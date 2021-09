Gabriela Prisăcariu a născut! Prima imagine cu bebelușul. „M-am topit”

18:00

Valul 4 aduce tot mai multe cazuri de infectări cu COVID-19. Un bebeluș de doar 21 de zile a fost infectat cu temutul virus. Atât el cât și mama micuțului au fost internați în spital. […] The post Primul bebelus infectat cu COVID-19! Sugarul are 21 de zile și este internat în spital appeared first on Cancan.