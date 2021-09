Ultima oră: INCENDIU violent la un bloc de 12 etaje din nordul Capitalei

11:40

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că se teme de meciul din Moldova cu FC Botoșani, joc care va reprezenta debutul său official în acest mandate […] The post „Bursucul” se teme de moldoveni: „ Toate meciurile cu Botoşani au fost foarte echilibrate!” appeared first on Cancan.