubblica anunță ceea ce nimeni altcineva nu scrie și anume că ar fi murit purtătorul de cuvânt al rezistenței împotriva talibanilor.NATO – timpul îndoieliiRetragerea din Afganistan n-a fost niciodată discutată cu adevărat în sânul Alianței, scrie astăzi Le Monde, într-o mare analiză: NATO – timpul îndoielii. Săptămânalul britanic The Economist publică, sub semnătura lui Nial Ferguson, o analiză în care compară retragerea americană din Afganistan (dar și din Irak și în general revenirea la o formă moderată de izolaționism) cu sfârșitul brusc al imperiului britanic, imediat după Al Doilea Război Mondial. Într-un fel, pare greu de respins analogia.Tot în Marea Britanie, un alt săptămânal, The Observer, constată o gravă penurie de mână de lucru în anumite sectoare ale economiei, penurie datorată efectelor combinate ale Brexitului și pandemiei. Unul din sectoare este cel al transporturilor, multe posturi de șoferi de camion rămânând neocupate, ceea ce afectează aprovizionarea.Politica postmodernă după MerkelPresa în Franța și Germania este astăzi foarte preocupată de viitoarele alegeri. Alegeri care pot schimba chiar întregul echilibru european, în cazul în care Macron nu ar fi reales, lăsând să plutească tot felul de incertitudini în legătură cu viitorul „axei franco-germane”.În Germania, cu 25% din intențiile de vot Olaf Scholz, ternul candidat al PSD (social-democrații) este deodată mare favorit. Asta, cu toate că, așa cum Angela Merkel aduce toate asigurările (lucru subliniat de Süddeutsche Zeitung) candidatul conservator, creștin democrat, Armin Laschet are toate șansele să devină cancelar.În Franța, ultimele sondaje publicate în weekend îi atribuie lui Emmanuel Macron 24% din intențiile de vot, iar șefei dreptei extreme, Marine Le Pen, 19%. Pentru al doilea tur, sondajele actuale arată în acest moment 56% pentru Macron și 44% Le Pen, cu mult sub scorul final din 2017 (când Macron a avut 66,10%, iar Marine Le Pen 33,90%), dar suficient de convingător, cu 12 procente mai sus.Cu toate astea, acum că au rămas doar 20 până la alegeri, socialistul Olaf Scholz continuă să câștige teren, potrivit unui sondaj realizat de Politico, un Poll of Polls care combină toate sondajele recente.Ciocniri în Muntenegru: O serie de proteste, unele violente, au izbucnit în Muntenegru în legătură cu numirea noului cap al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Ceremonia numirii a fost întreruptă de manifestanți, mulți refuzând să accepte continuarea influenței Serbiei în țară, deși muntenegrinii vorbesc tot limba sârbă și sunt la rândul lor ortodocși. Mai multe tot în Politico, în acest articol de Una Hajdari.Covid: 15 milioane de morți15,2 milioane de persoane ar fi în realitate numărul morților din cauza Covid-19, potrivit The Economist.Săptămânalul britanic a strâns cifrele legate de mortalitatea excesivă pe planetă din ianuarie 2020 încoace. Rezultatul duce la peste 15 milioane de morți peste ceea ce ar fi putut fi așteptat. Altfel zis, de patru ori mai mult decât cifra oficială a deceselor legate de Covid-19.“Câți oameni au murit din cauza Covid-19 ? Răspunsul depinde în același timp de datele disponibile, dar și de felul în care definim ‘din cauza”. Iată cum The Economist introduce articolul său și demersul pentru a realiza un calcul acceptabil științific al deceselor cauzate de pandemie în lume. Un calcul ce duce la un rezultat înspăimântător. Numărul morților legat de pandemie, potrivit datelor strânse de săptămânalul britanic, ar urca la 15,2 milioane, față de 4,6 milioane cât spun cifrele oficiale.De fapt, The Economist nu a calculat doar decesele reținute oficial din cauza Covid-19, ci mortalitatea globală în exces din ianuarie 2020. De ce? În primul rând pentru că mulți oameni infectați cu SARS-CoV-2 n-au fost niciodată testați și nu intră în datele oficiale. În plus, unele decese n-au fost luate în seamă oficial: mai ales persoanele care au murit din alte cauze, din pricina lipsei accesului la îngrijiri adecvate, deoarece spitalele au fost supraaglomerate.Toate aceste diferențe permit evaluarea excesului de mortalitate, altfel zis: diferența dintre numărul deceselor efective și numărul deceselor așteptate într-o anumită perioadă (pe baza mediei din anii precedenți). O diferență ce depinde de vulnerabilitatea populației, de măsurile de profilaxie adoptate, de structurile naționale de sănătate și, de asemenea, de piramida de vârstă a fiecărei țări.În Uniunea Europeană, diferența dintre cifrele oficiale și excesul de mortalitate măsurat de The Economist este „doar” de 9%. În Asia, pe de altă parte, ar fi de 700%. În mod clar, Asia se arată a fi înregistrat de opt ori mai multe decese în timpul pandemiei decât spun cifrele oficiale. 
07:40
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
Ştiri, informaţii, interviuri, corespondenţe. De luni până vineri de la ora 6.30 la 6.45.
07:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul in care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate.
05:20
Chişinăul şi numerele de înmatriculare transnistrene Europa Libera
Se vorbeşte prin târg că autorităţile de la Chişinău au cerut din nou Kievului o amânare a aplicării acordului privind nerecunoaşterea numerelor de înmatriculare transnistrene. Subiectul risca să treacă pe neobservate pe lângă noi dacă presa nu i-ar fi acordat atenţie. Vocile critice nu s-au lăsat mult timp aşteptate, mai mulţi jurnalişti exprimându-şi nedumerirea pentru această grijă excesivă a Chişinăului. Bunăoară, Nicolae Negru are motive serioase să pună la îndoială argumentul oficial al Chişinăului, acela că ar fi afectate interesele oamenilor din stânga Nistrului, unde numai 5% din maşini s-au conformat condiţiilor de acces în traficul internaţional.Sunt mai multe întrebări pe care oamenii reflexivi şi le pun acum. Ce se va schimba după această nouă amânare? Se vor conforma toţi transnistrenii cerinţelor în acest răstimp? Nu cumva la 1 ianuarie vom avea aceeaşi situaţie? Dar indulgenţa Chişinăului are nişte limite? Care sunt acestea? De ce oficialităţile de la Chişinău au cam evitat să discute despre noua amânare? Iar cea mai importantă întrebare e următoarea: cum anume ne ajută amânarea cu pricina să apropiem soluţionarea conflictului transnistrean?Că va trebui să soluţionăm această problemă în discuţii cu Rusia e limpede. Altminteri, nimic nu se va rezolva. Dar au noii conducători pro-europeni un plan bun de negocieri cu Federaţia Rusă? Cum anume vor să delimiteze prerogativele Chişinăului şi Tiraspolului? Ce vor obţine Tiraspolul şi Rusia şi ce va obţine Chişinăul de pe urma unei înţelegeri care ar trebui, fireşte, să apară după 30 de ani? Şi nu cumva amânarea cu pricina e parte a înţelegerii? Mi se pare că societatea moldovenească ar trebui să ştie mai multe despre felul în care noua putere vrea să soluţioneze conflictul. Nu vrem să ne pomenim în faţa faptului împlinit, vrem să ştim ce se întâmplă. 
