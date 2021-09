Ce transferuri a încercat CFR Cluj! Dan Petrescu s-a interesat de un jucător de la FCSB și de un campion european

08:50

Sârbul Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) s-a calificat în ultimul act al US Open, după ce a trecut în semifinale de Alexander Zverev (24 de ani, 4 ATP), scor 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2, și are șansa să câștige al 21-lea turneu de Grand Slam din carieră și al patrulea din acest an. ...