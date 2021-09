Universitatea Politehnică Bucureşti a fost ținta unui atac cibernetic. Date personale ale unor studenți, extrase

16:50

Americanii comemorează sâmbătă împlinirea a 20 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 care au luat viața a 2.977 de persoane și au schimbat cursul istoriei. Momentul este marcat printr-o ceremonie care are loc în Ground Zero din New York la care participă președintele Joe Biden, dar și foștii președinți George W. […]