03:40
Hervé LE TELLIER. Anomalia Europa Libera
02:30
„Existența acestei republici este un eșec. Și oamenii pleacă pentru că nu pot corecta această greșeală” Europa Libera
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și va prezint, la microfonul Europei Libere, emisiunea Dialoguri transnistrene.Din sumar:Paradă militară la Tiraspol, prin care administrația transnistreană marchează 31 de ani de la proclamarea secesiunii de Chişinău. O independență nerecunoscută pe plan internațional nici măcar de patronii de la Moscova ai administrației separatiste. Cum văd oamenii de rând din stânga Nistrului principalele eșecuri și realizări ale acestor 31 de ani. Subiectele fierbinți ale acestui început de toamnă – interdicția de a intra în Ucraina pentru mașinile cu numere transnistrene și începutul noului an școlar.***Pentru început, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute.Președintele Parlamentului, Igor Grosu (PAS), a admis într-un interviu la Europa Liberă că Moldova că a cerut Ucrainei să amâne obligativitatea „plăcuțelor neutre” la mașinile transnistrene care vor să intre pe teritoriul ei, dar a negat că această cerere ar fi fost coordonată cu Moscova. „Decizia ne-a aparținut nouă, nu dlui [prim-vicepremier rus Dmitri] Kozak”, a spus Igor Grosu. El a adăugat că cererea moldoveană ar fi fost făcută în interesul „oamenilor simpli” din regiunea transnistreană.„Toate analizele noastre arătau că de această interdicție acum, la 1 septembrie, aveau să pătimească, în primul rând, cetățenii. Nu administrația, nu liderii de acolo, care deja fie au plăcuțe neutre, fie au plăcuțe moldovenești. Condiția cetățenilor noștri din stânga Nistrului - aceasta-i preocuparea principală. Dacă ar fi fost o alternativă, și alternativa ar fi transportul public: „Dle, nu mă pot deplasa cu automobilul meu sau nu parcurg procedura aceasta că nu am bani și, uite, folosesc transportul de rută”. Dar la acest moment el nu este, de aceea noi am considerat corect să mai amânăm. De aici noi am pornit, de la interesul oamenilor”, a explicat Igor Grosu în interviul pentru Europa Liberă.Decizia ucraineană a fost criticată din nou vineri de conducerea de la Tiraspol, care a comparat-o cu un fel de blocadă impusă de ucraineni.Reprezentanții politici de la Chișinău și de la Tiraspol au discutat vineri, 3 septembrie, la Bender, problematica autovehiculelor cu numere de înmatriculare „neutre”. În cadrul discuțiilor, relatează IPN, au fost abordate potențiale mecanisme practice de eficientizare a activității punctelor de înmatriculare din orașele Tiraspol și Râbnița, precum și de sporire a numărului de beneficiari ai acestui serviciu public oferit de autoritățile Republicii Moldova.O statuie a lui Harry Potter a fost dezvelită festiv pe 1 septembrie în fața Universității Taras Șevcenko de la Tiraspol. La evenimentul, dedicat primei zile de an de studii, a fost prezent și liderul transnistrean Vadim Krasnoselski. Vrăjitorul este prezentat într-un halat, cu o bufniță pe mâna stângă și cu o carte în mâna dreaptă. Apariția statuii lui Harry Potter la Tiraspol a trezit reacții de nedumerire și comentarii ironice pe grupurile transnistrene de pe rețelele de socializare.Autoritatea rusă pentru mass-media a blocat șase furnizori de rețele virtuale proxy (VPN), care pot fi folosite pentru a ocoli restricțiile guvernamentale de pe internet. Măsura vine în vreme ce autoritățile ruse înăspresc controlul internetului, blocând accesul la zeci de site-uri web înainte de alegerile parlamentare din această lună. Criticii au denunțat supravegherea oficială a internetului ca o pe o formă de cenzură care urmărește să elimine disidența. Autoritățile au intensificat, de asemenea, reprimarea parlamentarilor și activiștilor din opoziție înaintea alegerilor legislative la nivel național din Rusia, programate pentru 17-19 septembrie. Aproape toți criticii proeminenți ai Kremlinului au interdicție să candideze.Președintele american Joe Biden l-a asigurat omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că Statele Unite sprijină Kievul în fața „agresiunii rusești”, în cadrul întrevederii de la Casa Albă, de pe 1 septembrie. Cu toate acestea, Biden nu a făcut nicio promisiune privind perspectivele Ucrainei de a adera la NATO, nici nu a lăsat de înțeles că administrația sa se va implica direct în negocierile de pace pentru soluționarea conflictului separatist din estul Ucrainei. În acest moment, acest conflict este negociat în cadrul așa-numitului format Normandia, din care fac parte Ucraina și Rusia, Germania și Franța.Armata rusă va desfășura marţi, 7 septembrie, exerciţii militare în peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014. La manevre vor participa peste 500 de militari cu echipamentul militar de rigoare, inclusiv ambarcaţiuni şi nave de sprijin din cadrul Flotei Mării Negre, a informat sâmbătă Ministerul rus al Apărării.Uniunea Europeană ar trebui să țină seama de cinci „repere” când cooperează cu talibanii afgani pentru a furniza ajutor umanitar afganilor, au convenit vineri miniștrii de externe din UE, fără a preciza ce s-ar întâmpla dacă aceste „linii roșii” ar fi trecute. „Pentru a sprijini populația afgană, va trebui să avem relații cu noul guvern din Afganistan", a declarat șeful diplomației UE, Josep Borrell, rezumând discuțiile miniștrilor, de vineri, din Slovenia. Pentru a conlucra cu UE, a spus Borrell, talibanii nu trebuie să permită ca Afganistanul să găzduiască teroriști care ar putea pune la cale atacuri în alte țări, așa cum a făcut-o în trecut. Gruparea ar mai trebui să respecte drepturile omului, în special ale femeilor; să instituie un guvern incluziv; să permită accesul gratuit al ajutorului umanitar. O conlucrare „operațională” cu talibanii nu înseamnă recunoaștere, a subliniat oficialul european.Papa Francisc a încurajat țările lumii să primească refugiații afgani aflați în căutarea unei vieți noi. Duminică, în timpul apariției sale în Piața Sf. Petru, de la Vatican, Francisc s-a rugat pentru ca persoanele fugite din Afganistan să primească asistență și protecție. Papa Francisc nu i-a menționat pe talibani sau politicile lor, dar a adăugat: „Fie ca tinerii afgani să primească o educație, care este esențială pentru dezvoltarea umană”. El a încheiat exprimându-și speranța că toți afganii, fie în țara lor natală, în tranzit sau în țările care îi primesc, vor putea să „trăiască cu demnitate, în pace, în frăție cu vecinii lor”.Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe, în actualitate, găsiți pe pagina noastră de internet.***Regiunea transnistreană a marcat din nou, cu o paradă militară, împlinirea a 31 de ani de la proclamarea independenței, deși această proclamare nu este nici până astăzi recunoscută. Anul acesta la Tiraspol au fost prezente delegații din alte regiuni separatiste din fostul spațiu sovietic, Abhazia și Osetia de Sud, precum și din Belarus. La parada militară au participat 1.300 de soldați și tehnică militară. Aceasta a fost urmărită de liderul regiunii, Vadim Krasnoselski, împreună cu invitații acestuia. În interpretarea lui Krasnoselski, „declararea independenței republicii moldovenești nistrene a reprezentat o garanție a respectării dreptului omului, o garanție a utilizării fără impedimente a limbii materne, culturii, tradiției”. Krasnoselski a mulțumit totodată Rusiei, pentru că „este principalul partener strategic și apărător al Transnistriei”.Enclava separatistă din stânga Nistrului și-a proclamat independența pe 2 septembrie 1990 și până acum nu a fost recunoscută de niciun stat, nici măcar de Rusia, care are în continuare trupe pe acest teritoriu, un depozit cu 20.000 de tone de armament învechit, investiții în domenii strategice și oameni fideli care controlează puterea. Exodul masiv al oamenilor apți de muncă a dus la îmbătrânirea regiunii, dar și la pauperizarea populației rămase.Cu un deficit bugetar anual de peste 50 la sută, regiunea supraviețuiește inclusiv din contul faptul că nu plătește pentru gazele rusești consumate, iar datoria, care se apropie deja de 8 miliarde de dolari, este pusă pe seama Republicii Moldova.Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit pe străzile orașelor și au întrebat trecătorii cum simt ei principalele eșecuri și realizări ale acestor 31 de ani.- Nu vedem niciun fel de succese deosebite deocamdată. Am vrea, desigur, să fie ridicate salariile și pensiile, pentru că noi toți depindem de acest lucru. Am vrea să fie mai bine măcar pentru copiii noștri – să poată să-și facă studii bune aici, studii care să le permită să lucreze și în alte țări. Dar acum diplomele emise la Tiraspol nu sunt recunoscute sau sunt recunoscute nu peste tot. Desigur că am vrea un viitor mai bun. - Cel mai mare succes este însuși faptul că existăm, că suntem independenți. Dar de eșecuri – e ca și la oameni: dacă nu vor fi eșecuri, cum vom crește?- Cea mai mare greșeală a comis-o primul nostru președinte, a făcut o structură monopolistă.- Unul din eșecurile cele mai mari este felul în care au gestionat situația cu coronavirusul. Dar de lucruri bune… nici nu știu. Nu-mi vine nimic în minte, nu văd nimic.  - Noi suntem oaspeți rari aici, am venit pe două săptămâni acasă. Suntem plecați cu anii. Știți, când sunt plecată, mi se face dor de casă. Dar aici nu este nimic de lucru. Așa că toți oamenii pleacă, din cauza faptului că nu au de lucru. Dacă ar fi de lucru, oamenii ar rămâne aici. Mai ales tinerii. În ceea ce privește bătrânii, cum credeți, se poate supraviețui cu o astfel de pensie? Pensia este 1.100 de ruble. Și cam tot atâta costă serviciile de întreținere. Cum poți supraviețui așa? Așa că aici închidem apartamentele și plecăm, după care venim și achităm facturile și plecăm din nou. Slavă Domnului că acolo avem de lucru. Lucru greu, dar Slavă Domnului că este și ne ținem de el.