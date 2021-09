La ce televiziuni s-au uitat oamenii în prima săptămână a crizei politice

Publicistul Petre Barbu, autorul unei rubrici regulate în Libertatea, scrie despre televiziuni și media de peste 25 de ani. Observațiile lui despre cum au relatat televiziunile momentul de criză politică și despre variațiile de audiență. Miercuri seara, pe 1 septembrie, am luat telecomanda, am deschis televizorul, și am început să zapez pe televiziunile noastre de […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea