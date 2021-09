Securea războiului nu a fost îngropată! Constantin Enceanu și Gheorghe Turda și-au aruncat din nou vorbe grele

14:40

Unul râde, altul plânge. În timp ce Dani Oțil a devenit tătic pentru prima oară, Răzvan Simion are probleme cu foștii vecini de bloc și chiar a fost executat silit. Matinalul de la Antena 1 […] The post Ce s-a întâmplat cu Răzvan Simion în ziua în care Dani Oţil a devenit tătic? Diana, fosta soţie, e implicată şi ea appeared first on Cancan.