- Cel mai mare eșec este că șomajul e mare și tinerii pleacă. La capitolul succese pot spune că e bine că au început să se ocupe de drumuri, să mai amenajeze orașul. Dar la noi statul nu ia în calcul angajarea de specialiști tineri și aceștia nu au niciun fel de venit. Și nu există niciun fel de dezvoltare socială. Este imposibil de trăit aici, pentru că salariile sunt mici, iar prețurile – mari. Și există și acest monopol la noi. - Un mare succes este amenajarea Tiraspolului. Iar ca eșec – creșterea mare a prețurilor la alimente, pensiile mici, dar și transportul public prost. - Existența acestei republici este în sine un eșec. Și oamenii din această cauză și pleacă – pentru că nu este în puterea lor să corecteze această greșeală. Acest lucru trebuie să se facă în aceste formate de negocieri unde se întâlnesc politicienii. ***Subiectul săptămânii trecute în regiunea transnistreană a fost de departe interdicția de a intra în Ucraina pentru mașinile cu numere transnistrene. Acordul convenit încă în 2018 între Kiev și Chișinău a fost amânat de mai multe ori, iar Tiraspolul, susținut de Moscova, a protestat vocal împotriva acestuia și a mizat până în ultimul moment pe faptul că și de această dată Ucraina va amâna interdicția. Ultima dată s-a întâmplat la începutul acestui an, iar premierul interimar Aureliu Ciocoi și guvernul controlat de socialiștii lui Igor Dodon au fost dur criticați atunci pentru ceea ce experții au numit cedare în favoarea administrației separatiste.Și de această dată se pare că a existat o solicitare a Chişinăului adresată Kievului de a amâna interdicția, însă Ucraina nu a dat curs acesteia. Asta, în condițiile în care la Chişinău a fost imediat preluată afirmația liderului transnistrean Vadim Krasnoselski, care a spus că emisarul rus Dmitri Kozak a fost cel care a cerut noilor autorități moldovene să facă demersuri la Kiev în favoarea administrației transnistrene.Noua putere de la Chişinău explică însă solicitarea adresată Kievului de a nu interzice deocamdată mașinilor înmatriculate în regiunea separatistă să meargă în Ucraina prin grija față de oamenii simpli din stânga Nistrului, având în vedere că în cei trei ani de când s-a început campania de reînmatriculare a mașinilor transnistrene, doar 5 la sută dintre acestea au decis să-și ia numere neutre.Administrația de la Tiraspol continuă să insiste asupra suspendării deciziei, spunând că astfel Kievul și Chişinăul impun regiunii o așa-numită blocadă economică.Decizia de a opri circulația mașinilor transnistrene în Ucrainei a fost criticată și de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, care a spus că aceasta va avea un impact negativ asupra procesului de reglementare a conflictului transnistrean.Biroul de reintegrare din Guvernul de la Chişinău a dat asigurări că „în perioada următoare se vor intensifica eforturile în vederea accelerării funcționalității punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport de la Tiraspol și Râbnița pentru a asigura activitatea acestora la potențialul lor deplin”.Subiectul a fost discutat vineri și în cadrul primei vizite în regiunea transnistreană în calitate de vicepremier pentru reintegrare a lui Vladislav Kulminki. Acesta s-a întâlnit cu șeful echipei transnistrene de negociatori, Vitali Ignatiev, la sediul misiunii OSCE de la Bender.Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Serghei Ursul, a stat de vorbă cu doi experți de la Tiraspol, întrebându-i ce impact va avea asupra vieții oamenilor de rând din stânga Nistrului interdicția de a intra cu numere transnistrene în Ucraina. Pentru început, opinia directorului Școlii de studii politice de la Tiraspol, Anatoli Dirun. Anatoli Dirun: „Desigur că e foarte regretabilă această decizie a Kievului. Chiar dacă a explicat decizia prin faptul că astfel își apără securitatea națională, Ucraina, care este implicată ca nimeni altul în tematica, specificul și detaliile reglementării moldo-transnistrene, nu poate să nu înțeleagă că această decizie lovește în transnistreni. Nu afectează întreprinderile mari, care în virtutea activității lor au deja demult numere de înmatriculare ucrainene sau moldovene, ci afectează transnistrenii de rând, inclusiv cetățenii Ucrainei care locuiesc în Transnistria.Ce a vrut Ucraina să arată prin acest gest? Întrebarea rămâne deschisă, dar una din versiuni este că decizia a venit în contextul vizitei președintelui Zelenski la Washington. Scopul deciziei cred că a fost de a exercita presiuni asupra Transnistriei, de a crea o situație critică care ar putea atrage atenția. Sunt sigur că toți participanții la formatul de negocieri, unde sunt și reprezentanți ai SUA, care are statut de observator, au remarcat această situație. Nu știu ce ar fi vrut să primească Kievul în schimb, atrăgându-și atenția în acest fel.Pe de altă parte, situația arată că Tiraspolul trebuie să schimbe abordările în soluționarea acestei chestiuni. Pentru că cei doi ani cât durează negocierile pentru coordonarea detaliilor apărute în procesul de primire a numerelor neutre de către șoferii transnistreni au arătat că și partea transnistreană a comis greșeli importante care au contribuit și ele la această situație negativă critică.”Europa Liberă: Care ar putea fi consecințele acestei situații pentru negocieri în general? Poate că acesta ar putea fi un impuls pentru toată lumea de a relua discuțiile în formatul 5+2 și de a găsi soluții viabile și pentru alte probleme existente?Anatoli Dirun: „Având în vedere faptul că conducerea Transnistriei nu întreprinde niciun fel de măsuri directe și are doar reacții pur diplomatice, iar Vadim Krasnoselski a declarat la conferința de presă că nu s-a produs nimic catastrofal, atunci de ce alți participanți la negocieri ar reacționa altfel? Nimeni nu va convoca ședințe speciale dacă nici măcar Transnistria nu consideră că s-ar fi întâmplat ceva grav.”***Fostul negociator-șef din partea Tiraspolului între anii 2008-2012, Vladimir Iastrebceak este de părere că noile restricții vor afecta nu doar locuitorii regiunii transnistrene, dar și pe cetățenii ucraineni. Vladimir Iastrebceak: „În primul rând, nu ne rămâne decât să sperăm că Republica Moldova chiar a fost sinceră atunci când a făcut aceste demersuri în fața autorităților ucrainene. În ceea ce privește cine va avea cel mai mult de suferit, vor fi, indiscutabil, oamenii, pentru că oamenii de rând sunt cei care fac comerț, sunt cei care aduc marfă din Ucraina sau merg la piață la Cuciurgan. Marii transportatori de mărfuri nu merg la piață la Cuciurgan, nu întrețin comerțul transfrontalier cu Ucraina și nu efectuează livrări în zonele de frontieră ale Ucrainei. Iată de ce, chiar dacă lovitura asupra Transnistriei este una substanțială, decizia Kievului a lovit și în cei care fac comerț cu Transnistria din partea ucraineană.În ceea ce privește impactul asupra transnistrenilor, acesta este unul foarte mare și cel mai mult au de suferit oamenii. Pentru că evaluările oficiale spun că doar în jur de 5 la sută din mașinile înregistrate în Transnistria au acum numere neutre. Mie îmi este greu să înțeleg ce a vrut să obțină Kievul prin aceste măsuri. Și impresia mea este că acțiunile autorităților ucrainene în această situație au fost motivate în principal de fobii. Niște încercări impuse din interior sau din exterior de a face paralele între Transnistria și situația din Donbas.Este o practică foarte negativă pe care am încercat să o combatem demult - și eu, și alți experți transnistreni – pentru a încerca să explicăm, și în Ucraina, și în alte părți, că Donbas și Transnistria sunt cazuri diferite și nu trebuie puse împreună. Kievul a devenit ostaticul unei concepții total greșite că ar exista analogii dintre Donbas și Transnistria. Kievul a devenit ostaticul acestor fobii. Și acest statut de ostatic al fobiilor determină, din păcate, astfel de pași din parte Ucrainei.”***Autoritățile de la Chişinău nu au fost foarte operative și deschise în a oferi informații în legătură cu situația creată în jurul mașinilor cu numere de înmatriculare transnistrene. Abia spre sfârșitul săptămânii lucrurile au devenit ceva mai clare. Detalii, de la Valentina Basiul:Interdicția de a intra în Ucraina pentru șoferii care conduc mașini cu numere de înmatriculare eliberate regimul de la Tiraspol a generat reacții critice în republica secesionistă. Tiraspolul a lansat un demers către toți membrii formatului de negocieri 5+2, dar în special a cerut Kievului să-și revadă decizia. Doar posesorii de așa-zisele numere neutre, fără însemnele R. Moldova, însă cu abțibild MD și permis eliberat de autoritățile constituționale vor fi lăsați la vama ucraineană, a anunțat Poliția de frontieră de la Kiev.Asta în ciuda faptului că, în ajun, Chișinăul a cerut amânarea punerii în aplicare a acestui termen, până în ianuarie anul viitor, deoarece doar 5% din mașinile aflate în raioanele de est ar fi trecut prin procedura de reînregistrare. Despre gestul conciliant al Chișinăului presa a aflat cumva accidental și a încercat să depene ghemul informațiilor contradictorii.Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a comentat că decizia părții moldovene ar fi venit urmare a negocierilor purtate cu emisarul rus Dmitri Kozak, care s-a aflat într-o o scurtă vizită la Chișinău în august pentru a se întâlni cu reprezentanții noii puteri. „S-au întâmplat lucruri stranii pentru mine. Partea moldovenească era sigură că amânarea va rezolva problema, doar că între timp Ucraina a respins categoric ideea unei noi amânări. Mi se creează impresia că Ucraina s-ar teme că Transnistria și Moldova ar începe să se înțeleagă. Trebuie să ne lămurim de ce Kievul a procedat astfel”, a declarat Krasnoselski în cadrul unei conferințe de presă.Liderul de la Tiraspol a cerut nu doar o amânare până în ianuarie, ba chiar un moratoriu, până când părțile vor lămuri modul în care sunt reînregistrați agenții economici, în primul rând transportatorii. În plus, el insistă că permisele eliberate în stânga Nistrului nu ar trebui să fie schimbate cu altele moldovenești.Biroul politici de reintegrare a refuzat să ofere detalii din demersul Chișinăului către autoritățile de la Kiev trimis în urma presupuselor înțelegeri cu Kozak. La fel s-a abținut să numească palierele pe care ar fi posibil un compromis cu Tiraspolul. Mariana Sarî, de la serviciul presa și protocol, a spus doar că Biroul nu a purtat o comunicare directă pe subiect cu partea ucraineană, ci că acest lucru s-a făcut prin intermediul Ministerului de Externe. La rândul lor, externele au evitat comentarii la temă.Este sau nu este interes în stânga Nistrului pentru reînmatriculare?Fostul vicepremier pentru reintegrare Alexandru Flenchea spune că în localitățile de peste Nistru există interes pentru reînmatricularea automobilelor, în ciuda argumentelor invocate de reprezentanții Tiraspolului. Cât despre numărul mic de autovehicule care au trecut prin această procedură, Flenchea susține că în mod normal nu toate unitățile de transport existente traversează frontiera moldo-ucraineană și dă exemplul statisticii pe anul 2019, când au fost 10 mii de astfel de ieșiri din regiune spre Ucraina, fără a se cunoaște și numărul de unități, întrucât ar putea fi și traversări multiple.„Este sau nu este interes în stânga Nistrului pentru reînmatriculare? Interes este și cei care vor, cei care au vrut, cei care doresc în continuare au avut așa posibilitate și o au în continuare. Să nu ne lăsăm manipulați de propaganda de la Tiraspol că vezi, Doamne, sunt 100 de mii de automobile și doar 5 mii s-au reînmatriculat! În primul rând, noi nu știm câte automobile sunt în Transnistria, 100 de mii e ceea ce ne spun Ignatiev și Krasnoselkski. Le-au fost create toate condițiile pentru preschimbare simplificată, acum își pot schimba permisul și obțin un permis de conducere legal”.Analistul politic Ion Tăbârță reproșează noii puteri că ocolește dezvăluirea detaliilor pe acest subiect, dar și pe dosarul transnistrean în general și astfel nu face decât să alimenteze suspiciunile din jurul vizitei lui Dmitri Kozak la Chișinău. În aceeași ordine de idei, Tabârță afirmă că președinta Maia Sandu a criticat „politica pașilor mici” a predecesorilor, dar noua putere întârzie să prezinte viziunea proprie sau strategie pe care o va urma la acest capitol.„Desigur poziția Chișinăului în amânarea intrării în vigoare a acestei decizii este argumentată prin grija față de cetățenii simpli, dar ce avem aici neclar, care provoacă anumite confuzii este cumva o anumită doză de secretomanie. Această secretomanie este alimentată și de vizita inopinată a domnului Dmitri Kozak în Republica Moldova care a fost învăluită într-un anumit semi-mister. Despre această vizită a lui Kozak nu s-a spus tot și de aici, probabil, aceste interpretări că pe dosarul transnistrean s-ar întâmpla ceva”.În lipsa unor clarificări, mai mulți experți se întreabă dacă a fost sau nu decizia Kievului agreată tacit de autoritățile de la Chișinău și în ce măsură acest episod se înglobează în noua versiune a parteneriatului strategic moldo-ucrainean pe care s-a angajat să o pună în aplicare majoritatea pro-europeană din parlamentul Republicii Moldova.În cazul intrării în vigoare a obligativității așa-ziselor numerele neutre pentru cei care și-au înregistrat mașinile în regiunea separatistă care traversează hotarul moldo-ucrainean, redactorul-șef de la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac, regretă că problema a fost rezolvată până la urmă de Kiev, și nu de Chișinău, care s-a tot temut să nu-și strice relațiile cu Moscova și Tiraspol. Asta în ciuda faptului că numere transnistrene la mașini au și mulți cetățeni din dreapta Nistrului care au evitat să plătească impozitele și taxele de vămuire conexe aducerii de peste hotare a vehiculelor la mâna a doua.Analistul Veaceslav Berbeca de la Institutul „Viitorul” spune că bâlbâiala guvernării PAS pe această chestiune are legătură cu vizita emisarului rus Dmitri Kozak la Chișinău, iar criticile cetățenilor ar fi plauzibile. Doar că decizia Kievului de a nu mai permite intrarea din data de 1 septembrie a mașinilor înregistrate cu numele transnistrene a dat peste cap înțelegerile noii guvernări cu Kozak.„Pentru autoritățile din Republica Moldova, cred că, a fost o surpriză să afle că partea ucraineană s-a opus. Pentru o parte a societății Republicii Moldova această atitudine a autorităților nou-alese este cel puțin ciudată, nu s-ar înscrie în logica pe care și-ar dori-o, în sensul de a avea o atitudine mai tranșantă cu privire la tot ce înseamnă regiunea transnistreană, fiindcă prin această regiune noi știm că au loc tot felul de scheme de contrabandă.O astfel de abordare nu face bine pentru PAS, fiindcă ei au fost percepuți ca fiind altfel. Dar observăm că în multe cazuri PAS cam continuă aceleași politici pe care le-au avut precedentele partide care au fost la guvernare”.Vicepremierul Vladislav Kulmisnki s-a întâlnit cu reprezentantul Tiraspolului, Vitali Ignatiev, la Bender, încercând să găsească soluții de compromis în cazul plăcuțelor de înmatriculare auto eliberate de regimul separatist. Kulminski a spus în ajun că noua putere moldoveană a cerut Kievului o derogare în cazul transportatorilor de mărfuri și pasageri, dar că deocamdată ucrainenii ar rămâne neînduplecați.***Pe 1 septembrie, elevii au revenit în băncile școlilor. Managerii școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului cer mediatorilor implicați în reglementarea transnistreană să monitorizeze în continuare situația instituțiilor pentru ca elevii să aibă acces liber la educație. Valentina Ursu a discutat despre redeschiderea anului școlar în stânga Nistrului cu directoarea Liceului Alexandru cel Bun de la Tighina (Bender), Maria Roibu. Maria Roibu: „Atâta timp cât există situația aceasta politică de capturare a școlilor, adică în ce sens?, dacă administrația de la Tiraspol vrea să câștige ceva, să obțină vreo cedare din partea Chișinăului, ei încearcă să preseze școlile. Atâta timp cât ei se folosesc de asta, situația va fi imprevizibilă. Da, suntem rezistenți, dar toate sunt până la un moment, iar atunci când vede că lucrurile nu se schimbă, lumea se descurajează. Eu am foarte mari temeri anume de situația aceasta, mă tem că se va sătura lumea de situația aceasta incertă și va lăsa mâinile în jos. Eu personal și toți cei care suntem trecuți prin „focul” cela care a fost suntem rezistenți, cealaltă lume se uită un pic altfel.”Europa Liberă: Au fost ani când trebuia să începeți studiile fără să fie intonat Imnul Republicii Moldova, când erați supravegheați de miliția transnistreană, prin 2004, când în general se spunea că școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană ar putea în curând să dispară, au fost situații diferite în acești ani de independență ai Republicii Moldova.Maria Roibu: „Chiar zilele acestea a fost o delegație a Uniunii Europene la noi și am povestit cazurile când la 31 august, la ora 8 seara au intrat milițieni înarmați în cabinetul meu și m-au preîntâmpinat că nu avem dreptul să intonăm imnul și să arborăm drapelul Republicii Moldova.”Europa Liberă: Ceea ce întristează cel mai mult e faptul că pe parcursul anilor a început să scadă numărul copiilor care veneau să învețe în aceste școli cu predare în limba română. Credeți că ar putea să vină o perioadă când nu vor mai fi doritori să învețe la aceste instituții și atunci problema o să dispară de la sine? Maria Roibu: „Știți, pentru orașul Bender nu este caracteristic lucrul acesta, adică eu din ce punct de vedere vorbesc? La noi, ultimii 6-7 ani este un număr constant de elevi. Spre exemplu, anul trecut au fost la sfârșitul anului 429 de elevi, la începutul anului școlar acum sunt 438. Anul trecut în clasa întâi au venit 46 de elevi, anul acesta – 50 de elevi. Cel mai mult eu îmi fac griji de cadrele didactice care doresc să lucreze aici.”Europa Liberă: E îmbătrânit colectivul?Maria Roibu: „Va îmbătrâni. Când vorbesc despre viitor, eu nu am în vedere anul viitor sau celălalt an, eu privesc un pic mai departe. Temerile mele sunt acestea. Pentru că avem nevoie să vină tineri specialiști de matematică, de chimie, de franceză și nu vedem lume nouă care ar veni. Dar cred că problema aceasta există în întreaga republică, nu numai la noi în oraș.”Europa Liberă: Pentru că s-a schimbat puterea în Republica Moldova, vă insuflă speranțe că lucrurile totuși pot să intre în albia lor firească și să vină timpul când nu se vor mai provoca necazuri pentru aceste școli?Maria Roibu: „Nu depinde de dumnealor, pentru că eu cunosc multe dintre persoanele care se află acum la conducere – tot respectul și cu toată încrederea. Dar eu sunt realistă și știu că lumea din jur nu se schimbă, sunt aceleași persoane care au fost și atunci, și acum și foarte mult depinde de cei de alături, pentru că doar ei singuri nu vor putea face, trebuie toată lumea, toți noi trebuie să contribuim la aceea ca, într-adevăr, ceea ce se spune că vrem să facem, să facem și noi ceva pentru asta.”
