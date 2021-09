Dan Petrescu, iureș după eșecul de la Botoșani: „Am avut 2-3 faze de penalty” + Cei doi jucători criticați

14:50

Dan Alexa (41 de ani), antrenorul celor de la CSM Reșița a vorbit într-un interviu despre viața personală.Fostul mijlocaș a vorbit despre relația pe care o are cu Izabela, fosta soție, de care a divorțat în noiembrie 2016 și cu care are două fete, de 14 și 10 ani.Dan Alexa vorbește despre divorțul de fosta soție: „Și-a dedicat viața pentru mine”„Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. ...