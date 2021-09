Cristian Tudor Popescu e contra curentului după triumful obținut de Emma Răducanu la US Open: „Să vă spun ceva care n-o să vă placă”

02:10

Emma Răducanu (18 ani, loc 150 WTA) a învins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3 și a câștigat US Open 2021 fără să piardă vreun set!Fostul fotbalist, acum analist și realizator TV, Gary Lineker, care era în direct la BBC la emisiunea de fotbal „Match of the Day” a scris pe Twitter: „Haide, Emma. Prim set fantastic. Te rog încearcă să câștigi al doilea set ca să ne putem concentra pe Match of the Day”. ...