01:30
«Существование республики — это и есть провал» Europa Libera
  Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Свободная Европа и программа Приднестровские диалоги. В студии Александр Фрумусаки.Сегодня в выпуске:31 год с момента самопровозглашения Приднестровья и отделения от Республики Молдова в Тирасполе отметили военным парадом. Независимость региона не признает ни одна страна в мире, даже Россия. Провалы и достижения этих трех с лишним десятков лет — оценка жителей левобережья. Самые острые темы начала осени — запрет на въезд в Украину машин с приднестровскими номерами и новый учебный год. Сначала, как обычно, обзор главных событий минувшей недели:Председатель парламента Игорь Гросу сказал в интервью Свободной Европе, что Молдова просила Украину отложить введение запрета на пересечение границы машин с приднестровскими номерами, но Гросу отрицает, что эта просьба была согласована с Москвой. «Решение это наше, а не Дмитрия Козака», — сказал Игорь Гросу. По его словам, это обращение к Киеву было обусловлено заботой о рядовых жителях левобережья.  «Все наши данные показывали, что если запрет вступит в силу 1 сентября, то пострадают, прежде всего, граждане. Ни администрация, ни местные лидеры, у которых уже есть нейтральные или молдавские номера. Наши граждане на левом берегу Днестра — наша главная забота. Альтернативой мог бы стать общественный транспорт, но его сейчас нет. Поэтому мы посчитали правильным отложить вступление в силу новых правил. То есть мы отталкивались от интересов граждан», —  объяснил Гросу в интервью Свободной Европе. В пятницу приднестровская администрация вновь обрушилась с критикой в отношении этого решения Киева, в Тирасполе называют все это блокадой, введенной Украиной.Политические представители Кишинева и Тирасполя обсудили в пятницу, 3 сентября, в Бендерах вопрос о приднестровских автомобилях. Стороны рассмотрели механизмы оптимизации деятельности пунктов регистрации в Тирасполе и Рыбнице, и увеличения числа получателей услуг, предоставляемых молдавскими властями.1 сентября перед университетом Тараса Шевченко в Тирасполе торжественно открыли «памятник Гарри Поттеру». В мероприятии, посвященном началу учебного года, принял участие лидер Приднестровья Вадим Красносельский. Отмечается, что это «статуя студента», ее разместили на университетской площади. Юноша изображен в мантии, с совой на левой руке и книгой в правой руке. Появление статуи Гарри Поттера в Тирасполе вызвало недоумение и ироничные комментарии в приднестровских группах в социальных сетях.Роскомнадзор ограничил работу на территории России шести VPN-сервисов. В ведомстве заявили, что эти сервисы нарушали российское законодательство.VPN позволяет анонимизировать свою работу в интернете — и обходить блокировки сайтов. Российские власти ужесточили контроль над интернетом, заблокировав доступ к десяткам веб-сайтов в преддверии парламентских выборов. Власти также усилили репрессии в отношении оппозиционных активистов и журналистов. Выборы в законодательные органы власти пройдут в России 17-19 сентября. Практически все известные оппоненты Кремля к выборам не допущены.На встрече в Белом доме президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что США поддержат Киев перед лицом «российской агрессии».Байден не обещал никаких перспектив присоединения Украины к НАТО. После визита Зеленского в США, вице-премьер Украины заявила, что США подключатся к урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, и этот вопрос будет обсуждаться не только в «нормандском формате», но и с участием США. В «нормандский формат» входят Украина, Россия, Германия и Франция.Во вторник, 7 сентября, российская армия проведет учения в аннексированном Крыму. В них примут участие более 500 солдат и военная техника, в том числе корабли Черноморского флота, сообщило в субботу минобороны России.Евросоюз будет взаимодействовать с радикальным движением «Талибан» ради поддержки мирного населения в Афганистане. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. По словам дипломата, диалог с талибами не означает признание их власти. «Это оперативное взаимодействие», — отметил Боррель на неформальной встрече глав МИД Евросоюза. Боррель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать контакты с талибами в соответствии с обязательствами нового афганского правительства, чтобы Афганистан не служил для экспорта терроризма в другие страны, чтобы соблюдали права женщин и свободу СМИ. Помимо прочего талибы должны гарантировать возможность отъезда всем желающим. Брюссель готов вернуть свою миссию в Кабул, если новое правительство создаст для этого безопасные условия, — отметил дипломат.Папа Римский Франциск призвал страны мира принять беженцев из Афганистана. «Я молюсь о том, чтобы многие страны приняли и защитили тех, кто ищет новую жизнь», — сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра. «Пусть молодые афганцы получат образование — важнейшее благо для развития человека. И пусть все афганцы, будь то у себя дома, в пути или в других странах, живут в мире и братстве со своими соседями».***Свободная Европа: Тирасполь вновь отметил военным парадом годовщину самопровозглашения независимости — уже 31-ую. В этом году на торжества прибыли делегаты из других сепаратистских регионов — Абхазии и Южной Осетии, и еще — из Беларуси. В военном параде приняли участие 1300 солдат и военная техника. Принимал парад лидер региона Вадим Красносельский. В интерпретации Красносельского «провозглашение независимости Приднестровской Молдавской Республики стало гарантией соблюдения прав человека, гарантией беспрепятственного использования родного языка, культуры, традиций». Красносельский также поблагодарил Россию за то, что она «является главным стратегическим партнером и защитником Приднестровья».Отколовшийся анклав на левом берегу Днестра объявил о своей независимости 2 сентября 1990 года и до сих пор не признан ни одной страной, даже Россией, но российская армия размещена на левом берегу Днестра, там хранится около 20 000 тонн просроченных боеприпасов и устаревшего оружия, Москва вкладывает в стратегических секторы экономики и лояльных людей во власти. Массовый отток трудоспособных людей привел к старению населения региона и к обнищанию оставшихся жителей. При ежегодном дефиците бюджета в более чем 50 процентов регион выживает за счет неоплаты потребленного российского газа, а долг, размер которого приближается к 8-ми миллиардам долларов, числится за Республикой Молдова.Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах приднестровских городов — что они считают главными успехами и наибольшими провалами в 31-летней жизни региона?- Существование республики — это и есть провал. Но любую ошибку можно исправить. Люди поэтому и уезжают, потому что не в силах исправить ошибку. А исправлять ошибку должны на вот этих переговорных форматах, где они постоянно встречаются.- Самую большую ошибку, наверное, допустил наш первый президент — монополистическую республику. Нас нет.- Полный провал — это то, что ничего не могут сделать с коронавирусом пока что. Он уже долго у нас, год — как минимум, а о том, что лучшее — даже не знаю, что сказать. Вроде бы, ничего нет, пока не вижу такого.- Провал — это то, что безработица большая и уезжает молодежь. А успех — это то, что начали заниматься дорогами, обустраивать города, да, тут стало получше. Но то, что государство не рассматривает молодых специалистов и нет заработка ни-ка-ко-го! И социального развития никакого нет, жить невозможно, потому что зарплаты маленькие, а цены высокие. Монополия у нас.- Самый большой успех — это то, что мы существуем, мы — самостоятельное государство. А провал – у каждого есть свои провалы, есть свои «плюсы» и «минусы». И если не будет «минусов» — как мы будем расти?- Успехов особых пока не вижу. Хотелось бы, конечно, чтоб подняли зарплаты, а пенсионерам — пенсии, потому что мы все от этого зависим. Хочется лучшего для наших детей, чтобы они могли, получая образование здесь, работать и в других странах. А так как наши дипломы не признают, либо признают не везде, хотелось бы лучшего будущего, конечно!- Большой успех — это облагораживание Тирасполя. Провал — рост цен, наверное, на продукты питания. Пенсии у пенсионеров не сильно большие. Вон, маршрутку стою жду, нет маршрутки.- Мы тут редкие гости. Мы приехали на две недели домой. Нас тут годами нет. Вы знаете, с возрастом меня тянет домой. Но работы здесь нет. Все люди уезжают из-за того, что негде работать. Была бы работа, наоборот, люди бы здесь оставались. Особенно молодежь. А на такую пенсию можно выжить, как вы думаете? Первоначальная пенсия — 1100 рублей, если квартиру оплатить, платежки столько стоят — как можно? Тут закрываем квартиры, приезжаем — платежки оплачиваем, за все, что у нас тут есть, закрываем и опять уезжаем. Слава Богу, там работа есть. Тяжелая, конечно, но работать надо.***Главной темой минувшей недели стал запрет на въезд в Украину автомобилей с приднестровскими номерами. Вступление в силу Соглашения, заключенного в 2018 году Киевом и Кишиневом, несколько раз откладывалось. Тирасполь, при поддержке Москвы, выступал против и до последнего момента полагался на то, что и в этот раз Украина отложит запрет. В последний раз такое произошло в начале этого года, тогда исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой и правительство, подконтрольное ПСРМ и Игорю Додону подверглись резкой критике за то, что эксперты назвали «капитуляцией» в пользу тираспольского режима.