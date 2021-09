Bancul zilei| De câte feluri sunt sânii

14:50

Roxana Vancea va aduce pe lume primul său copil peste numai două luni, însă vedeta s-a obişnuit deja cu acest rol, deoarece are o relație specială cu Milan, băieţelul partenerului său, cu care are o […] The post Roxana Vancea, dezvăluiri despre problemele din timpul acestei perioade: ”Este o sarcină cu risc” appeared first on Cancan.