Betty Salam, mesaj emoționant în memoria mamei sale! Fănica ar fi împlinit 39 de ani. „O voi iubi la infinit”

15:40

Sute de vedete din showbiz, precum și oameni din toată țara și nu numai, au așteptat cu sufletul la gură marea revenire a festivalului UNTOLD, mai ales în contextul în care, din cauza pandemiei, anul […] The post Vor să stopeze traficul de stupefiante și se lasă cu dosare grele! Număr record de polițiști antidrog sub acoperire la UNTOLD! appeared first on Cancan.