И в этот раз официальный Кишинева попросил Киев перенести запрет, но Украина не стала этого делать. При этом приднестровский лидер Вадим Красносельский уверял, что российский эмиссар Дмитрий Козак настаивал в Кишиневе, чтобы новые власти Молдовы в отношениях с Киевом предприняли шаги в пользу администрации Приднестровья.Молдавские власти объяснили свою просьбу к Украине об отсрочке запрета — заботой о жителях левобережья Днестра, учитывая, что за три года, прошедшие после заключения соглашения и открытия регистрационных пунктов, только 5 процентов приднестровских водителей переоформили документы и получили нейтральные номера.Администрация региона продолжает требовать отмены этого решения, заявляя, что Киев и Кишинев вводят в регионе так называемую экономическую блокаду.Решение о запрете на въезд в Украину приднестровских автомобилей также раскритиковала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова — она подчеркнула, что это негативно повлияет на приднестровское урегулирование.Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы уверяет, что «приложит усилия по активизации работы пунктов регистрации автомобилей в Тирасполе и Рыбнице и обеспечит их деятельность в полном объеме».Эта тема также обсуждалась в пятницу в ходе первого визита вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского на левый берег Днестра. Он встретился с главой приднестровской группы переговорщиков Виталием Игнатьевым в офисе миссии ОБСЕ в Бендерах.Свободная Европа: Наш корреспондент в приднестровском регионе Сергей Урсул обсудил с двумя тираспольскими экспертами как повлияет запрет на въезд в Украину машин с приднестровскими номерами на жизнь рядовых граждан. Послушаем мнение главы Школы политических исследований в Тирасполе Анатолия Дируна.Анатолий Дирун: Конечно, вызывает большое сожаление это решение Киева. Несмотря на декларацию о принятии этого решения с точки зрения защиты национальной безопасности Украины, эта страна, как никакая другая, глубоко погружена в тематику, специфику и детали приднестровского урегулирования. Украина прекрасно понимает, что это решение бьет по приднестровцам, не по крупным предприятиям, которые в силу своей деятельности перешли на те же украинские номера, либо молдавские, оно бьет по рядовым приднестровцам. В том числе по гражданам Украины, проживающим в Приднестровье. Что этим хотели показать? Вопрос достаточно открытый, но возникает одна из версий: это решение произошло в контексте визита президента Зеленского в Вашингтон, и как одну из версий еще можно рассмотреть желание надавить на Приднестровье, создать критическую ситуацию. Цель этого решения — обратить на себя внимание. Я уверен, что все участники переговорного процесса, куда входят и США на правах наблюдателя, они обратили внимание на эту ситуацию.А вот что хотел взамен получить Киев, обращая внимание на себя таким образом, что хотел получить в практическом выражении — это вопрос открытый. Собственно говоря, в этом, наверное, и заключалась суть предпринятой комбинации.Но с другой стороны, эта ситуация показывает, что Тирасполю нужно менять подходы к решению этого вопроса, выводить процесс решения этой проблемы на новый уровень, потому что те два года, которые идут переговоры, в частности, по согласованию всех деталей, которые возникли в процессе получения нейтральных номеров для приднестровских автовладельцев, они показали, что со стороны Приднестровья в том числе, на мой взгляд, были допущены серьезные управленческие и дипломатические недочеты, которые, собственно говоря, и привели в том числе к такой негативной и кризисной ситуации. Свободная Европа: Может ли эта ситуация с запретом въезда подтолкнуть стороны, участников формата «5+2» поскорее сесть за стол переговоров и найти приемлемое решение, возможно, и не только по этой проблеме?Анатолий Дирун: Судя по действиям руководства Приднестровья, а точнее — отсутствия энергичных действий, прямых действий — все реагирование проходит пока в рамках дипломатических маневров. Ну, если Тирасполь так реагирует и называет эту ситуацию «не катастрофичной», как ее обозначил Вадим Красносельский на своей пресс-конференции, то, собственно говоря, почему другие участники переговорного процесса должны считать эту ситуацию катастрофичной? Никто специально не будет собираться, если само Приднестровье считает, что ничего страшного не произошло.Свободная Европа: Переговорщик от Тирасполя в период 2008-2012 годов Владимир Ястребчак считает, что новые ограничения повлияют не только на жителей Приднестровья, но коснутся и граждан Украины.Владимир Ястребчак: Первое и, наверное, тоже очень важное: остается надеяться, что, действительно, Республика Молдова в лице своих профильных органов государственных структур была искренна в тех пожеланиях, которые она высказывала украинским властям. Очень хотелось бы надеяться на то, что украинские власти понимали искренность запросов молдавской стороны. Что касается того кто более всего пострадает? Более всего пострадают люди, как это банально не прозвучит. Как всегда страдают люди, потому что люди торгуют, люди возят товары с условного «7-го километра», люди ездят на рынок в Кучурган. Грузоперевозчики не ездят в Кучурган, грузоперевозчики не поддерживают приграничную торговлю с Украиной, грузоперевозчики не занимаются какими-то трансграничными поставками с сопредельными районами Украины.Поэтому решение Киева бьет, как это неудивительно, и при этом нанося удар по собственной сопредельной территории, по Приднестровью более весомый, но при этом не менее значительный удар по тем, кто торгует с Приднестровьем с украинской стороны. А уж говорить о том, каков удар по приднестровцам, на мой взгляд, даже не приходится. Это очень значительный удар по людям, потому как, если верить официальным данным, а не верить им оснований нет никаких, только около 5% автомобилей, зарегистрированных в Приднестровье, сейчас имеют нейтральные номера. Чего хотели добиться в Киеве этими требованиями, этими мерами, мне пока очень сложно судить.Мне кажется, ключевой мотивацией украинских властей в данном случае, являются, к сожалению, фобии. Некие такие навязанные или изнутри, или извне попытки связать Приднестровье с ситуацией в Донбассе. Это очень плохая практика, с которой мы пытались бороться достаточно давно. И я в силу своих скромных усилий, и, насколько знаю, другие приднестровские эксперты будем пытаться в публичном дискурсе Украины, и на других экспертных площадках, объяснить, что Донбасс и Приднестровье — это, все-таки, разные кейсы. Не стоит их сопоставлять. Но тем не менее, Киев оказался заложником очень неверно сформулированного представления о том, что есть некие аналогии между Донбассом и Приднестровьем. Киев превратился в заложника фобий, и этот статус заложника — он, к сожалению, предопределяет вот такие шаги Украины.***Свободная Европа: Молдавские власти не очень оперативно и открыто делятся информацией о проблеме, возникшей вокруг автомобилей с приднестровскими номерами. Лишь к концу недели стали известны некоторые подробности. Разбиралась наша коллега Валентина Басюл.Запрет на въезд в Украину автомобилям с приднестровскими номерами вызвал возмущение в Тирасполе. Администрация региона обратилась ко всем участникам переговорного формата 5 + 2, и в частности, просит Киев пересмотреть свое решение. Украинскую границу могут пересекать только обладатели молдавских водительских удостоверений и нейтральных номеров на автомобилях, сообщила Украинская пограничная полиция.Кишинев накануне просил Киев отложить введение запрета до января следующего года, потому что только 5% автомобилей в приднестровском регионе прошли процедуру перерегистрации.По словам приднестровского лидера Вадима Красносельского, просьба молдавской стороны была обусловлена переговорами с представителем Кремля Дмитрием Козаком, который в августе побывал с кратким визитом в Кишиневе.На пресс-конференции Красносельский сказал: «Произошли странные для меня вещи. Я был уверен, что, если молдавская сторона обращается, Украина пойдет навстречу. Это все-таки внутреннее дело. Но Украина категорически отказалась переносить дату с 1 сентября. Складывается впечатление, что Украина боится того, что Кишинев и Тирасполь начнут договариваться. Надо разобраться, почему Киев так поступил».Красносельский требует не только отсрочки запрета до января, но и моратория до тех пор, пока стороны не уточнят способ регистрации экономических агентов, прежде всего перевозчиков. Кроме того, он настаивает на том, что водительские права, выданные на левом берегу Днестра, не нужно обменивать на молдавские.Бюро по реинтеграции отказалось предоставить подробную информацию об обращении Кишинева к украинским властям, направленном после вероятных договоренностей с Козаком. Представитель пресс-службы Бюро по реинтеграции Мариана Сары отметила лишь, что с Киевом вели переговоры не представители Бюро, а дипломаты из МИДа. Во внешнеполитическом ведомстве избегают комментировать эту тему.