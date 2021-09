Pepe a spart ”banca” și și-a luat o mașină care costă cât o vilă! Latino lover-ul își plimbă fetele cu cel mai nou model de BMW!

11:50

Bianca Drăgușanu și-a îngrijorat fanii cu ultima apariție publică. Fosta prezentatoare TV a fost prezentă la evenimentul revistei VIVA, iar lumea a observat că are un ochi roșu și puțin vânăt. Ultimul eveniment monden a […] The post Bianca Drăgușanu, apariție îngrijorătoare la un eveniment monden. Vedeta, cu un ochi roșu și vânăt: ”Sunt o femeie puternică!” appeared first on Cancan.