Бывший вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя уверяет, что жители левобережья Днестра не против перерегистрации автомобилей, вопреки аргументам администрации региона. Александру Фленкя: Заинтересованы или нет водители на левому берегу Днестра переоформлять свои автомобили? У тех, кого это интересует, кто хочет, такая возможность была и есть. Давайте не будем поддаваться манипуляциям тираспольской пропаганды, когда там восклицают, что из 100 тысяч машин перерегистрированы только 5 тысяч! Во-первых, мы не знаем, сколько машин в Приднестровье, 100 тысяч — это нам говорят Игнатьев и Красносельский. Созданы все условия для обмена документов, номеров, они запросто могут получить легальные водительские права.Политолог Ион Тэбырцэ недоволен тем, что новое правительство похоже скрывает подробности по этой проблеме, да и по приднестровскому процессу в целом, и тем самым только порождает подозрения, связанные с визитом Дмитрия Козака в Кишинев. Также Тэбырцэ добавляет, что президент Майя Санду критиковала «политику малых шагов», которую продвигали предшественники, но новая власть не торопиться представить свое видение или стратегию, которой будет следовать по приднестровскому урегулированию.Ион Тэбырцэ: Конечно, позиция Кишинева отложить вступление в силу запрета аргументируется заботой о гражданах, но здесь не всё ясно, вызывает сомнения и некоторая степень секретности. Этому способствует и неожиданный визит Дмитрия Козака в Республику Молдова, и, кажется, нам что-то не договаривают. Не все было сказано о визите Козака и, вероятно, это интерпретируется так, что в приднестровском процессе могут произойти какие-то изменения.В отсутствие пояснений эксперты задаются вопросом, было ли решение Киева негласно согласовано с властями Молдовы и в какой степени этот эпизод является частью нового молдавско-украинского стратегического партнерства, которое обязалось воплотить проевропейское большинство в парламенте Республики Молдова.Главный редактор Radio Chisinau Корнелиу Руснак отмечает что, если проблему нейтральных номеров в итоге решил Киев, а не Кишинев, опасавшийся испортить отношения с Москвой и Тирасполем, то это вызывает сожаление. К тому же, машины с приднестровскими номерами есть у многих жителей правого берега Днестра, которые получили их стремясь избежать уплаты таможенных пошлин и налоговых сборов.Аналитик института Viitorul Вячеслав Бербека считает, что запинки нового правительства по этой теме наверняка связаны с визитом Дмитрия Козака в Кишинев. По его словам, решение Киева запретить 1 сентября въезд автомобилей с приднестровскими номерами, возможно нарушило все договоренности нового правительства с Козаком. Вячеслав Бербека: Для молдавских властей, я думаю, был неожиданностью отказ украинской стороны пойти на уступки. Для части молдавского общества такое отношение новых властей по меньшей мере выглядит странно, оно не укладывается в ожидаемую логику — то есть более жесткого отношения ко всему, что означает приднестровский регион, потому что в регионе, всем известно, действуют всевозможные контрабандные схемы. Такой подход не свойственен партии «Действие и солидарность», их изначально воспринимали иначе. Но мы замечаем, что во многих случаях PAS словно продолжает ту политику, что и прежние партии власти.Вице-премьер Владислав Кульминский встретился в Бендерах с представителем Тирасполя Виталием Игнатьевым 3 сентября. Стороны обсудили механизмы оптимизации работы пунктов регистрации машин в Тирасполе и Рыбнице, и договорились возобновить работу отраслевых рабочих групп, в частности экспертов по автомобильному транспорту, которые займутся поиском решения возникающих проблем.Свободная Европа: 1 сентября ученики вернулись в классы. Руководители школ с румынским языком обучения на левом берегу Днестра просят посредников в приднестровском регулировании, продолжать следить за ситуацией в учебных заведениях, чтобы у учеников был свободный доступ к образованию. Валентина Урсу поговорила о начале учебного года на левом берегу Днестра с директором бендерского лицея имени Александру чел Бун Марией Ройбу.Мария Ройбу: Пока существует эта ситуация с политическим захватом школ, пока приднестровская администрация пытается чего-то добиться, добиться уступок от Кишинева, они будут давить на школы. И пока они так действуют, ситуация будет непредсказуемой. Да, мы стойкие, но так не может продолжаться вечно, и когда люди видят, что ничего не меняется, они разочаровываются. Я очень боюсь, что люди совершенно устанут от этой неопределенности и опустят руки. Я лично и все те, кто прошел через «огонь», мы сопротивляемся, другие же смотрят на это все иначе.Свободная Европа: Были годы, когда вам приходилось начинать учебу без исполнения гимна Республики Молдова, когда вы находились под надзором приднестровской милиции, с 2004 года говорили, что школы с румынским языком обучения в приднестровском регионе вскоре исчезнут, разные ситуации бывали у вас за годы независимости Республики Молдова.Мария Ройбу: Буквально на днях к нам приезжала делегация Евросоюза, и я им рассказала о случаях, когда 31 августа в 20:00 в мой кабинет врывались вооруженные милиционеры и предупреждали, что мы не имеем права петь гимн и поднимать флаг Республики Молдова.Свободная Европа: Больше всего огорчает то, что с годами количество детей, пришедших учиться в эти школы с румынским языком обучения, становится меньше. Как вы думаете, может наступить время, когда никто больше не захочет учиться в этих лицеях, и тогда проблема исчезнет сама собой?Мария Ройбу: Вы знаете, это не характерно для города Бендеры.У нас последние 6-7 лет постоянное количество учеников. Например, в конце прошлого года было 429 учеников, в начале этого учебного года — 438. В прошлом году в первый класс пришли 46 учеников, в этом году — 50 учеников. Больше всего меня заботят учителя, которые хотели бы здесь работать.Свободная Европа: Стареет коллектив?Мария Ройбу: Скоро постареет. Когда я говорю о будущем, я не имею в виду следующий год или через год, я смотрю немного дальше. И таковы мои опасения. Потому что нам нужны молодые специалисты по математике, химии, французскому языку, а новых людей нет. Но я думаю, что эта проблема существует во всей республике, а не только в нашем городе.Свободная Европа: Поскольку власть в Республике Молдова сменилась, внушает ли это вам надежду на то, что все еще может вернуться в свое естественное русло, и наступит время, когда у этих школ больше не будет проблем?Мария Ройбу: Это не зависит от них, потому что я знаю многих людей, которые сейчас во власти, — при всем уважении и доверии. Но я реалист и знаю, что мир вокруг нас не меняется, там те же люди, что были и раньше. Сейчас очень многое зависит от тех, кто рядом, потому что в одиночку не получится ничего, нужно всем вместе, все мы должны внести свой вклад в то, чего мы действительно хотим добиться. 
6 septembrie 2021
22:40
Operațiunea evacuării americane din Afganistan: cine a plecat în primul rând, cine urmează Europa Libera
Circa 2.500 de angajați ai ambasadei americane în Afganistan s-au aflat între cei 120.000 pe care Statele Unite i-au evacuat din acea țară, înaintea retragerii. Dar – în conformitate cu declarațiile purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat – numeroși aliați ai Americii au fost lăsați în țară. Între aceștia și circa 2.000 de persoane care lucrau pe contract cu ambasada și familiile acestora, mulți dintre aceștia lucrând cu reprezentanța diplomatică de peste zece ani. Vorbind despre această situație, adjuncta secretarului de stat Victoria Nuland a ținut să-i asigure pe cei lăsați în Afganistan că siguranța lor este o preocupare majoră a administrației.Președintele Biden a spus că operațiunea de evacuare, pe ansamblu, a fost un mare succes, recunoscând însă că afgani considerați vulnerabili și care se calificau pentru evacuare nu au putut fi ajutați. Între aceștia se numără studenți și absolvenți ai Universității Americane din Afganistan, precum și forțe speciale afgane, care au luptat alături de militari americani.Între cei care au reușit să scape se numără 5.500 de americani, mii de cetățeni și diplomați ai unor țări aliate, și mii de afgani care au lucrat ca translatori și în alte poziții. Planurile de evacuare au fost făcute cu mult înainte de căderea Kabulului, dar s-au dovedit ineficace în condițiile în care talibanii au preluat puterea mai repede decât de anticipa. Oficialități americane nu s-au așteptat ca președintele Ashraf Ghani să părăsească țara atât de repede.Secretarul de stat Tony Blinken a spus că evacuarea aeriană e acum încheiată, dar că se depun eforturi pentru a-i ajuta pe cei care încă trebuiesc evacuați. Cei cu legături cu Universitatea Americană din Afganistan sânt considerați cu risc ridicat, din cauza aversiunii talibanilor față de această instituție pe care au și atacat-o la un moment dat, dar personalul și studenții nu s-au aflat pe lista prioritară a Statelor Unite pentru evacuare.Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a refuzat să se refere la cazuri specifice, spunând doar că pentru evacuare au fost vizate persoanele considerate cu riscul cel mai ridicat, între care femei și fete, ziariști și membrii ai unor minorități etnice.  
21:50
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
19:50
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare luni, puteţi asculta rubricile „Dreptul tău” şi „Carte la pachet”, semnată de Emilian Galaicu-Păun.
19:30
Doi lideri importanți ai opoziției din Belarus, condamnați la mari pedepse cu închisoarea Europa Libera
Doi lideri importanți ai opoziției bieloruse, Maria Kalesnikava și Maksim Znak, au fost condamnați la pedepse mari cu închisoare pe baza acuzațiilor de conspirație.Statele Unite au definit acuzațiile drept „fabricate”. Regimul Lukașenka își continuă represiunea dură împotriva activiștilor și grupurilor pro-democrație care îi contestă autoritatea și legitimitatea în urma alegerilor de anul trecut, considerate fraudate masiv de opoziție și de organismele internaționale.Kalesnikava a fost condamnat la 11 ani de închisoare iar Maxim Znak la 10 ani de închisoare. Amândoi sunt considerați de justiția lui Lukașenka vinovați de organizarea unei conspirație pentru preluarea puterii, că au solicitat acțiuni pentru a dăuna securității naționale și au cerut organizarea de acțiuni care au dăunat securității naționale încercând să creeze ceea ce justiția de la Minsk consideră „un grup extremist”.Cei doi, membri ai Consiliului de coordonare al opoziției, au respins acuzațiile considerăndu-le motivate politic.„Cerem eliberarea imediată a lui Maria și Maksim, care nu sunt vinovați de nimic. Este teroare împotriva belarușilor care îndrăznesc să se ridice în fața regimului", a scris lidera opoziției Sviatlana Țikanouskaia într-un tweet imediat după verdict.Represiunea împotriva opozitiei și a simptizanților ei a început după alegerile prezidențiale din august 2020 al căror rezultat – contestat de Occident și de opozitie - i-au acordat lui Lukașenka un al șaselea mandat, provocând un val de proteste fără precedent la care au participat sute de mii de oameni în întreaga țară.Protestele în masă împotriva lui Lukașenka au fost urmate de pedepse dure cu închisoarea pentru participanți și organizatori și cu violențe de stradă masive. O mare parte din conducerea opoziției a fost închisă sau forțată în exil.Mai mulți protestatari au fost uciși și mii arestați în timpul demonstrațiilor în masă care cereau demisia lui Lukașenka. Grupurile pentru drepturile omului consideră că există relatari credibile de tortură împotriva manifestanților.Kalesnikava a fost arestată pe 7 septembrie în centrul orașului Minsk de persoane mascate și a fost dusă la granița ucraineană a doua zi, împreună cu doi asociați ai săi. I s-a cerut să treacă granița, Kalesnikava a refuzat, rupându-și pașaportul în fața celor care au arestat-o, spunând ca nu vrea să părăsească țara și că va rămâne în Belarus „până la sfârșit”. A fost dusă înapoi la Minsk și închisă.Kalesnikava spunea atunci că cei care au încercat să o expulzeze din țară i-au spus că o vor face oricum și că ea va părăsi Belarusul „vie sau în bucăți”. De asemenea, a fost amenințată cu 25 de ani de închisoare, iar aceste amenințări „au fost reale”, a mai spus ea. Iată, astazi, Justitia lui Lukașenka a condamnat-o la 11 ani de detenție.Kalesnikava a fost o colaboratoare apropiată a fostului candidat la președinție de anul trecut Viktar Babarîka, care a fost și el condamnat la 14 ani de închisoare sub acuzații de corupție.Împreună cu Svetlana Țihanovskaia și Veranika Țapkala, scenografa Maria Kalesnikava a format „trioul femeilor belaruse curajoase” care au încercat să îl îndepărteze de la putere pe Aleksandr Lukașenka după 26 de ani. Cele trei femei, „femeile curoajoase din Belarus” au obținut, împreună cu opoziția democrată din Belarus premiul Saharov al Parlamentului European pentru anul 2020.Kalesnikava a fost recent selectat pentru Premiul Vaclav Havel pentru Drepturile Omului, care este acordat în fiecare an de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) pentru a onora activitatea „remarcabilă” a societății civile în apărarea drepturilor omului. 
18:40
Talibanii se laudă cu victoria totală, dar situația în Valea Panjshir e incertă Europa Libera
Talibanii susțin că au preluat controlul complet asupra provinciei Panjshir - ultima zonă din Afganistan fiind deținută de forțele de rezistență, care au respins acuzația.Nu a fost posibil imediat obținerea unei confirmări independente pe 6 septembrie a evenimentelor din Panjshir, unde gruparea militantă islamistă a întrerupt liniile de telefonie, internet și electricitate.Talibanii au preluat controlul asupra majorității Afganistanului în urmă cu trei săptămâni, preluând puterea la Kabul pe 15 august, după prăbușirea guvernului susținut de Vest.Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat că au avut loc lupte grele în Valea Panjshir, situată la aproximativ 100 de kilometri nord-est de capitală, Frontul Național de Rezistență din Afganistan (NRFA) rezistând conducerii talibanilor.Cu toate acestea, el a spus că nu au existat victime civile și militanții merg înainte cu planurile de a anunța un guvern „în curând”.„Cu această victorie, țara noastră este complet scoasă din mlaștina războiului",a spus Mujahid.Purtătorul de cuvânt al NRFA, Maisam Nazari, a respins acuzația, spunând RFE / RL că luptele continuă în Panjshir, o vale de munte accidentată, cu până la 200.000 de oameni.Un tweet din contul Twitter al grupului a mai spus că forțele NRF erau „prezente în toate pozițiile strategice din vale pentru a continua lupta”.„Asigurăm [poporul] din Afganistan că lupta împotriva talibanilor și a partenerilor lor va continua până când justiția și libertatea vor prevala”.Imagini de pe rețelele de socializare au arătat membrii talibani care stau în fața complexului guvernatorului provincial Panjshir din Bazarak.La 5 septembrie, șeful NRFA, Ahmad Masud, a spus că sprijină un plan prezentat de erudiții religioși pentru o soluționare negociată pentru a pune capăt luptelor din Valea Panjshir și a solicitat talibanilor să pună capăt operațiunilor sale militare acolo.Talibanii nu au avut nicio reacție.Pe 5 septembrie, NRFA a confirmat, de asemenea, că doi dintre liderii săi proeminenți au fost uciși în luptele împotriva talibanilor.Potrivit acestuia, purtătorul de cuvânt Fahim Dashti, un jurnalist proeminent care fusese una dintre principalele surse de actualizări din zonă, și un comandant, generalul Abdul Wudod Zara, au fost uciși.NRFA include grupuri de opoziție, miliții locale și rămășițe ale forțelor de securitate afgane.Panjshir a rezistat împotriva ocupației sovietice, precum și a perioadei de guvernare a talibanilor, între 1996 și 2001.Vecinul Iran, la 6 septembrie, a declarat că a condamnat „cu tărie” ofensiva militară a talibanilor împotriva luptătorilor din Valea Panjshir.„Știrile care vin de la Panjshir sunt cu adevărat îngrijorătoare. Asaltul este condamnat cu tărie", a declarat reporterilor, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh.Multe dintre națiunile de top din lume așteaptă să vadă cine va fi în guvern și dacă acțiunile următoarei administrații vor fi în concordanță cu promisiunile grupului de a fi mai moderate decât în timpul guvernării sale brutale de acum 20 de ani, când a pus în aplicare o formă radicală de Legea islamică.Mujahid a spus că noul guvern ar putea fi doar o administrație interimară cu posibile schimbări în viitor.Grupul militant a declarat o amnistie pentru toți afganii care au lucrat cu forțe străine în timpul războiului care l-a demis de la putere și a declarat că este în discuții cu „toate fracțiunile” pentru a ajunge la un acord cu privire la un viitor guvern.Dar multe rapoarte au afirmat că execuțiile sumare și căutările din casă în casă pentru cei care au lucrat cu grupuri internaționale sau cu guvernul anterior au loc în toată țara.Femeile, ale căror libertăți au fost reduse brusc în conformitate cu regula talibanilor din 1996-2001, este puțin probabil să fie numite în funcții guvernamentale de vârf, dar li se va permite să participe la universitate atâta timp cât clasele sunt segregate în funcție de sex sau cel puțin împărțite de o cortină, Autoritatea educațională a talibanilor a declarat într-un document emis pe 5 septembrie.Studențele trebuie să poarte, de asemenea, un niqab - un voal islamic care acoperă fața - și abaya - un halat larg și acoperitor - spre deosebire de burca și mai conservatoare care acoperă întregul corp, care era obligatorie în conformitate cu regimul taliban anterior.Legitimitatea noii administrații în ochii donatorilor și investitorilor internaționali va fi crucială pentru economie, care este în dezordine, pe măsură ce țara luptă împotriva secetei și a ravagiilor unui conflict care a luat viața a aproximativ 240.000 de afgani.Șeful umanitar al ONU, Martin Griffiths, vizitează Kabul pentru discuții cu liderii talibani.Griffiths, subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare, „a reiterat angajamentul comunității umanitare de a oferi asistență umanitară imparțială și independentă și protecție pentru milioane de oameni care au nevoie”,potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric.El a „subliniat, de asemenea, rolul critic al femeilor în acordarea ajutorului și a invitat toate părțile să le asigure drepturile, siguranța și bunăstarea.” 
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